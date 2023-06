Música regional mexicana: Un año sin precedentes, en cifras

Mientras superestrellas de Puerto Rico, Colombia y todo el continente americano han elevado el perfil de la música latina en los últimos años, el 2023 está siendo un año decisivo para un género latino en particular.

Explorar See latest videos, charts and news Eslabon Armado Peso Pluma See latest videos, charts and news

El consumo de música regional mexicana en Estados Unidos se disparó un 42,1% en lo que va del año, hasta el 25 de mayo, según Luminate. El género, compuesto por banda, corridos, norteño, sierreño, mariachi y otros subgéneros, registró 5,81 millones de unidades equivalentes a álbumes (UEA) en las primeras 21 semanas de 2023 en comparación con 4,09 millones de UEA en el mismo período del año anterior. Las UEA combinan ventas de álbumes además de ventas de canciones y streams convertidas en unidades de álbumes.

Eso supera las ganancias de la música latina en general (+23,1%), así como de la música country (+21,7%), dance/electrónica (+15,5%), rock (+12,4 %) y pop (+10,3%), además del mercado global (+13,4%). Solo el K-pop — con un aumento de 49,4% en lo que va del año a medida que las compañías de música coreana se asocian con sellos discográficos estadounidenses para penetrar aún más en el mercado estadounidense — ha tenido un mejor desempeño que el regional mexicano.

Los números están en línea con el crecimiento exponencial y global de la música mexicana — sobre el cual Billboard ha estado informando — en los últimos años. El género heredado, que existe desde hace más de un siglo y medio, ha experimentado una nueva popularidad, impulsada por una nueva generación de artistas mexicanos y mexico-estadounidenses que han fusionado sutilmente sonidos tradicionales centrales con estilos urbanos/hip hop, atrayendo a una audiencia más joven y digitalmente conectada, principalmente Eslabón Armado, Peso Pluma y Grupo Frontera.

Cerca del 99% del consumo regional mexicano proviene del streaming. Hasta el 25 de mayo, la reproducción de audio on-demand en servicios como Spotify y Apple Music representó alrededor del 90% del consumo de música regional mexicana. El resto del consumo de streaming provino de plataformas de video como YouTube y streams programados de Pandora y otros servicios de radio no interactivos. Las ventas físicas no son importantes para el género (algunos artistas solo lanzan música en formato digital): representan aproximadamente el 1% del consumo total.

Las colaboraciones han impulsado el éxito de los artistas regionales mexicanos, con el sencillo de Elsabón Armado y Peso Pluma, “Ella baila sola”, y la colaboración de Grupo Frontera con Bad Bunny “un x100to” alcanzando el top 5 del chart Billboard Hot 100 en mayo. Ambos temas son actualmente parte de un puñado de canciones regionales mexicanas que están surgiendo en la lista Billboard Global 200, donde la representación del género pasó de estar notablemente ausente a representar ahora casi el 10% de todo el ranking. Dieciséis canciones regionales mexicanas han debutado en el Hot 100 desde el 2 de junio; la lista del 6 de mayo estableció un récord, con 14 títulos de música regional mexicana además de un remix de “La bebe” del artista urbano Ynvg Lvcas con Peso Pluma.

La música latina se ha disparado en los últimos años con la ayuda de artistas como el puertorriqueño Bad Bunny y la colombiana Karol G. En 2022, el consumo de música latina creció un 28,2% y fue el quinto género más escuchado en Estados Unidos, después del R&B/hip hop, rock, pop y country. Solo Bad Bunny representó el 6,7% del consumo latino en 2022 cuando su álbum Un Verano Sin Ti terminó el año como el álbum más exitoso del 2022 en Estados Unidos y colocó 24 canciones en la lista Hot 100.

El regional mexicano representó un 18,2% del consumo latino en 2022, casi lo mismo que los dos años anteriores (19% y 18,7%). Pero hasta el 25 de mayo, un puñado de éxitos destacados ayudaron al regional mexicano a aumentar su participación en el consumo latino a 20,1%.

Eslabón Armado es el artista o grupo regional mexicano líder en lo que va de 2023. El cuarteto del valle central de California representó alrededor del 8% del consumo regional mexicano hasta el 25 de mayo y tuvo el segundo consumo más alto de cualquier artista latino, detrás de Bad Bunny. Eso se traduce en éxitos en las listas, incluido el No. 4 en el Hot 100 “Ella baila sola” y el No. 6 en la lista de álbumes Billboard 200 con Desvelado (DEL Records). El segundo y tercer artista regional mexicano líder, Iván Cornejo y Junior H, respectivamente, se encuentran entre los 11 artistas latinos más populares en términos de UEA, detrás de la superestrella colombiana Shakira y delante del rapero puertorriqueño nacido en Estados Unidos Eladio Carrión.

Este año, el chart Regional Mexican Albums está dominado por artistas, no compilaciones. Fuerza Regida de Sony Music Latin ocupa tanto el No. 1, con Pa Que Hablan, como el No. 4, con Sigan Hablando. Los álbumes más escuchados del género el año pasado, Modo Despecho y Cantina Mega Mix, se ubican en el No. 6 y el No. 7, respectivamente. En el mismo período de 2022, nueve de los 10 álbumes regionales mexicanos más populares fueron recopilaciones como Modo Despecho de Universal Music Group, Cantina Mega Mix y Cumbias de Microbusera. Corta Venas de Eslabón Armado, de DEL Records, fue el único álbum de artista en el top 25 de la lista del año pasado.

Las colaboraciones se han sumado al éxito de los artistas regionales mexicanos en 2023. La participación del subgénero de Eslabón Armado aumenta de aproximadamente 8% a 9,6% cuando se cuentan colaboraciones con Cornejo, Junior H, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Luis R. Conríquez. Las grabaciones de Fuerza Regida por su cuenta y sus colaboraciones con Grupo Frontera, Natanael Cano, Peso Pluma, Juanpa Salazar, Marca Registrada, Cornejo, Becky G y otros artistas en el top 200 del regional mexicano le dan al grupo una participación del 9,2% en el consumo regional mexicano.