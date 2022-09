Nominaciones al Latin Grammy 2022: Sorpresas y desaires 

Las nominaciones al Latin Grammy 2022 se anunciaron el martes (20 de septiembre), y Bad Bunny lidera la lista con 10 menciones. No es de sorprenderse, dado el gran año que el astro puertorriqueño ha tenido hasta el momento gracias a Un verano sin ti, que sigue rompiendo récords y se medirá por el premio al álbum del año. Pero sí saltaron a la vista algunas sorpresas y desaires:

Desaire: El trío de música regional mexicana Eslabón Armado ni siquiera aparece en la lista, pese a tener un álbum histórico este año. Nostalgia se convirtió en el primer disco de música regional mexicana en entrar al Top 10 de la lista Billboard tras su lanzamiento a través de DEL Records en mayo. El álbum de 14 canciones amplía la racha ganadora de este grupo juvenil mexicano-estadounidense que en los dos últimos años ha lanzado cuatro álbumes, todos los cuales fueron No. 1 en la lista Regional Mexican Albums de Billboard. Dejar a Eslabón fuera de las cuatro categorías principales, y pasarlos incluso por alto en las de música regional mexicana, es un gran desacierto. Y se suma al hecho de que la música regional mexicana vuelve a quedar rezagada en las principales categorías.

Sorpresa: Una artista de 95 años, en ascenso. Angela Alvarez, nominada a mejor nuevo artista, sorprendió gratamente al obtener una candidatura en esta categoría junto con artistas emergentes como Silvana Estrada y Yahritza y Su Esencia. Se trata de un momento feliz para la cantautora de origen cubano — quien tuvo un cameo en la película de 2022 Father of the Bride (El padre de la novia) — y una prueba más de que nunca es tarde para seguir el rumbo de nuestros sueños, e incluso ser reconocida, de paso, por la Academia Latina de la Grabación.

Desaire: Quizás uno los desaires más obvios fue pasar por alto en la categoría de canción del año a uno de los temas más escuchadas de 2022. “MAMIII”, ese himno de Becky G y Karol G, fue nominada a mejor canción urbana, pero no fue más allá de eso. Dada su popularidad global y su éxito comercial, y habiendo alcanzado el puesto No. 4 en la lista Global 200 de Billboard e incluso el No. 15 en la Hot 100, hubiera sido bueno reconocer la canción producida por Ovy on the Drums e interpretada por dos potencias femeninas de la música que llegó a ser un gran éxito. La canción también le valió a Becky G su primer No. 1 en las Hot Latin Songs de Billboard, y a Karol G su cuarto.

Desaire: Hablando de Ovy on the Drums, él y su colega productor MAG fueron desairados en la categoría de productor del año. MAG ha pasado 20 en el No. 1 de la lista Latin Producers de Billboard, sobre todo por su trabajo en Un verano sin ti de Bad Bunny, que aspira el premio al álbum del año. Ovy, que actualmente ocupa la casilla No. 3 de esa lista, también merecía una mención como productor de “Provenza”, nominada a canción y grabación del año, y por supuesto por “MAMIII”, que compite en el apartado de mejor canción urbana.

Sorpresa: Yahritza y su Esencia se convierten en los únicos artistas de música regional mexicana nominados en las cuatro categorías principales. El trío de hermanos, encabezados por Yahritza, de 15 años, obtuvo acertadamente una candidatura a mejor nuevo artista después de conquistar el mundo en los últimos meses. Su himno sierreño “Soy el único” debutó en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs (9 de abril) de Billboard y en el vigésimo lugar del Hot 100, haciendo de Yahritza el artista más joven en figurar en esta lista, que toma en cuenta todos los géneros musicales.

Desaire: En total, Becky G obtuvo cuatro nominaciones (principalmente por su colaboración con Christina Aguilera en “Pa’ Mis Muchachas”), pero en ninguna por Esquemas, que encabezó la lista Latin Pop Albums de Billboard. Este set completo y versátil, el mejor álbum de Becky G hasta la fecha, abarca desde el merengue “Fulanito”, con El Alfa, hasta el introspectivo “Dolores”, donde aborda el tema de la salud mental. Hubiera sido genial reconocer a Becky G como se merece por este maravilloso álbum.

Sorpresa: Tanto The Weeknd como Pharrell Williams fueron nominados este año. Con su participación en “La fama” de Rosalía, el artista canadiense obtuvo su segunda candidatura al Latin Grammy (la primera fue gracias al remix de “Hawái” de Maluma). Mientras tanto, Pharrell recibió sus primeras menciones gracias a su trabajo como productor y compositor para Motomami de Rosalía, que fue nominado a álbum del año. Pharrell compite de este modo por tres premios: álbum del año, canción del año (“Hentai”) y mejor canción alternativa (“Hentai”).

Desaire: El Renacimiento, la obra de búsqueda espiritual de Carla Morrison, debió ser nominada a mejor álbum del año. No es solo uno de los discos más hermosos de 2022, lleno de emoción e intencionalidad, sino que marca el regreso de Morrison a la música tras una pausa de la cantautora para lidiar con su ansiedad y depresión. Sin embargo, sí fue postulado a mejor álbum vocal pop.