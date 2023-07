Aquí la letra de “LALA” de Myke Towers

“LALA” de Myke Towers, de su álbum La Vida Es Una, es la más reciente canción en español que se ha hecho viral en TikTok. Con más de un millón de publicaciones en la plataforma de redes sociales, la canción impulsada por el reggaetón despegó en los servicios de streaming, incluido Spotify, donde se convirtió en la canción No. 1 de su lista Top 50 Global el domingo (9 de mayo).

Publicado en abril, La Vida Es Una es el tercer álbum de estudio del artista puertorriqueño en el Top 10 de la lista Billboard de Top Latin Albums. En “LALA”, Myke Towers narra un encuentro NSFW (no es apropiado para el trabajo) con un amante, y debutó en el No. 25 de la lista Latin Rhythm Airplay, y esta semana entra en el No. 50 de Hot Latin Songs.

Towers dijo a Billboard sobre La Vida Es Una: “Quiero mostrarle a mi gente que estoy en un nuevo nivel de creación y no quiero quedarme en mi zona de confort”, explicó. “Siempre quiero hacer cosas nuevas. Este álbum, algunas personas van a tener que escucharlo un par de veces para acostumbrarse a él. La gente siempre piensa que sólo hago hip hop o música trap o simplemente reggaetón, pero en este quiero que sea diferente.”

A continuación, la letra de “LALA”:

La-la-la-la-la-la (Full Harmony)La-la-la-la-la-laLa-la-la-la-la-laLa-la-la-la

Todo está bien, no te tienes que estresar

A ti yo sola no te dejaré

Me enchulé la primera vez que la vi

Me enamoré cuando con ella bailé

Desde hace rato se quería pegar

Puso la espalda contra la pared

Y si yo bajo sabe qué le haré

La-la-la-la-la-la

Tú quieres mami (la-la-la-la-la-la)

Se le viran los ojo’ (la-la-la-la-la-la)

La miro y se relambe (la-la-la-la-la-la)

El pintalabio’ rojo (la-la-la-la-la-la)

Esa cintura suelta (la-la-la-la-la-la)

Baby, si yo te cojo (la-la-la-la-la-la)

Te subo a la altura (la-la-la-la-la-la)

Tú dime y te recojo (la-la-la-la-la-la)

Ella a manejar me dejó

Siempre se va a sentir cuando a un lugar llegue yo

Yo estaba coronando desde que era menor

Por foto’ se ve bien pero de frente mejor

Se dio un par de copas de má’

Del vino tinto me pidió pausa

Cuando iba por el quinto

Le di una vuelta por el barrio con la KYMCO

Ellas cuando me ven de frente quedan trinco’

Sola la hace, sola la paga

Prende otro a la que este se apaga

Está llamando mi atención porque quiere que le haga

La-la-la-la-la-la

Tú quieres mami (la-la-la-la-la-la)

Se le viran los ojo’ (la-la-la-la-la-la)

La miro y se relambe (la-la-la-la-la-la)

El pintalabio’ rojo (la-la-la-la-la-la)

Esa cintura suelta (la-la-la-la-la-la)

Baby, si yo te cojo (la-la-la-la-la-la)

Te subo a la altura (la-la-la-la-la-la)

Tú dime y te recojo (la-la-la-la-la-la)

Cuando algo está pa’ ti es inevitable

Bebé tus ganas son notables

Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable

Esa mirada es la culpable

Nos están mirando, vámonos

Me dijo “No lo pienses mucho y dámelo”

Por su cara se ve que se lo saboreo

Los vecinos mirando y el balcón abrió

A mí me encanta cuando pone cara ‘e mala

Me rellena los peines de bala

Y hasta dejé la corta en la sala

Estaba enfocao’ en

La-la-la-la-la-la

Yo tu Carmelo y tú mi (la-la-la-la-la-la)

Cuando yo bajo (la-la-la-la-la-la)

Siempre me pide (la-la-la-la-la-la)

Yo nunca paro (la-la-la-la-la-la)

Y a ella le gusta el (la-la-la-la-la-la)

La tengo loca con el (la-la-la-la-la-la)

Sola se toca cuando (la-la-la-la-la-la)

Mirándola y yo le hago (la-la-la-la-la-la)

(Yo tu Carmelo y tú mi

Cuando yo bajo

Siempre me pide

Yo nunca paro

Y a ella le gusta el

La tengo loca con el

Sola se toca cuando

Mirándola y yo le hago)

Lyrics licensed & provided by LyricFind

Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC

Written by: Anthony Edward Ralph Parrilla, Carlos Alberto Butter Aguila, Jean Carlos Hernandez Espinell, Julio Emmanuel Batista Santos, Michael Torres Monge, Orlando Jovani Cepeda Matos, Siggy Vazquez Rodriguez