Nicky Jam es sorprendido por su padre en los Premios Billboard 2022

Nicky Jam fue incorporado al Salón de la Fama de Billboard el jueves (29 de septiembre) durante la ceremonia de los Premios Billboard a la Música Latina. Antes de aceptar el reconocimiento especial, el creador de éxitos interpretó su más reciente sencillo, “Sin novia”.

Entonces fue sorprendido por su padre, José Rivera, quien subió al escenario a entregarle el trofeo a su hijo. “Guao, de verdad que no me esperaba esto”, dijo Jam evidente emocionado tras darle un fuerte abrazo a su padre y secarse las lágrimas.

“Yo pensé que otro artista me iba a entregar este premio, no me esperaba que fuera mi papá. Papi, ¡te ves espectacular, te ves hermoso! Gracias a Billboard, a Leila Cobo por entregarme este premio, quiero darle las gracias por traer a mi papá… Quiero darle las gracias a toda la gente que me ayudaron a mí pa’ llegar hasta donde estoy hoy en día porque nunca hice esto solo. Gracias a toda la gente que me prestaron sus estudios en Puerto Rico cuando quise empezar a trabajar. Gracias a Zion que me prestó a mí 500 dólares para comprar un tiquete pa’ poder llegar a Colombia porque no tenía… Gracias a todos los integrantes del género del reggaetón de la vieja escuela que hicieron todo lo posible para que hoy en día haiga un Bad Bunny, haiga un Rauw… Cuando yo veo a Bad Bunny yo me siento tan orgulloso porque gracias a lo que yo trabajé hace 28 años atrás, tocando puertas, gracias a eso existe un Bad Bunny, existe un Rauw, existe un J Balvin… Son 28 años y yo todavía estoy aquí mi gente”.

Don José Rivera, padre de Nicky Jam, le entrega el Premio Billboard Salón de la Fama en los #Billboards2022 pic.twitter.com/bf3L9XR4NF — Telemundo (@Telemundo) September 30, 2022

La 29.ª entrega anual de los Premios Billboard de la Música Latina, que se llevó a cabo en el Watsco Center de Miami, se transmitió en vivo por Telemundo y simultáneamente por el canal de cable Universo y en toda América Latina y el Caribe por Telemundo Internacional. Los premios, producidos por MBS Special Events y con la producción ejecutiva de Mary Black Suarez, coinciden con la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó a Miami del 26 de septiembre al 1 de octubre en el Faena Forum, con una lista de oradores estelares como Romeo Santos. , Maluma, Grupo Firme, Chayanne, Ivy Queen y Nicky Jam, entre muchos otros.