20 preguntas con Myriam Hernández: sobre su música nueva, su extraordinario regreso y su poder de permanencia

Myriam Hernández es sin duda una de las cantautoras chilenas de mayor éxito y proyección internacional. La intérprete de himnos de la música romántica como “El hombre que yo amo”, “Ese hombre” y “Ay, amor” surgió a finales de la década de 1980 y ha logrado mantenerse vigente en la industria musical con un estilo apasionado y una voz potente que le merecieron el apodo de “La Baladista de América”.

Tan solo este año lanzó el álbum Sinergia (su primero de estudio en una década), realiza la gira estadounidense más extensa de su carrera y planea lanzar su primer disco de Navidad. También fue la reina del reciente Desfile de la Hispanidad en Nueva York y, por sus aportes a la música y la cultura latinas, será reconocida en noviembre con un Latin Grammy especial: el Premio a la Excelencia Musical 2022.

Myriam Raquel Hernández Navarro nació a mediados de los 60 en Santiago de Chile y comenzó su carrera artística de niña en la televisión. A los 17 años dio inicio a su carrera musical presentándose en el programa Sábado Gigante en Chile, en el espacio Ranking Juvenil. Su primer álbum de estudio, Myriam Hernández de 1988, fue un éxito internacional que le mereció cuádruple disco de platino.

En las listas de Billboard, Hernández pasó 21 semanas en las Hot Latin Songs con “El hombre que yo amo” y posicionó otra docena de títulos en el chart, incluyendo dos No. 1 (“Te pareces tanto a él” y “Peligroso amor) y ocho Top 10 (entre ellos “Herida”, “Un hombre secreto” y “Si no fueras tú”). Su disco Dos (1990) lideró Latin Pop Albums durante ocho semanas y se mantuvo en la lista 49 semanas en total.

El 16 de noviembre, un día antes de la 23a entrega anual de los Latin Grammy en Las Vegas, Myriam Hernández recibirá el Premio a la Excelencia Musical junto con otros homenajeados que incluyen a Rosario Flores, Rita Lee, Amanda Miguel y Yordano. Billboard Español conversó recientemente con la estrella chilena, quien habló ruiseña de su carrera, sus actuales rutinas y su futuro.

1. Hola Myriam. ¿Cómo estás? Oí que sufriste una caída y te lastimaste las rodillas.

Esto es muy ridículo, en realidad. Ayer me caí, Sigal. Estaba en la trotadora.

2. ¿Y cómo te sientes?

Mira, bien. Mi lema es “de rodillas, jamás derrotada”, ¡eso sí! [Risas] Me paré. En fin, quedé con las rodillas como una niña chica, con costras. Pero bueno, fui hoy nuevamente a caminar, o a la elíptica.

3. ¿Desayunas antes de hacer ejercicio?

Yo creo mucho en el ayuno intermitente. Como no iba a poder entrenar como de costumbre, pues entonces hoy día ayuné más largo y tomé sólo un café con leche. Eso solamente. [Risas].

4. ¿Y con qué sueles romper el ayuno?

Un yogurt, un huevo duro o huevos revueltos…

5. ¿Has escuchado algo de música hoy?

¡Hoy escuché puro reggaetón! Porque como hago elíptica, entonces ahí estaba obviamente Bad Bunny, Karol G, todos, todos acompañándome.

6. Has tenido un año maravilloso. La mayoría está bajando el ritmo o pensando en retirarse después de tres décadas de trayectoria. ¿Cómo te sientes en este sentido?

Me siento como en los mejores años, cuando comenzaba y estaba en los primeros lugares de Billboard, por ejemplo, que eso fue realmente espectacular… marcó definitivamente mi carrera y hoy, después de 30 años, ¡imagínate! Con todo esto de la gira más extensa por Estados Unidos, el haber sido reina para el Día de la Hispanidad, el Premio a la Excelencia del Latin Grammy, realmente han sido cosas que han marcado este año de forma increíble. Me tienen sumamente emocionada, sumamente ávida de seguir creciendo, de seguir entregando mucha más música a la gente, trabajando además con tremendos productores como Jacobo Calderón, hijo de [mi antiguo colaborador] Juan Carlos [Calderón], que me ha llenado de motivación en todo lo que ha compuesto para mí.

7. ¿Cómo te enteraste que ibas a recibir el Premio Grammy Latino a la Excelencia?

Eso fue tan maravilloso. Me habían dicho que [el CEO de la Academia Latina de la Grabación] Manuel Abud quería comunicarse conmigo, que quería hacer una videollamada. Sabíamos que estaba tomando la presidencia y yo dije “bueno, seguramente aparte de conocernos me va a invitar a cantar, me va a invitar a presentar algún premio o algo así”. Pero jamás, créeme por mis hijos, jamás imaginé que a estas alturas de mi carrera iba a recibir un reconocimiento de esa magnitud. Te prometo que cuando me estaba hablando lo único que hice fue bajar el rostro y llorar, llorar. No podía contener la emoción.

8. ¿Quién fue la primera persona a la que se lo contaste?

Estaba en ese momento dando esa videollamada y estaban mis padres, mis hijos y mi marido, entonces ellos fueron los primeros en enterarse, en el mismo minuto. Cuando terminó la videollamada, porque estaban almorzando cerca, estaban todos parados y llorando. [Risas]. Fue realmente muy lindo, muy emocionante.

9. ¿Hay alguien en especial que te gustaría conocer o ver esa semana en Las Vegas?

¡A varios! Fíjate, Marc Anthony no sé si va a estar, me encantaría conocerlo. A Karol G, nos hemos hablado, no nos hemos nunca visto, pero es una chica preciosa que nos hemos escrito varias veces por Instagram, y a través de una amiga en común nos hemos hecho notar nuestra admiración.

10. ¿Tienes previsto actuar en alguno de los eventos?

No, no estoy actuando en estos momentos. Me encantaría en alguna oportunidad que se dé, pero hoy creo que voy a estar en esos premios disfrutando. Disfrutando el premio mío y disfrutando a mis colegas. Eso es maravilloso también.

11. Este año lanzaste tu primer álbum en una década, “Sinergia”. En pocas palabras, ¿cómo lo definirías?

Tal como lo dice el título es mucha gente trabajando por un mismo objetivo, en este caso Jacobo, yo, pero además un ser muy especial que es Juan Carlos Calderón, su [difunto] padre, que estamos seguros que está su mano puesta acá porque han sucedido cosas que no tienen explicación.

12. ¿Cómo qué cosas?

Imagínate, Juan Carlos ya murió hace 10 años. Jacobo, yo sabía de él por Juan Carlos, cuando Jacobo tenía 14 o 15 años y me mostraba su música orgulloso de su hijo. En un momento de trabajar este álbum con Jacobo, me dice, “Myriam, tengo una sorpresa. Fui a la casa familiar, y en una caja me encontré con un cassette de mi padre con una melodía inédita, y entonces mi hermana me dice que le ponga letra y que te la envíe”. Me mandó la melodía tarareada por Juan Carlos, como él me mandaba las canciones a mí en el piano. Yo me emocioné, leí la letra, grabé en casa la maqueta, se la envío, y Jacobo me envía un audio después, casi llorando, y me dice “Myriam, tú no sabes lo que has sellado. Es la primera vez que compongo con mi padre”.

13. El 7 de octubre comenzaste el segundo tramo de tu gira estadounidense (el año pasado recorrió 11 ciudades, este año 20). ¿Cómo te cuidas cuando estás de gira?

Hay que tener bastante disciplina. Yo no trasnocho, no fumo, bebo socialmente solamente, hago ejercicio, procuro hacer diariamente aunque sea caminar, lo que sea. [En cuanto a] mi voz, estoy con un nebulizador que lo tengo a mano siempre para nebulizar unos 10 a 15 minutos, y luego, todos los días hacer ejercicios vocales. Hasta el día de hoy yo tengo profesor de canto.

14. Eres una de las artistas chilenas de mayor trayectoria y proyección internacional. ¿A qué se lo atribuyes?

Yo creo que ha sido el amor por lo que hago, pero a la vez también la disciplina. Yo creo que una carrera se debe mantener también con mucho trabajo. Nunca, y esto te lo digo de corazón, nunca me he creído alguien especial. Creo que Dios me brindó este talento y yo tenía ese sueño; he querido brindarlo de esa manera a la gente. Cuando me bajo del escenario sigo siendo la mamá, la hija, la mujer, la esposa. Y agradezco todos los días de mi vida. Hoy no tengo expectativas, solo quiero disfrutar lo que Dios me da y mira cómo me ha bendecido este año. Y el público yo creo que recibe eso también.

15. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has tenido como mujer en esta industria?

Demostrar que el talento va por sobre lo que uno pueda mostrar estéticamente. Yo partí con minifaldas, entonces siempre era como que “las piernas de Myriam”. No, yo no soy mis piernas. Soy una cantante que aparte de cantar interpreta, que quiere tener éxitos, y los éxitos los hice en Estados Unidos básicamente: “El hombre que yo amo”, “Herida”, “Te pareces tanto a él”, “Mío”, “Un hombre secreto”, “Ese hombre”… tantos éxitos que fueron avalando mi carrera.

16. ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste en tus inicios?

Yo creo que ese, de mis padres, que siempre me tiraron el cable a tierra y me dijeron “tú no eres más importante que tu compañera de banco del colegio, y el día que tú falles en el colegio, no sigues en la música”. Y eso me lo recalcaron tanto, que yo creo que por eso yo me bajo del escenario y me siento Myriam Hernández Navarro la persona.

17. ¿Dónde vives actualmente?

Actualmente estoy viviendo en Chile. Estuve en Miami por muchos años pero aposté por la familia, me daba miedo que los niños se me quedaran. Todavía están conmigo, a pesar de que son grandes ya. [El mayor cumple 28 años en noviembre y la menor tiene 25].

18. De la nueva ola de artistas que están saliendo de Chile, ¿alguno que haya despertado tu atención?

Varios de ellos. Paloma Mami, por ejemplo, me encanta. Creo que tiene todo, todo para realmente ser una chica urbana increíble. Mon Laferte, obviamente; sus canciones, su interpretación, su voz, me encanta. Francisca Valenzuela. Y Cami, es una chica que me sorprende mucho, me encanta. Javiera Mena también. Hay muchas buenas y con estilos distintos.

19. Cuando empezaste no existían las plataformas de música digital ni las redes sociales. ¿Habrían sido en esa época una bendición o una maldición?

Depende de cómo lo quieras ver. Es lindo tener un formato de disco, ir a las radios y hacer la promoción. Pero hoy también dices “guao, qué maravilla estar en cualquier lugar del mundo y conectarte a través de una videollamada e ir mostrando tu música a través de las plataformas musicales”. Claro, a lo mejor hoy hay más competencia, y eso es lo que lo hace un poquito más difícil… pero a mí me gustan los desafíos. Hay que ir adaptándose a lo que hay y me parece que es maravilloso poder tener contacto con el público en una forma mucho más globalizada.

20. ¿Qué nos puedes adelantar de tu disco de Navidad?

Es mi primer álbum navideño. Son versiones de clásicos, pero ahí también está la mano de Jacobo Calderón que hizo unos arreglos que realmente me encantaron y también hay tres canciones de Navidad nuevas. Eso me tiene muy ilusionada porque son bellísimas y creo que ese va a ser mi mejor regalo musical al público.