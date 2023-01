Música Nueva: De Tiago PZK, Carlos Rivera, María Becerra y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Yandel, R3SISTENCIA (Y Entertainment/Sony Music Latin)

En vísperas de su cumpleaños número 46 (14 de enero), Yandel lanza R3SISTENCIA, su séptimo álbum de estudio como solista, en el que demuestra su firme posición dentro del cambiante mundo del reggaetón. Con 17 temas que incluyen “Yandel 150”, su más reciente sencillo con el astro colombiano Feid, el álbum no solo presenta la voz aguda y ronca de Yandel y ritmos innovadores, sino que también destaca a la nueva generación: Young Miko (“Cuando te toca”), Tiago PZK (“Delincuente”), y Catalyna (“Palabras”), este último artista de su sello Y Entertainment. “Es un proyecto que define lo que estoy viviendo en estos momentos, porque no importa la fuerza, la presión, ya sea del tiempo, de los años, o transiciones, yo sigo aquí, firme… resistiendo el movimiento, sin alterar mi esencia, y exponiendo todas las facetas que hay en cada parte de mí”, dijo el artista puertorriqueño en un comunicado. Entre otros colaboradores del set se encuentran Wisin, Baby Rasta y Gringo, Maluma, Arcángel y Eladio Carrión. — JESSICA ROIZ

Lasso, “Plástico” (Universal Music Group México)

El 2022 fue un año extraordinario para el cantautor venezolano Lasso tras su gran éxito “Ojos marrones”, con el que ingresó por primera vez a las listas de Billboard. Ahora lanza su nuevo sencillo, “Plástico”, un tema en el que navega por sonidos electrónicos y pop-rock de los 80, y que fusiona sonidos de sintetizador. Es un fondo perfecto para su voz rasposa y sus letras melancólicas. “Plástico” tiene que ver con lo fuerte que puede volverse un corazón; sin importar cuántos desamores haya sufrido, ya nada puede destruirlo. “Sigo adelante, no te necesito pa’ vivir/ Que tú no eres aire ni medicina para mí”, canta Lasso. — INGRID FAJARDO

ROBI, “Tu mundo” (Interscope Records)

Con su espíritu desenfadado y coqueto, “Tu mundo”, del puertorriqueño ROBI, nos deslumbra. De hecho, la canción es un indicador de que probablemente esté en camino a alcanzar el estrellato, como un camaleón del pop que te mostrará el mundo con una asombrosa versatilidad de géneros. Primero se dio a conocer como una fuerza del reggaetón-pop, causando sensación con su tema viral “Pantysito” con Alejo y Feid; y los que siguieron le valieron el sello de aprobación de Billboard como un artista En el Radar. Acompañado de riffs de sintetizador y brillantes acordes de guitarra eléctrica cuyo origen se remonta a las producciones electro kitsch-pop de veteranos independientes como Circo y Dënver, ROBI canta de manera juguetona sobre un amor de otro mundo. Es rítmicamente insaciable e invoca la euforia de un nuevo enamoramiento. — ISABELA RAYGOZA

Carlos Rivera & Melissa Robles, “Un viaje a todas partes”

Carlos Rivera es un romántico empedernido en su nuevo sencillo “Un viaje a todas partes”, un adelanto de su próximo álbum que saldrá a finales de este año. Escrita por Rivera y producida por Julio Reyes Copello, la hermosa balada — en la que participa Melissa Robles del grupo Matisse — une a dos poderosos vocalistas que intercambian sentidas estrofas sobre la esperanza de que la vida dure muchos años para poder seguir dedicándose canciones de amor. “Este es el álbum más honesto y directo que he escrito y esta canción es una de las más especiales, representa mucho para mí”, dijo Rivera. “Quería que tuviera una voz femenina que pudiera darle esa profundidad que buscaba. Por supuesto, no podría ser con nadie más que mi amada Mel”. — GRISELDA FLORES

Los Dos Carnales, “Se me soltó el hocico” (AfinArte Music)

Con una sentida canción, Los Dos Carnales presentan su primer sencillo de 2023, “Se me soltó el hocico”. Compuesta por Aarón Martínez, la desgarradora pieza, respaldada por una romántica melodía norteña y un acordeón lloroso, narra la historia de un hombre que ha tomado demasiados tragos y llama por teléfono a su ex en medio de la borrachera. “Y veo como lo tratas, abrazos y besitos/ Usas los mismos trucos cuando nos conocimos/ Perdón por la llamada, ya pasan de las 5/ Pero me puse pedo y se me soltó el hocico”, dice parte de la letra. — J.R.

María Becerra, “Desafiando el destino” (300 Entertainment)

María Becerra muestra un lado más dócil y francamente más poderoso en su conmovedora “Desafiando el destino”, un bonus track de su álbum previamente lanzado La Nena de Argentina. Como una carta de amor escrita a sus padres, la canción comienza con una introducción de piano lenta, tipo blues, que da paso a la voz teñida de melancolía de Becerra. En el video musical se ven viejas películas caseras que sin duda podrían sacarte lágrimas. Toques de coro de góspel insertados con buen gusto en el sencillo arreglo imprimen más dramatismo a este hermoso tema. Sus padres estarán orgullosos, y Becerra debería explorar la idea de hacer más material de este tipo. — LEILA COBO

Tiago PZK, “Bemaste” (Warner Music Latina/Grand Move Records)

En su balada confesional “Bemaste”, Tiago PZK nos entrega el corazón con una sinceridad que da escalofríos. La canción revela otro lado del astro del trap argentino que parece extraordinariamente íntimo. Sus tonos hermosos y simples, y su producción de baja fidelidad, abren camino a su honesto lirismo al articular con franqueza cómo se siente encontrar el amor y la devoción mientras navega por el vórtice de la fama, que todo lo absorbe. “Considero esta canción la primera obra de arte de mi carrera, conceptual y audiovisualmente, desde el fondo de mi corazón”, dijo Tiago PZK a Billboard Español en un correo electrónico. “No tengo ninguna expectativa porque antes de tener una, simplemente estoy satisfecho de haber creado esta canción y lo que significa para mí. No pongas barreras al amor”. “Bemaste” será parte de su próximo álbum, Portales Deluxe. — I.R.

TINI, La Joaqui & Steve Aoki, “Muñecas” (Hollywood Records)

TINI vuelve a la carga con una cumbia irresistible, esta vez junto a la rapera emergente La Joaqui de Argentina y el emblemático Steve Aoki. Luego de lanzar consecutivamente el año pasado cumbias como “Miénteme” con María Becerra, y “Bar” con L-Gante, la cantautora argentina empieza el nuevo año con un tema igualmente bailable fusionado con ritmos electrónicos. “Muñecas” combina de manera natural la dulce voz de TINI, el agudo lirismo de La Joaqui y el sonido característico de Aoki. — G.F.

Justin Quiles & Myke Towers, “Whiskey y Coco” (Warner Music Latina)

En “Whiskey y Coco” nos topamos con Justin Quiles y Myke Towers cantando lo que podría convertirse en un himno para las damas en 2023. “Ella tiene un combo cabrón, un culo cabrón/ Y todo lo que se pone le queda cabrón, no llora por un cabrón/ Ella se va de misión, colorá’ la visión/ No importa si gana o pierde, ella tiene la razón/ No llora por un cabrón”, canta Quiles. Como siempre, Towers sorprende con sus ingeniosas estrofas de rap, transformando el tema producido por BK, Dímelo Flow y Slow Mike de un innovador reggaetón a un perreo de la vieja escuela. — J.R.