Música nueva: Carlos Rivera, Sebastian Yatra, Fuerza Regida, Duki y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Carlos Rivera, ‘Sincerándome’ (Sony Music México)

Carlos Rivera se sincera más que nunca en su séptimo álbum de estudio, Sincerándome. Con canciones como “La Carta”, “Digan lo que Digan” y “Siempre Estaré Aquí”, todas baladas poderosas, Rivera ofrece un set de 10 temas lleno de profunda autorreflexión, intimidad y vulnerabilidad. También compuso cada una de las canciones, incluyendo la canción principal, donde habla de encarar sus dudas e inseguridades, y “Un viaje a todas partes”, con Melissa Robles, donde los dos poderosos vocalistas intercambian sentidas estrofas sobre esperar que la vida dure mucho, para seguir dedicándose canciones de amor.

“Escribir canciones siempre ha sido mi forma de expresión más efectiva”, expresa Rivera en un comunicado. “Es donde soy más honesto y me atrevo a decir todo lo que nunca me atrevería solo con palabras. Me entusiasma mucho que el nuevo álbum haya sido compuesto totalmente por mí con canciones que son 100% mías. Estas son las canciones de mis más grandes amores, la mayor liberación de pesadumbres y mis grandes pasiones”. Otros colaboradores destacados en Sincerándome son Carlos Vives, Carin León, Edén Muñoz y Nahuel Pennisi. — JESSICA ROIZ

Sebastián Yatra, “Una noche sin pensar” (Universal Music Latino)

La estrella colombiana comienza su nueva canción con el estribillo de su himno de amor de 2022 “Tacones rojos”, lo que hace suponer que su tema va seguir el rumbo de una alegre balada pop. Pero “Una noche sin pensar” te va a sorprender gratamente al acelerarse y convertirse en una canción de pop alternativo, casi club. En la movida melodía eléctrica encontramos a Yatra superando a una ex: “Lo que éramos tú y yo no lo tiene nadie más”, canta. “Aunque en la vida real te tenga que olvidar/ En mis fantasías tú siempre tendrás tu lugar”.

— GRISELDA FLORES

Duki, “Si me sobrara el tiempo” (DALE PLAY Records)

Después de meses sin lanzar música como solista y con sus fans preguntándose cuál podría ser su próximo paso, sobre todo después de que publicó un mensaje que decía “Desaparezco de la faz de la tierra”, Duki está de regreso. “Si me sobrara el tiempo” es el primer sencillo de su nuevo álbum del mismo nombre. Haciendo gala de su habilidad lírica, el rapero argentino reflexiona sobre el valor del tiempo y la fugacidad de la vida. “Si me sobrara el tiempo, tú sabes, yo sé que te robo mañana/ Desaparezco de la faz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana”, canta en el estribillo. Desde su lanzamiento, la canción ya ha acumulado 1,2 millones de vistas en YouTube y, en general, ha recibido excelentes críticas de los fans. — LUISA CALLE

Fuerza Regida con Becky G, “Te quiero besar” (Rancho Humilde/Sony Music Latin)

En su primer esfuerzo colaborativo, Fuerza Regida y Becky G lanzan “Te quiero besar”, un melodioso corrido respaldado por requintos, un tololoche y un acordeón. Producida por el líder de Regida, Jesús Ortiz Paz, Jimmy Humilde y Edgar Barrera, la canción detalla una conversación entre dos personas que se gustan pero tienen sus indiferencias. “No eres cariñosa/ Te mando flores y respondes otra cosa/ Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa/ Entre los dos a mi me toca soportar”, canta JOP. Y Becky le responde: “Tú eres distinto/ Y te perfumas pa’ salir con tus amigos/ Llega la noche y me congelas con tu frío/ Con tu dinero todo quieres arreglar”. En el estribillo, ambos se encuentran cara a cara y reconocen que quieren besarse. El video simple pero vibrante muestra a los dos artistas interpretando la canción en vivo, rodeados de luces de neón y autos lujosos. — J.R.

Christian Nodal, “Un cumbión dolido” (Sony Music México)

Christian Nodal ahoga sus penas en un bar junto a desconocidos que, supone, también pasan por una ruptura. “Porque así es, mijo, así va”, canta, sugerente. “Lo decía mi nana, el amor puede matar/ Y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión/ Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión”. El cantautor mexicano fusiona su característico mariacheño con cumbia para crear el el tema desgarrador por excelencia. — G. F.

Danny Félix, ‘amorlove’ (Fonovisa/UMG Recordings)

El día de San Valentín, Danny Félix lanzó su álbum de ocho temas amorlove, un título que, por sí solo, sienta la pauta para el set. Comienza con sus requintos siempre soñadores y su voz dulce pero potente, que hallaremos en el cautivador sierreño “déjame vivir”, canción que habla de la vida después de una ruptura. En “maria juana y la cubana” brilla su ingenioso lirismo; en la canción principal canta estrofas honestos en spanglish, aceptando que hizo mal en una relación; y en “paula”, entrega un ritmo acústico, casi de reggaetón, fusionado con guitarras alternativas. Y para rematar, está “continuar o terminar”, que es una innovadora mezcla country-funk sobre cómo decidir el destino de una relación. En lugar de lanzar canciones románticas de amor, el cantautor mexicano-estadounidense se sincera sobre el desamor, de ahí que todos los títulos estén en minúsculas y no den a amorlove el poder que se merece. — J.R.

Estevie, “Santee” (Nice Life Recording Company)

Aunque todavía podría considerarse una artista nueva, Estevie se ha convertido en una experta en fusionar géneros de manera que parezca orgánica, algo que muchos artistas de todo nivel de experiencia no pueden lograr. El “Santee” de la artista mexicana-estadounidense no es una excepción. Lo que comienza como un animado tema de reggaetón, se desliza a una cumbia hipnotizante y luego vuelve al reggaetón. “Santee” es una oda al lugar favorito de compras de Estevie, el distrito de moda Santee Alley, en el centro de Los Angeles. Hasta el día de hoy, todavía obtiene todos sus atuendos de artista del mercado de Santee. — G.F.