La música regional mexicana no suena ni se siente como el reggaetón, y en parte por eso domina en 2023

A fines de 2022, luego de casi una década de supremacía en los charts, la música latina urbana parecía una fuerza indomable. Bad Bunny, artista del año de Billboard, encabezaba los charts latinos y globales, y además fue el artista de gira con mayores recaudaciones de 2022. Otros éxitos globales de estilo urbano se dispararon con vertiginosa rapidez: “Mamii” de Karol G y Becky G; “Desesperados” de Rauw Alejandro y Chencho Corleone. Y las sesiones musicales de Bizarrap se volvieron legendarias.

Seis meses después, el péndulo se mueve en otra dirección. Bruscamente. Esta semana, 13 de las 17 canciones en español en el Billboard Hot 100 son regionales mexicanas, o de “música mexicana”, como la llaman algunos. Entre estas se encuentra el tema latino mejor clasificado en la lista, “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma, que se ubica en el No. 10 por segunda semana consecutiva después de haber alcanzado el No. 4.

De esas 13 canciones una es de Bad Bunny, quien, percatándose inteligentemente de la nueva tendencia, grabó “unx100to” con Grupo Frontera. Incluso la nueva sesión de música de Bizarrap, “Vol. 55”, tiene a Peso Pluma, el artista regional mexicano más popular del momento y solo el segundo artista mexicano que participa en una sesión (la primera fue Sno Tha Product, una artista urbana).

Todo esto no podría sonar más diferente que el reggaetón, lo que no solo explica parte del atractivo, sino indica que los oyentes latinos pueden estar sufriendo fatiga de reggaetón y música urbana, y estar listos para descubrir nuevos sonidos. Encabezada por artistas como Peso Pluma, Eslabón Armado, Fuerza Regida y Luis R. Conríquez, la música mexicana de hoy se apega a lo práctico, se sustenta en guitarras y metales, y no usa el Auto-Tune ni las cajas de ritmos característicos del reggaetón por más de una década. Los conciertos de música mexicana, como los de Peso Pluma, Natanael Cano, Carin León, Fuerza Regida y Conriquez, son de música en vivo, con bandas completas — grandes o pequeñas — tocando en vivo en el escenario en lugar de pistas y ritmos pregrabados.

Mientras que los artistas de reggaetón a menudo citan el costo de sus bailarines y pirotecnia como un tema presupuestario de importancia, los artistas regionales mexicanos evitan en gran medida tales adornos en favor de la pura mano de obra musical. Los espectáculos de música mexicana rara vez usan bailarines; la música en vivo está destinada a ser el centro de atención y también es el corazón del género, para los artistas jóvenes y mayores. ¿Cómo podría existir un grupo artístico como Yahrtiza y Su Esencia, por ejemplo, sin esas dos guitarras en duelo? ¿Cómo podría cantar Pepe Aguilar sin su mariachi? Cuando uno ve a Peso Pluma cantando con esa fiera banda de siete músicos tras él, la idea de reemplazarlos con bailarines parece un anatema para el espíritu de su show; la mera elección de una línea de tuba o una guitarra es deliberada y congruente con el estilo de cada canción, ya sea un corrido o un tema sierreño.

Mientras que muchos artistas de reggaetón perfeccionan sus habilidades frente a una computadora en el estudio de grabación, los artistas mexicanos lo hacen tocando juntos en sus garajes y aprendiendo unos de otros, como siempre lo hicieron las bandas de punk y rock. Ese sentimiento orgánico y camaradería se siente en sus grabaciones y el escenario, y los fans lo están devorando.

Y luego, está la letra: la música mexicana sigue, en esencia, enfocada en el romance y la narración de historias. Sí, abundan los narcocorridos y las letras, llenas de bravuconería y fanfarronería, a menudo glorifican el tema de las drogas, algo mucho menos común en el reggaetón (y de lo que no soy fan). Por otro lado, la música mexicana evita en gran medida la flagrante misoginia del reggaetón y la continua obsesión del género por el tamaño y la firmeza de los senos y las nalgas de las mujeres así como sus niveles de excitación. Hay insinuaciones sexuales — estos tampoco son unos santos — pero apenas hay referencias sexuales explícitas, ya sea en la música o en los videos, donde se presenta a las mujeres como tentadoras sexy pero rara vez como objetos puramente sexuales.

La nueva música mexicana toma muchas de sus claves estéticas del reggaetón y la música urbana: la ropa, los accesorios, las joyas, la arrogancia. Esto es, después de todo, cultura pop juvenil. Más allá de ese aspecto creativo, la música regional mexicana también ha aprendido del reggaetón como industria. El género, que alguna vez fue notoriamente reacio a las colaboraciones, ahora las asume con creces, un factor que ha sido clave para el aumento de su popularidad, como dijo abiertamente Peso Pluma durante su concierto del sábado en el sur de Florida.

Pero las raíces de la música se han mantenido sólidas y claramente está teniendo impacto más allá del público mexicano. Como dijo Mike Tyson mientras bailaba al ritmo de la guitarra acompañante de Peso Pluma en un video en redes sociales promoviendo Génesis, el nuevo álbum del cantante: “Esta mie… es lo mío”.

Opinamos lo mismo, Mike.