Cómo ‘Nata Montana’ de Natanael Cano es un reflejo de su carrera actual: ‘Estoy disfrutando cada momento que estoy en el estudio’

Natanael Cano está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. A principios de año debutó como actor en la serie VGLY de HBO Max, ha estado de gira por México agotando las entradas de múltiples conciertos, y ahora, ha lanzado el nuevo álbum lleno de corridos Nata Montana.

Explorar Explorar Natanael Cano See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Me encantan todos los momentos que he pasado, pero ahorita estoy disfrutando cada momento que estoy en el estudio”, dice el cantautor mexicano de 22 años a Billboard. “Disfrutando cada canción que viene, que nace de las ganas de grabarse. Y feliz, contento de que la gente escuche estas 16 canciones, me encantan este álbum. Siempre que estoy bien personalmente, se ve reflejado en mi música y en las ganas que le he echado”.

Con colaboraciones con Peso Pluma (“Pancakes”) y Junior H (“Eres”), el disco de 15 canciones es un testimonio de su intrincado requinteo y su habilidad para contar historias. Pionero de los corridos tumbados, Cano ofrece temas contundentes, impregnados de hip hop, sobre la vida cotidiana callejera y los retos que conlleva la fama, todo ello mientras hace gala de un estilo de vida de lujo.

“Los corridos son un estilo de vida. Me encantan porque como que te metes mucho en el papel. Los corridos para mí son mi vida entera”, explica Cano, quien saltó a la fama en 2019 tras su inédita colaboración con Bad Bunny en el remix de “Soy el diablo”. “Es lo que me sigue sacando adelante, fue amor a primera vista, los corridos siempre los gozaba desde niño. Mis primos y todo mundo escuchaba corridos y era como sentirte diferente en ese tiempo, eras diferente por escuchar corridos. Y era lo que nos gustaba, ser diferentes”.

El álbum de corridos tumbados de Cano llega en un momento en que la música regional mexicana no ha hecho más que crecer en popularidad a nivel mundial. Este auge es liderado por artistas como Cano, Peso, Eslabón Armado y Junior H, que han evolucionado el género legado, modernizando sus letras para una audiencia Gen Z. El consumo de música regional mexicana en Estados Unidos aumentó un 42,1% en lo que va de año hasta el 25 de mayo, según Luminate. Esta semana, 13 de las 17 canciones en español en el Billboard Hot 100 (con fecha del 1 de julio) son temas regionales mexicanos, incluyendo “PRC” de Cano con Peso.

“Está padre lo que esta pasando con la música”, afirma orgulloso el artista nacido en Sonora. “Que la gente siga reconociendo la buena música, la buena vibra, lo que transmiten los corridos, y qué más que tener buenos exponentes en el regional mexicano como los tenemos ahorita. Y yo me siento uno de ellos, me siento parte de. Si yo subo suben ellos; si ellos suben, subo yo”.

Cano también reconoce la fuerza que proviene de las colaboraciones, que a su vez han sido clave para el crecimiento del género en México, Estados Unidos y más allá. “Todos son mis amigos, somos compas, nos queremos”, dice. “Nosotros somos muy unidos a pesar de lo que pueda pensar la gente que nos quiere separar. Y a veces hasta nosotros no la creemos pero no hombre, let’s go, vamos a seguir haciendo música y dinero. Estamos en el proceso que se dejó notar la unión”.

Nata Montana le sigue a NataKong (2022), que alcanzó el No. 12 en la lista Top Latin Albums. En el chart Regional Mexican Albums, Cano ha colocado cuatro álbumes en el top 10, dos de los cuales alcanzaron el No. 1: Corridos Tumbados (2019) y A Mis 20 (2020).

A continuación puedes escuchar el nuevo álbum de Cano: