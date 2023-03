Nicky Jam debuta en el regional mexicano con Luis R. Conriquez: “Me pareció la canción perfecta”

Luis R. Conriquez logró lo que pocos habrían imaginado: llevar a Nicky Jam a incursionar en la música regional mexicana. El artista mexicano y el astro urbano puertorriqueño lanzaron hoy (24 de marzo) su colaboración “Como el viento”, que grabaron en Miami durante la semana de Premios Lo Nuestro en febrero.

Escrita por Ángel Sandoval, Abbel y O’RLY, y lanzada bajo el sello Kartel Music, “Como el viento” habla sobre la desilusión de una relación amorosa y el intento por superarla. “Pero ahí voy como el viento/ Parezco tornado recogiendo alcohol pa’ vencer este miedo/ Porque estás tan bonita y no he encontrado el reemplazo perfecto”, cantan las dos estrellas.

“Siempre he respetado la música regional mexicana. No es algo de mi cultura — en Puerto Rico se escucha más la salsa, el merengue y lo caribeño, pero viví 10 años en Colombia y allá se escucha mucho. Entonces me enseñaron esta canción y me pareció que era la perfecta”, dice Jam en entrevista exclusiva con Billboard Español.

“Yo escuchaba mucho la música de Nicky Jam”, cuenta por su parte Conriquez. “Recuerdo un tema que me gustaba en especial, ‘Dónde están las gatas’. Además, vi la serie de su vida y me gustó mucho saber cómo fue sucediendo todo en su carrera, así que conocerlo en persona cuando hicimos el video en Miami fue algo increíble”.

Durante la grabación del clip, ambos dicen que encontraron similitudes en sus vidas y que esto generó química entre ellos. “Es muy auténtico”, dice Jam. “Él vino del barrio como yo… Me sentí como si estuviera con un amigo. Nos tomamos unos tequilas y pasamos un rato muy agradable”.

“Fue muy gratificante que me felicitara por lo que he conseguido”, agrega Conriquez. “La pasamos muy bien y eso lo verán en el video”.

Esta es la primera colaboración de Jam con algún artista mexicano desde 2016, cuando grabó con el grupo Maná una versión de “De pies a cabeza”, pero esa es una canción más bien pop.

Partidario de las colaboraciones, Conriquez ya ha hecho mancuerna con Grupo Frontera, Marca Registrada, Peso Pluma y Alfredo Olivas tan solo en lo que va de 2023. Y muy pronto estará presentando otras más con Darey Castro y Fidel Rueda, dos de sus ídolos del regional mexicano.

También da indicios de que “Como el viento” quizás no sea su única colaboración con Jam — “Muy pronto podríamos hacer otra más hacia lo urbano” — y adelanta que ya está trabajando con otros artistas urbanos: “Vienen colaboraciones con gente muy importante como Farruko y El Alfa para seguir uniendo nuestro regional mexicano y la música urbana”.

Puedes ver el video de “Como el viento” a continuación: