Nicky Jam habla de su legado más allá de la música

En 2014, después de una pausa de seis años en parte debida a sus batallas con el abuso de sustancias, Nicky Jam figuró por primera vez en el Top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard con “Travesuras”, y desde entonces ha repetido el hito todos los años. En 2015 encabezó la misma lista durante 30 semanas con “El perdón”, su éxito con Enrique Iglesias, y al año siguiente “Hasta el amanecer” le valió su segundo No. 1 y el primero en solitario, gobernando durante 18 semanas. “Sentí que mi magia era de locos”, dice. “Todo lo que tocaba era mágico en lo que respecta al estudio”.

En lugar de dejar que la pandemia detuviera su impulso, el astro de 41 años encontró nuevas oportunidades. Comenzó el 2021 con su propia serie web, The Rockstar Show (cuya tercera temporada se estrenará pronto), y abrió su propio restaurante en Miami, La Industria Bakery & Cafe (con próximas sucursales en Puerto Rico; Orlando, Florida, y Medellín, Colombia). Aunque está trabajando en un nuevo álbum, Nicky Jam, el empresario, se siente igual de invencible, con planes de abrir aún más restaurantes además de clubes nocturnos y hoteles en Estados Unidos y Colombia. Como él dice: “Todo esto me hace sentir como si fuera una estrella de rock y no puedo parar”.

En esta fase de tu carrera, ¿qué te impulsó a explorar nuevos negocios?

Teníamos días sin hacer nada, y lo máximo que podía hacer era pensar e idear todos estos proyectos. Gracias a Dios tenía el presupuesto para hacer estas cosas. Todo lo que hago es para que la gente se sienta inspirada. Quiero que se den cuenta de que yo era drogadicto, estuve en la cárcel, estuve en el fondo del fondo, y mírenme ahora. He llegado al punto más alto de mi carrera. He actuado en la Copa del Mundo, he hecho películas de Hollywood y he batido récords en la industria de la música. Ahora estoy haciendo restaurantes y hoteles, no solo para conectarme con mis fans, sino también para motivarlos. Quiero llevar a la gente por el camino correcto.

¿Cuál es la experiencia más gratificante que has tenido presentando tu serie web?

Para ser honesto, me ha devuelto lo que necesitaba, que es ese compromiso con la gente. He envejecido y realmente no soy el tipo que va a elegir una canción y hacer un video o bailar en TikTok. Solía ​​​​ser uno de los primeros influencers, pero hoy no creo que se sienta orgánico. Hay tanta gente haciéndolo. Tantos influencers. Me siento más cercano cuando presento el programa porque les recuerda a las personas por qué aman a Nicky Jam en primer lugar. Comparto muchas historias y hablo sin filtro, y eso es lo que ofrece el programa. Con suerte, llegará el momento en que lo convierta en un programa televisado. Ya me han ofrecido dinero, pero no quiero venderlo todavía.

Con 30 años de trayectoria en la música, ¿cuál piensas que será tu legado para el reggaetón?

Mi legado es mi historia, de dónde vine y los sacrificios que atravesé para estar aquí hoy. Los sacrificios que no solo yo, sino mis colegas como Daddy Yankee, Tego Calderón, Baby Rasta y Gringo y más, hicimos para llevar el reggaetón a donde está hoy. El éxito de Bad Bunny, por ejemplo, es lo que me hace feliz porque me partí el lomo desde 1994 para que haya artistas como él llenando estadios y haciendo historia. Sé que él ha trabajado duro para estar donde está, pero detrás de su éxito está también el mío. Bad Bunny es el artista No. 1 en el planeta en este momento y me siento orgulloso de eso. Ese es mi legado.

¿Qué te enseñaron estos últimos dos años sobre la importancia de tener múltiples proyectos hat did these last two years teach you about the importance of having multiple projects?

Cuando no haces nada, es lo peor del mundo. Por eso es importante mantener la mente ocupada y contenta teniendo siempre un enfoque y un objetivo. Esa es la mentalidad que me ayuda a seguir adelante con todos mis proyectos. La marca de Nicky Jam no es solo música. No importa si no estoy en la cima de las listas: siempre me voy a ver como una marca de lujo. Todo lo que tienes que hacer es mantenerlo.