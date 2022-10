Música Nueva: De Justin Quiles y Carin León, Mike Bahía, y otros

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin. Esta es la selección de la semana.

Yahritza y Su Esencia e Iván Cornejo, “Inseparables” (Lumbre Music/Columbia Records)

Por vez primera, Yahritza y Su Esencia fuerzas con el también artista sierreño Iván Cornejo para crear esta poderosa canción de desamor. Impulsada por guitarras acústicas y los requintos característicos de este subgénero, la pieza entrelaza las voces tiernas de estos adolescentes en un explosión de emoción que se vuelve el punto focal de esta canción. El encuentro de Yahritza y Cornejo como compositores no hace sino fortalecer el nuevo movimiento de la música mexicana, en el cual los jóvenes artistas mexicano-estadounidenses apuestan por las letras sinceras a fin de conectarse con sus fans adolescentes, tan sensibles y dolidos como ellos. — GRISELDA FLORES

Mike Bahía, DEKKO & Keityn, “El egoísmo” (Warner Music Mexico)

Mike Bahía reclutó al cantautor Keityn y al debutante DEKKO para crear la más definitiva colaboración colombiana. Con sus frescas melodías caribeñas, fusión de reggae y pop y voces distintivas, el talentoso trío se las arregla para mantener el verano vivo todo el año. La letra optimista habla sobre ser egoísta con la persona a quien quieres: “Mai perdóname el egoísmo, pero tú eres solo pa’ mí. Yo sé que te pasa lo mismo, tú no me quieres compartir”, dice el pegadizo estribillo. “Yo había buscado una canción como esta por mucho tiempo, una canción de rumba, al mismo tiempo alegre y directa, para decirle al amor de tu vida que no lo quieres compartir con nadie”, dice Bahía en una nota de prensa. “Cuando Keityn me la presentó en el estudio, la conexión fue inmediata. Se la enseñamos a Dekko, con quien quería trabajar hacía tiempo, y sin pensarlo dos veces se nos unió en el tema”. — JESSICA ROIZ

Justin Quiles y Carin León, “La esquina del mall” (Warner Music Latina)

Aunque podríamos apresurarnos a etiquetar el nuevo tema de Justin Quiles como regional mexicano solo porque Carin León aparece en él, esta joya es más bien una canción pop moderna con matices del doo-wop de los años 50. Se trata de una colaboración que no sabíamos que necesitábamos, pues ambos artistas han colaborado con diversas figuras, pero esta es la primera vez que unen fuerza. Y están tan bien sincronizados, que parece que estaban destinados a componer y cantar juntos. En el tema, lanzado con un divertido video musical que incluye a Laura en América, el dúo canta sobre el esfuerzo que toma reavivar una relación. — G.F.

Isabella Lovestory, Amor Hardcore (Isabella Lovestory)

Con Amor Hardcore, Isabella Lovestory mantiene vivo el spin-off más descarnado del reggaetón. En una deslumbrante combinación de art-pop pleno de brillo, mugre y experimentación teñida de neón, la artista de origen hondureño hace gala de un regocijado acercamiento al neoperreo. En “Exibicionista”, por ejemplo, donde vemos a la indoblegable artista juguetear con sirenas, matices de reggaetón de la vieja escuela y ciertos elementos electrónicos perversamente defectuosos y contundentes. O en el desenfrenado “Gateo”, con Ms. Nina, las amigas de la femme fatale se embriagan de insinuantes juegos de palabras… pero cuídense de sus uñas afiladas. — ISABELA RAYGOZA

Marc Seguí y Micro TDH, “La culpa” (Taste The Floor Records/Warner Music Spain)

Seguí, artista latino que ocupó un lugar en la lista de Billboard On the Radar (En Nuestro Radar), y TDH, otrora Artista Latino en Ascenso de Billboard, unen fuerzas en “La culpa”, una canción melancólica que habla de los remordimientos y las lecciones de la vida. Más allá de sus puntales alternativos de guitarra y su impactante ritmo de batería, “La culpa” destaca de la mejor manera el poderos juego de armonización entre el artista español y el venezolano. “La culpa” es una innovadora fusión de R&B, llena de emoción y reflexión. “Es otra noche sin tu piel, y otra mañana sin tu boca. Quizá tú pienses que estoy bien, pero, cariño, te equivoca’”, dice el estribillo. — J.R.

La Adictiva, “Mi último día” (Anval Music)

El sensacional grupo de banda La Adictiva le obsequia a sus fans un himno para el Día de los Muertos. Como anticipo de esta fecha, que se celebra el mes próximo, esta balada sombría de banda narra la historia de alguien que ha muerto pero regresa para dar un último adiós a sus seres queridos y decirles que todo irá bien. “Me fui tranquilo”, cantan. El tema forma parte de Eso es la riqueza, el más reciente álbum de La Adictiva. — G.F

Uji & Zola Dunikova, “Lunay” (ZZK Record)

Empapado en olas celestiales como si estuviera en el espacio exterior, Uji usa arreglos electrónicos mínimos y un ritmo de batería incorpóreo al principio de “Lunay”, el séptimo sencillo de su próximo álbum Timebeing (a lanzarse el 21 de octubre por ZZK Records). Entre gorgoteos, gotas de lluvia y sonidos sibilantes, y con la participación de la artista y sanadora Zola Dubnikova, la canción es un viaje evocador y meditativo que se adentra en el abismo. — I.R.

Danny Félix, Tumbado Style (Fonovisa/UMG Recordings)

Danny Félix presenta su nuevo álbum de estudio, Tumbado Style, luego de su set de 2021 Mariachi Tumbado, donde fusionó su sonido característico con el mariachi tradicional. En el nuevo álbum de 12 cortes, el siempre innovador Félix sigue apostando por el movimiento de los corridos tumbados (o corridos trap), cantando sobre los retos de la vida callejera, los amigos fieles y la importancia de la familia. En el más auténtico estilo Danny, sus cautivadores requintos son el lienzo de cada canción. Tumbado Style, producido completamente por el cantautor afincado en Arizona en el Vibes Studio, alberga también los temas lanzados previamente “Grupo táctico”, “Tío Lito”, “Doctor de barrio” y “La vida”, entre otros. Sus colaboradores incluyen a Neto Peña, Brandon Reyes y Elvis, así como Alberto H. “Experimenté mucho para este álbum”, expresa el artista en una nota de prensa. “Quería mantener mi estilo tumbado y trabajar más con el sonido, haciéndolo más crudo y más denso con la letra. Como artista, siempre estoy pensando en mejores formas de expresar mis sentimientos a través de la música y compartir buenas vibras”. — J.R.

Wisin y Yandel & Rosalía, “Besos Moja2” (Sony Music Entertainment Latin)

En 2009, Wisin y Yandel lanzaron su álbum La revolución con 15 temas que incluyeron “Besos mojados”. Aunque la canción nunca se lanzó como sencillo, sin duda se convirtió en un número emblemático en la carrera del dúo. Ahora, 13 años después, los artistas puertorriqueños recurrieron a la estrella española Rosalía para una nueva versión, ingeniosamente llamada “Besos moja2”. Sin alterar su esencia, el nuevo tema es un reggaetón futurista de tempo medio fusionado con ritmos flamencos, donde la voz azucarada de Rosalía se entrelaza maravillosamente con los versos dominantes de Wisin y la voz melodiosa de Yandel. — JR

Putumayo presents: Feels Like Home: Songs from the Sonoran Borderlands — Linda Ronstadt’s Musical Odyssey, varios artistas (Putumayo World Music)

Linda Ronstadt es un ícono musical en múltiples géneros, una leyenda mexicana-estadounidense con un corazón que canta por la frontera de Sonora. Lanzado por el sello Putumayo de Nueva Orleans, Feels Like Home rebosa de orgullo local mientras la cantante expone sus raíces y regresa a la música que la formó. Esta colección fascinante y conmovedora, que presenta a figuras como Hidalgo de Los Lobos, Los Cenzontles, y más, comienza con el clásico “Barrio viejo” del pachuco padrino Lalo Guerrero, una oda al modo de vida de su antiguo barrio reforzada por malhumoradas notas de acordeón. Y en “El sueño”, originalmente de Más Canciones de 1991, Ronstadt resucita la bella e inquietante calidad del huapango, cautivándonos aún más con su inconfundible falsete que eriza la piel. — I.R.