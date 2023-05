Nicky Jam revela sus próximos proyectos en la música y el cine

Nicky Jam hizo gala de su estatus de creador de éxitos el martes (15 de mayo), cuando subió al escenario del Telemundo Upfront Celebration 2023 para dar un concierto privado en Nueva York. Vestido con ropa deportiva cubierta por una gabardina, el cantante y rapero mantuvo la atención del público durante casi dos horas.

Nacido Nick Rivera Caminero, el artista mitad puertorriqueño mitad dominicano es considerado uno de los pioneros del reggaetón, con más de 20 años de trayectoria en el género. Ganador de 13 Premios Billboard de la Música Latina, es conocido por éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs como “El perdón” con Enrique Iglesias, que encabezó la lista durante 30 semanas en 2015, y “Hasta el amanecer”, que reinó durante 18 semanas. Actualmente, está haciendo las rondas con su primera canción regional mexicana, “Como el viento”, junto a Luis R. Conriquez.

Próximamente, protagonizará la serie original de Peacock, Reguetón: El sonido que conquistó el mundo, con Daddy Yankee como productor ejecutivo. Según un comunicado de prensa, el documental contará la historia de “un movimiento musical popular que creció de un sonido local nacido en los barrios de Puerto Rico a una fuerza global que se escucha en todo el mundo”.

“Todo lo que hice fue sentarme y hablar de los años que llevo en la industria de la música y de todo lo que sé sobre el reggaetón, los comienzos y la evolución y todo”, dice Nicky Jam. “Me siento como un padre orgulloso, como si hubiera tenido un bebé y hubiera intentado que mi bebé llegara a ser alguien, y mi bebé finalmente es alguien”.

Billboard Español se sentó con el rockstar del reggaetón en The Glasshouse en Nueva York para hablar sobre su papel protagónico en la evolución del género y su conquista global, su incursión en la música regional mexicana y más.

Eres un pionero del reggaetón y sigues estando a la vanguardia. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido ese viaje, desde verlo en las calles hasta ahora que obviamente es un sonido global?

Es una bendición ser uno de los tipos que tocaron puertas para que este género existiera, y ver dónde está hoy. Me siento como un padre orgulloso, como si hubiera tenido un bebé y hubiera intentado que mi bebé llegara a ser alguien, y mi bebé finalmente es alguien. Estoy contento de haber hecho una gran contribución a la industria de la música y de seguir aquí. Los jóvenes me respetan, respetan mi carrera, todo lo que he pasado y todo lo que ha pasado [el reggaetón] para estar donde está hoy.

Me fascinó la canción que hiciste recientemente en regional mexicano con Luis R. Conriquez. ¿Cómo fue entrar en el regional y qué opinas del auge de la música regional mexicana?

Me encanta lo que hacen. Me encanta su música. Conecto con su música porque es como música urbana. Vienen de donde venimos nosotros. Hablan de lo mismo que nosotros. [Luis R. Conriquez] es un tipo muy humilde. Me gusta hacer música con él. Cuando hice esta canción, fue antes del fenómeno [“un x100to”] con Bad Bunny [y Grupo Frontera] y todo lo que está pasando con Peso Pluma. Me alegro por ellos. Es algo que está creciendo. Es como el reggaetón al principio, ese tipo de música regional. La música regional ha existido siempre, pero [ahora hay] este nuevo color.

Es bonito de ver. Nos hace aprender más sobre la cultura mexicana, sobre esa versión de México, porque todos conocemos diferentes partes de él, las telenovelas, su música, el boxeo… Pero esto es como un México totalmente nuevo para nosotros.

¿Cómo fue, vocalmente, cantar música regional?

Bueno, soy muy melódico, así que para mí no es difícil entrar en cualquier tipo de música porque sé cantar. Simplemente tengo un sentimiento, estudio lo que hacen y le pongo mi onda. La mejor manera de colaborar con distintos tipos de música es dándole tu propio color.

También tienes The Rockstar Show, donde has entrevistado a muchas figuras clave de la música latina, incluida la propia Leila Cobo de Billboard. ¿Qué te llevó a tener tu propio programa como presentador y qué te espera en un futuro próximo?

Creo que fue la pandemia. Necesitaba trabajar, así que empecé a crear todas estas cosas, como con restaurantes y hostelería [como La Industria Bakery & Café en Miami]. Aparte de eso, quería hacer un programa en el que entrevistara a cantantes, colegas y gente de la industria. Por eso creé The Rockstar Show. Estamos llegando a la tercera parte, así que estamos contentos. Estamos empezando fuerte con muchos pesos pesados. Tenemos a J Balvin y más.

¿En qué más estás trabajando ahora?

Una nueva película que sale con Universal y Westbrook, la compañía de Will Smith. Soy el actor principal en esta película. Estamos trabajando en ella, pero no hemos terminado. [También] un nuevo álbum, dos canciones que saldrán pronto, y el nuevo capítulo de The Rockstar Show.