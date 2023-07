Nueva Música Latina: De Greeicy, Kevin Kaarl, Ivonne Galáz y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Greeicy & Danny Ocean, “ZHA” (Universal Music Latino)

Greeicy sigue el lanzamiento de su álbum más conceptual hasta el momento, Yeliana, con el sencillo “ZHA”, junto a Danny Ocean. Con ritmos contundentes y sensuales fusiones electrourbanas, la canción hace referencia a una conexión sensual entre dos personas cuyos cuerpos quieren “zha, zha, zha”. “Sé que tienes un superpoder/ Se te nota que te sabes mover/ Ven y pégate a mi cuerpo pa’ ver”, comienza Ocean con su tono áspero. “Tu cuerpo, mi body y yo/ Au, qué rico, no quiero que pares, no”, canta Greeicy. En el video musical, dirigido por Paloma, vemos a la estrella pop colombiana apoderarse de un estudio de baile con sus pasos impecables, su cuerpo asesino y su máxima seguridad en sí misma. Ocean no aparece en el clip. “ZHA” es el tercer capítulo de Yeliana, un conjunto en el que Greeicy comenzó a trabajar durante su embarazo. Le sigue al capítulo uno, con los sencillos “Que me quiera” y “Lokita”; y al capítulo dos con los sencillos “Intento por ti” y “Química”. — JESSICA ROIZ

Kevin Kaarl, “mis compas tan aquí” (Kevin Kaarl)

El cantautor mexicano Kevin Kaarl lanza un hermoso tema sobre el valor de la amistad titulado “mis compas tan aquí”. Con su característico estilo folk y voz profunda, el artista reflexiona sobre el poder de la amistad para superar los momentos difíciles. “Es una canción en la que retrato el cómo es estar con ellos luego de pasarla mal y en la que agradezco esa buena compañía”, comenta en un comunicado. En el video musical, se le ve compartiendo diversas actividades con un grupo de amigos en escenas que se sienten como sacadas de una película clásica de la infancia. “En un patio, en una carne, en el desierto, en tu casa estoy mejor”, dice parte de la letra. El tema invita a reconectarse con esos seres queridos que te levantan el ánimo y juntos crear nuevos recuerdos inolvidables. — LUISA CALLE

Ivonne Galáz, “Normal” (Rancho Humilde)

La cantautora mexicana lanzó Júpiter, un nuevo set de siete canciones y el primero desde su álbum debut Voy En Camino de 2021. Galáz se presenta vulnerable y ofrece canciones ultraemocionales sobre el amor y el desamor, impulsadas por complejas líneas de requinto. “Normal” es una canción que se destaca en Júpiter — el nombre del álbum está inspirado en su madre, quien le decía a Galáz que la amaba desde la Tierra hasta Júpiter — gracias a su letra sobre el dolor tras la partida de un ser querido, con la que uno puede identificarse enormemente. “Es normal que me sienta así así sabiendo que ya no te volveré a ver”, canta sobre notas de guitarra acústica igualmente nostálgicas. “Estoy sufriendo, mas no lo muestro, pero por dentro me siento más que perdida”. — GRISELDA FLORES

Nicole Zignago, “No quiero olvidarte” (Warner Music México)

Con su percusión animada, sus riffs de guitarra y un coro absolutamente contagioso, “No quiero olvidarte” es una canción pop por excelencia que nos recuerda por qué Nicole Zignago fue nominada al Latin Grammy 2022 al mejor artista nuevo. El tema de desamor sobre no querer olvidar una relación tóxica que estás listo a dejar atrás, “habla de la cicatriz, de la marca indeleble que deja esa persona en tu vida”, explica la cantautora nacida en Perú en un comunicado. “Es una canción dedicada a olvidar al viejo amor, mas no al daño que hicieron. Es una canción para gritarla y recordar no volver a cometer los mismos errores”. Impulsado por versos como “Y qué hago si ya no puedo/ Y qué hago con los recuerdos/ Ahí se van a quedar/ Porque no quiero olvidarte”, el estribillo se quedará atascado en tu cabeza por días, al igual que algunas escenas del video musical, que retrata los altibajos de un amor condenado entre dos mujeres. — SIGAL RATNER-ARIAS

C. Tangana, “Oliveira Dos Cen Años” (Sony Music)

En el himno ceremonial “Oliveira Dos Cen Años”, C. Tangana rinde homenaje al folclor ancestral gallego en una emotiva pieza que une diferentes símbolos de la cultura viguesa. Celebra que el Celta de Vigo cumple 100 años en agosto, con lo que pasará a formar parte del legendario “Club Centenario” del fútbol español. Abriendo con un potente coro, las voces viscerales van in crescendo hacia efectos que inducen al trance, cortesía de la Coral Casablanca… y luego se convierte en un frenesí. Con unos cánticos aparentemente extracorporales, una percusión ritualista y unas cuerdas titilantes para terminar, El Madrileño consigue vigorizar al oyente, sin importar a qué equipo de fútbol hayas estado apoyando. Incluso hay titulares en la prensa española que dicen: “Lo que ha hecho C. Tangana para el Celta no es un himno, es una máquina de hacer llorar”. Los grupos celtas Tropas de Breogán, Keltoi! y As Lagharteiras también participan en la oda. — ISABELA RAYGOZA

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: