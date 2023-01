Música Nueva: De Nicky Jam, Myke Towers, Ivonne Galaz, y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Explorar See latest videos, charts and news Myke Towers Nicky Jam See latest videos, charts and news

Myke Towers, Sweet & Sour (Warner Music Latina/One World International)

Relacionadas Valentín Elizalde regresa con otro álbum póstumo de duetos

En coincidencia con su cumpleaños número 29 (15 de enero), Myke Towers lanzó un EP sorpresa titulado Sweet & Sour con tres temas nuevos. Arranca con “Pauta & Flow”, un travieso drill con un fuerte ritmo de bajo en el que rapea sobre esos artistas que carecen de promoción y estilo en su negocio. Después viene “Los Angeles”, un suave hip hop con tintes de R&B que trata sobre enamorarse perdidamente de una chica y estar siempre a su disposición. En “El joseo”, Towers, siempre tan versátil, se embarca en una contundente plena de reggae que habla de llevar su visión adelante, su brega cotidiana y, en última instancia, alcanzar sus sueños. “Pa’ la calle voy/ a trabajar, porque si no, nadie lo va a hacer por mí/ El joseo no descansa y yo no pienso dormir, hey/ Extraño el calor de mi tierra y de mi gente, pero voy a seguir/ Hay más meta’ que cumplir y sueño’ que perseguir”, dice. Con este set de tres temas, el artista puertorriqueño también da a entender que este año podría tener un nuevo álbum, tras haber lanzado Lyke Mike en 2021. — JESSICA ROIZ

Nicky Jam, “Toy a mil” (Sony Music Latin)

Hay que darle crédito a Nicky Jam por lanzar un verdadero hit veraniego en pleno invierno. “Toy a mil”, caribeño hasta el tuétano, muestra a Jam explorando y combinando los ritmos de reggae jamaicano con el dembow dominicano, y cantando letras sensuales y juguetonas cargadas de jerga dominicana. Producido por Jorge Milliano, el tema es una invitación a empezar la fiesta y se centra en la espera por que una chica vuelva a ser soltera. El video de la canción, igual de vibrante, muestra a Jam en una “noche de chicos” con el dúo de perreo Jowell y Randy, que ejecutan el típico baile de dembow con un vasito desechable en una mano y la otra meneándose de un lado al otro al son de la canción. — INGRID FAJARDO

Ivonne Galaz, Tania Domínguez, “No puedo olvidarte” (Rancho Humilde)

Ivonne Galaz comienza el 2023 apartándose de su característico sonido de corrido tumbado y uniendo fuerzas con Tania Domínguez, la firma más reciente de Rancho Humilde, en “No puedo olvidarte”. Respaldadas por requintos de ensueño, suaves ritmos de batería y un bajo que aúlla, ambas debutantes mexicanas armonizan con sentimiento y nostalgia sobre un amor perdido hace mucho tiempo. “Porque por más que lo intente no puedo olvidarte, en mi mente eres constante/ En ti pienso todo el día, te sueño cada noche/ Quiero algo contigo, si no parece reproche”, dice el coro en la dulce voz de Domínguez y la voz profunda de Galaz. — J.R.

Astronomía Interior, Astronomía Interior (Universal Music Mexico)

Llega el enigmático electro-pop de Astronomía Interior, la más reciente configuración musical de Jesús Báez y Angel Mosqueda, más conocido como el tecladista y bajista de Zoé. En su proyecto-debut colateral homónimo, el ingenioso par continúa reelaborando sus producciones de tintes electrónicos con un sentir más de new wave y pop. Por ejemplo, “Movimiento” se embarca en un viaje de ondas sintéticas con un ritmo insaciable que evoca la era del freestyle. Sin embargo, apuntan a las estrellas en todo momento, como se demuestra en “Estrella fugaz” y “Un mundo raro”, canciones que resplandecen con sus brillantes arreglos. El dúo mexicano estará de gira en Estados Unidos este año y están confirmadas sus presentaciones en los festivales Vive Latino (18 de marzo) y Pal Norte (31 de marzo) en México. — ISABELA RAYGOZA

Eddy Herrera, Felipe Peláez, Omar Enrique, “A beber” (Intermusic)

Eddy Herrera, Felipe Peláez y Omar Enrique se unen en una nueva joya de merengue titulada “A beber”. Más allá de un contagioso bop tropical, la canción compuesta por Enhgel Mota y producida por Isaías Leclerc destaca las inconfundibles y poderosas voces de “El Gigante del Merengue” (Herrera), “El Príncipe del Merengue” (Enrique) y uno de “Los Grandes del Vallenato”. (Peláez). La melodía es de fiesta pero la letra, por el contrario, habla de no poder superar una relación pasada y de ahogar las penas. — I.F.

Andy Rivera, “No pinto pajaritos” (Sony Music Colombia)

Con su primer sencillo de 2023, Andy Rivera lanza lo que parece ser una secuela de su hit “Te pintaron pajaritos”, lanzada en 2012 con Yandar y Yostin. La canción de hace más de 10 años trata sobre un chico que le pregunta a su exnovia sobre su fallida nueva relación: “¿Qué paso con el que dijo que te amaba?”. Ahora los papeles se han invertido. En su nuevo sencillo, un sensual tema de reggaetón lento, el artista colombiano es el chico malo y asegura que no intenta disimular y que, de hecho, solo le interesa tener una amorío. Al comienzo del video aparece una parte del clip original de “Te pintaron pajaritos”. — J.R.