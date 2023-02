Música Nueva: De Yendry, Carlos Vives, Alvaro Díaz y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Explorar See latest videos, charts and news Carlos Vives Yendry See latest videos, charts and news

Carlos Vives, “La historia” (WK Records/Gaira Musica Local)

Carlos Vives abre el nostálgico baúl de los recuerdos con “La historia”, el primer sencillo de su próximo álbum Escalona: Nunca Se Había Grabado Así, una celebración de sus 30 años en la música y un homenaje al maestro Rafael Escalona, que dio el primer impulso a su trayectoria artística. Vives se las arregla para honrar el legado del afamado compositor con una versión pop moderna de este melancólico vallenato que te transporta de inmediato a la cálida costa caribeña colombiana, al tiempo que le canta a ese amor no correspondido que no puede olvidar, acompañado de un sentimental lamento desde el acordeón. “Todo mi corazón se lo entregué, y ella se complació en tratarlo mal/ Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón”. Tanto para quienes la escuchen por primera vez como para los que reconozcan este clásico popularizado por Vives en la serie Escalona de los 90, esta versión se convertirá en una favorita de los fans. — LUISA CALLE

Yendry, “Herrera” (RCA Records/Sony Music)

“Herrera” de Yendry es esa bachata que no sabíamos que necesitábamos. Rindiendo homenaje a sus raíces dominicanas, la cantautora multilingüe da rienda suelta a un hipnótico tema que fusiona sutilmente sonidos electrónicos. Esta nueva bachata es testimonio de la naturaleza experimental de la artista y la capacidad camaleónica de su voz para adaptarse a cualquier estilo musical que grabe (afrobeats, reggaetón, R&B). Nacida en la República Dominicana y criada en Italia, Yendry pone con “Herrera” sus influencias caribeñas por delante. — GRISELDA FLORES

Lasso, “Los hombres son todos iguales” (Universal Music México)

“Los hombres son todos iguales” es un cautivador relato que pide ser contado desde la perspectiva de un hombre y una mujer. El cantautor venezolano dio con una hermosa manera de narrar la alborada de una historia de amor en su nueva y poderosa balada. La letra refleja ambos mundos cuando una mujer ha sido lastimada ya por promesas vacías y un hombre trata de mostrarle que no todos los hombres son iguales. La voz dulce y áspera de Lasso se destaca entre las cuerdas de violín y su guitarra acústica mientras repite el final perfecto: “No somos iguales, no somos iguales/ Que en el fondo, los hombres no somos iguales”. — INGRID FAJARDO

Álvaro Díaz, San Senra, “1000CANCIONES” (UMG Recordings)

Para su más reciente sencillo, Álvaro Díaz reclutó al grupo español alternativo emergente San Senra en un reggaetón innovador titulado “1000CANCIONES”. Producido por Haze, el atrevido tema urbano cuenta la historia de un hombre que es consciente de que es un mujeriego, pero solo tiene ojos para una chica especial. Es de destacar que la voz característica de Díaz se mezcla con los tonos agudos de Senra para recordarle a la chica que, aunque no estén juntos, las “1.000 canciones” que suenan en el club siempre le recordarán a ella. “Puedo decir honestamente que esta fue una de las mejores experiencias”, dice Díaz en un comunicado de prensa. “Es raro que cualquiera de nosotros haga un disco de reggaetón, y por eso esta canción es tan especial”. — JESSICA ROIZ

Conexión Divina, “Cambio de canción” (Sony Music Latin)

Equipadas con una embriagadora guitarra de 12 cuerdas y una entrega vocal desgarradora, Conexión Divina rinde homenaje a las melancólicas canciones que narraron sus vidas en su sencillo “Cambio de canción”. Inspirada en “Adiós amor” de Christian Nodal y “A través del vaso” de Los Sebastianes, la balada sierreña trata de encontrar la manera de sanar un corazón roto al tiempo que rinde honor a la tristeza. “‘Cambio de canción’ es una de nuestras rolas favoritas porque te hace conectar con canciones de otros artistas y las emociones que causan”, dijeron las artistas en un comunicado de prensa. “A todos los que les han roto el corazón se van a identificar con esta canción”. El conjunto sierreño — compuesto por Liz Trujillo, Ashlee Valenzuela y Sandra Calixto — se está abriendo paso en la creciente escena regional liderada por jóvenes. Serán el primer grupo sierreño femenino que actúe en Coachella en abril. Su debut en Sony, Anestesia, saldrá a la luz el 14 de abril. — ISABELA RAYGOZA

Lenny Tavárez “Felicidades” (Warner Music Latina/Kristoman)

Apartándose de sus letras sensuales y por ratos adultas, Lenny Tavárez presenta “Felicidades”, un perreo dulce (¡sí, dulce!) fusionado con melodías de sintetizador. Producido por King Swift, el artista puertorriqueño felicita a todas las damas que por fin han dejado a su ex, pero también asegura que el hombre perfecto anda por ahí. En palabras del propio Lenny, la canción es “para todas las mujeres que pasan por un momento de angustia y oscuridad”, pero necesitan “entender que a veces hay que celebrar que ahora eres soltera”, dijo en un comunicado de prensa. El video conceptual muestra al artista haciendo alarde de sus habilidades en las artes marciales con la 13 veces campeona mundial de Tae Kwon Do, Rayna Vallandingham. — J.R.

Humbe, “sanvalentín:(“ (Humbe/Sony Music México)

No todo es amor y rosas el Día de San Valentín, y Humbe lo sabe muy bien tras haber pasado por una reciente ruptura. El cantautor mexicano presenta el himno anti-amor perfecto para la ocasión. “Dime, ¿cómo se me va a ir todo el dolor que dejamos? Aquí nos quemamos y cenizas quedaron”, canta en el estribillo de la canción con tintes de R&B. “Es una canción que escribí porque estaba en una relación en la que di más de lo que recibí. Era una relación basada en el amor, pero no era correspondido”. El video musical correspondiente fue un asunto de familia: presenta a Humbe y sus dos hermanos involucrados en un atraco (o al menos lo que se supone que es un atraco). — G.F.

Adriel Favela, “En este amor” (UMG Recordings)

Adriel Favela sorprende a los fans con su nuevo sencillo “En este amor”, donde cambia su característico sonido sierreño por mariachi. En la sentida ranchera, compuesta por Gussy Lau y Tamayo Aguilera, Favela se sincera sobre un amor que ya no pudo ser porque la otra persona no mostró esfuerzo e interés. Su poderosa voz emite letras apasionadas sobre tener la fuerza para olvidar a su ex. “Todo ha sido un feliz accidente porque esta canción estaba dirigida a otra persona, pero a fin de cuentas, Dios tiene un propósito para todos nosotros y la canción transmitió mucho”, dijo en un comunicado. “¡Me encantó! Tiene una esencia hermosa que creo que se diferenciará de todo lo que hemos hecho antes y obviamente le hemos puesto mucho corazón y esperamos que el público la reciba de la misma manera”. — J.R.

Héctor Pérez con Felipe Santos, “Xicatrices” (Laponia Entertainment)

El cantautor español Héctor Pérez une fuerzas con el cantante colombiano Felipe Santos para ofrecer una perfecta fusión de voces. “Xicatrices” es una balada pop romántica potenciada por melodías de piano que navegan entre la voz suave y soñadora de Pérez y la dulce voz y poderosa interpretación de Santos. Compuesta por ambos artistas y producida por Santos, la letra habla de esas conexiones inusuales que no se pueden negar cuando conoces a alguien especial. “Yo tengo miedo de perderte/ Para esto yo no soy tan fuerte/ Yo colecciono cicatrices que me ha dejado la suerte/ Yo sé que suena un poco loco”, cantan ambos en estribillo. — I.F.

Son Rompe Pera, “Chucha” (AYA Records)

En el primer sencillo de 2023 de Son Rompe Pera, la banda de misfits sigue produciendo su imparable frenesí de cumbia-punk, pero esta vez lo llevan al mosh pit. Reforzados por una marimba enloquecedora y unos riffs de guitarra típica, la banda combina ritmos de merengue maníaco con gritos febriles a lo Black Flag. “Estoy dando mi último aliento posible, mezclando desesperación con miedo escénico, pesadillas y extraterrestres”, dice el vocalista y marimbista Mongo sobre la canción, inspirada en un sueño que tuvo dentro de un sueño. Tras su debut más folky Batuco (2020), la banda de hermanos y amigos se prepara para lanzar su segundo álbum, Chimborazo, el 10 de marzo a través de Aya Records. Son Rompe Pera se presentará este año en SXSW y Treefort. — I.R.