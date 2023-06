Nueva Música Latina: De Boza, David Bisbal, Caloncho y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Boza, Sin Sol (Sony Music Latin)

Para su tercer álbum de estudio, Sin Sol, Boza viajó por Europa en busca de inspiración para sus nuevas letras y sonido, dándose escapadas a la playa en España y paseos nocturnos en Italia, por ejemplo. El set comienza con “Talismán”, un suave tema de hip hop sobre una relación fallida “perfecta” que destaca su contagioso rango vocal. Le siguen “Sin Waze”, un sensual afrobeat sobre el amor eufórico; y “Pa’ que tú me vea”, una canción de EDM en la que un hombre trata de convencer a una chica de que deje una relación tóxica.

Aunque todavía está arraigado al sonido de reggae plena que lo dio a concocer, el cantante panameño experimenta en este álbum de 13 cortes. En “Volar” con Dalex, producido por Sky Rompiendo, presenta una melodía electrónica azucarada; mientras que en “Rompeolas – Acústica” canta apasionadamente sobre riffs de guitarra llorosos y en “Te conozco” suelta un dancehall contundente. El reggaetón también tiene una fuerte presencia en Sin Sol, como se escucha en “Qué prefieres?” con Beele y “Booty Puty”. El álbum cierra con “Ocean”, una sensual canción afrobeat y electrónica con la estrella pop mexicana Kenia Os, sobre tener una química innegable. — JESSICA ROIZ

“Ay, ay, ay” – David Bisbal (Universal Music Spain)

“Ay, ay, ay” es la inesperada bachata con toque de flamenco con la que el cantautor español David Bisbal se aventura en este ritmo musical. El apasionado tema abre con acordes de guitarra bohemios seguido por el compás de las castañuelas que se fusiona con la sorpresiva aparición de la guitarra eléctrica, percusión, güira y bongós para convertirse en una acertada bachata de ritmo envolvente. Aunque en un género inusual, Bisbal mantiene la energética y emotiva interpretación vocal que lo caracteriza durante toda la canción. “Ay, ay, ay/ Me acuesto sin tu boca y pienso/ Ay, ay, ay/ Un beso como lo que tú me das no hay/ Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás”, canta en el coro. El video musical muestra al artista recorriendo las calles de Los Ángeles y a un grupo de personas bailando la romántica bachata. — LUISA CALLE

Gloria Trevi, “Medusa” (Great Talent Records)

“Encantada y poderosa/ Bailo entre las rocas y así yo los pongo a girar/ Encantada y misteriosa /Brava y orgullosa y así yo los pongo a girar”, canta Gloria Trevi en el coro antes de que los productores Dabruk, Manu Chalud y Alcover desaten un frenesí de baile tecno. En este enérgico sencillo, la estrella mexicana hace suya su radical propuesta artística, encarnando a una figura mítica y cantando a las serpientes de cascabel y al veneno. “Medusa” es el primer lanzamiento independiente de Trevi de su sello Great Talent Records, que Billboard Español anunció en exclusiva el jueves. “Es muy emocionante para mí esta nueva etapa”, dijo Trevi. “Con nuestro sello voy a poder tener más inversión, abrir nuevos mercados y trabajar con colaboraciones soñadas. Me encanta ser ahora la jefa de mi sello”. (El video se estrena esta noche; mientras, escucha la canción aquí) — ISABELA RAYGOZA

Kurt, “Diosa” (Universal Music Mexico)

El cantautor pop mexicano Kurt trae un sencillo tropical perfecto para bailar este verano, en el que combina ritmos tropicales con elementos electrónicos y de funk brasileño. Con una letra optimista y juguetona, “Diosa” habla de olvidar las penas junto a esa chica especial que hace que la vida sea más bonita. “No tengo ningún estilo, pero combino muy bien contigo/ No soy el mejor bailando pero tus besos me ponen rico”, dice parte de la letra. El respectivo video musical, dirigido por Henry Cuicas, combina coloridas escenas de playa y ciudad mientras destaca a mujeres de distintas razas, edades y estilos en un dulce homenaje. — SIGAL RATNER-ARIAS

Caloncho, “Superdeli” (Universal Music Mexico)

Cuando Caloncho abre su nuevo sencillo cantando “Quiero ser de ti un buen recuerdo, un lugar bonito en el cerebro”, la letra adquiere un dulce valor significativo. El cantautor nacido en Sonora, México, sumerge sus sonidos en aguas tropicales en este nuevo sencillo, que combina melodías de piano retro con toques sutiles de bachata. Escrito por Caloncho, Kurt y Pepe Portilla, “Superdeli” es un hermoso recordatorio para vivir el presente, celebrar la belleza de coincidir y siempre dar la bienvenida a tus sentimientos con el corazón abierto. Como cierra la canción: “Brindo por ahorita, al ritmo que mi cora’ palpita”. — INGRID FAJARDO

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: