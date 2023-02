Música Nueva: De Maluma & Marc Anthony, Legado 7, RaiNao y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Explorar See latest videos, charts and news Camilo Maluma Marc Anthony See latest videos, charts and news

Maluma y Marc Anthony, “La fórmula” (Sony Music Latin)

Comienza con un sutil ritmo de pop-reggaetón sobre una melodía brillante, mientras Maluma canta con nostalgia sobre un amor que perdió. Entonces, de repente, “La fórmula” se transforma en un tema de salsa exuberante, con trompetas a todo volumen, anclado por el gemido apasionado de Marc Anthony. Producido por ambos cantantes, así como por Edgar Barrera, Rude Boyz y Sergio George, el dueto narra cómo no existe fórmula para asegurar el amor y la devoción de cierta persona, pero siempre existe esa esperanza. El video musical muestra ambos superastros grabando el sencillo en The Hit Factory en Miami. — ISABELA RAYGOZA

JP Saxe y Camilo, “Moderación” (Arista Records)

Si algo tienen en común JP Saxe y Camilo es que no son fans de aquellos que aman con moderación: si vas a amar, tienes que amar sin límites. Es el mensaje que transmiten en su nueva canción “Moderación”, una balada bilingüe dulce y espiritual. “Baby, no, porfa, no me ames con moderación. Yo no sé, pero siento que no has dado cien por ciento”, cantan. Sobre la colaboración, JP Saxe dice: “Estoy tan contento de poder cantar esta canción con Camilo el resto de mi vida”. El artista colombiano agrega: “Estoy muy agradecido de que hayamos tenido la oportunidad de sentarnos y escribir esta canción juntos; es algo de lo que estoy muy orgulloso”. El respectivo video, que muestra la yuxtaposición de la moderación y el exceso, fue dirigido por Evaluna y Ricky Montaner. Echa un vistazo a un clip tras bastidores de la realización del video aquí. — GRISELDA FLORES

RaiNao y paopao, “dale Play” (Sonar LLC.)

Dos de las voces femeninas más prometedoras de Puerto Rico, RaiNao y paopao, se han unido por primera vez en “dale Play”. A juzgar por sus proyectos individuales, esta no es una canción más de reggaetón. Por el contrario, es una explosión conmovedora y futurista de perreo, con versos irreverentes como “rewind pa’ desnudarte, forward pa’ olvidarte” y voces que se entrelazan sin esfuerzo. Compuesta por las dos boricuas junto a toywapo, y producida por Wiso Rivera, GIOVA y U.P. Wilson, “dale Play” muestra una conversación entre dos que quieren volver a estar juntos pese a no ser compatibles. Tanto RaiNao como paopao fueron destacadas en la sección En El Radar de Billboard en 2022. — JESSICA ROIZ

Yeison Jiménez y Jessi Uribe, “Me tiré al alcohol” (Mano de Obra)

Yeison Jiménez y Jessi Uribe lanzan el sencillo “Me tiré al alcohol”. Los artistas colombianos unen fuerzas por primera vez en esta colaboración llena de melodías sentimentales, acordes de guitarra acústica y notas de acordeón que son fieles a su género característico, la música popular. En este tema Uribe y Jiménez se ven involucrados en una historia de desamor, buscando ahogar sus penas en alcohol y otros amores para hallar respuestas y olvidar. “Pero me tiré al alcohol/ Y a darle besos a otras bocas/ He dormido con extrañas/ Y tampoco me funciona”, canta Jiménez. “Me tiré al alcohol” llega antes de Titanes Tour 2023, una gira de ambos artistas que recorrerá 12 ciudades y pueblos de Colombia. — INGRID FAJARDO

Ptazeta y Lola Indigo, “Tiki Tiki” (Interscope Records)

Ptazeta y Lola Indigo unen fuerzas en un frenesí dominicano estimulado por el dembow, donde el par da rienda suelta a su verborrea trabalenguas en formas deslumbrantes, haciendo que parezca tan simple como decir tiki, tiki. Con una destreza vocal apasionante que complementa el ritmo amplificado, la canción es un irresistible llamado a agitar las caderas. El video también atrae, al contemplar al par de artistas de Las Palmas y Madrid enfrascadas en una noche de desenfreno, llena de salchichitas picantes, de aquí para allá, haciendo travesuras en la pista de patinaje. — I.R.

Jay Wheeler, “SOS” (Linked Music/EMPIRE)

Jay Wheeler comienza el 2023 con fuerza, con una gira mundial recién anunciada que comenzará el Día de San Valentín, y su nueva canción “SOS”. En el hipnotizante y enérgico tema, el reggaetonero experimenta con sonidos retro que nos remontan a los 80. En cuanto a la letra, Wheeler canta sobre la angustia de no poder olvidar a su pareja ahora que su relación ha terminado. “Me moría por sacar música nueva y mostrar todas las cosas nuevas que vienen”, comparte el artista puertorriqueño en un comunicado. “‘SOS’ es una canción que la gente va a disfrutar, porque es parte de mi esencia y lo que mis fans esperan. Es algo romántico, pero bailable”. — G.F.

Emilia, Callejero Fino y Big One, “En la intimidad” (Fifty One)

Emilia no solo alardea de una nueva etapa con sus mechones de pale color rosa; también saca provecho de nuevos géneros, como puede verse en “En la intimidad”, junto al rapero argentino Callejero Fino y el productor argentino Big One. Compuesta por los tres artistas y producida por Big One, la canción muestra el arte refrescante e innovador del país sudamericano. Con sus notables ritmos de keytar, “En la intimidad” consigue el equilibrio perfecto entre el reggaetón y la cumbia villera. Su letra, sobre una relación amorosa, es coqueta y atrevida. “Es un amor fugitivo/ Nos gusta lo prohibido/ Sin testigo el castigo/ para mí es un placer/ En la intimidad dice que soy su debilidad/ Pero se hace el otro cuando hay que disimular”, canta Emilia con su dulce voz. — J.R.

Legado 7, “Las caravanas” (Columbia Records/Sony)

En “Las caravanas”, el grupo de corridos Legado 7 entona su característica letra norteña dirigida a la plebada. Liderando con riffs de acordeón giratorios contra un fondo de percusión grandilocuente, el conjunto destaca las sombrías realidades del estilo de vida fuera de la ley con agallas y franqueza por igual. Es su primer sencillo de 2023, y llevaría a un próximo álbum. La canción fue escrita por su líder Alex Guerra junto con el también compositor e intérprete Noel Torres. — I.R.

Steve Aoki con CNCO, “Diferente” (DJ Kid Millionaire Ltd)

Antes de disolverse (como anunciaron en mayo), CNCO continúa obsequiando nuevos himnos a sus fans. La banda de chicos se une esta vez a Steve Aoki en la alegre y melódica “Diferente”, un tema de dance en el que el grupo — Christopher Vélez, Erick Brian Colón, Richard Camacho y Zabdiel de Jesús — canta sobre una relación que cambia de un día para otro. “Lo que éramos antes ya no está/ Lo mejor de tú y yo aquí está/ Solo quédate y dime que todo será diferente”. La canción fusiona magistralmente sintetizadores y ritmos pop con las aterciopeladas voces del grupo. — G.F.

Vale, “Algo me pasa” (Rebeleon Entertainment/UMG Recordings)

En su nuevo sencillo “Algo me pasa”, el dúo de gemelas Vale (formado por Valentina y Valeria Pérez) ofrece una encantadora balada pop con sutiles tintes urbanos, acompañada por las siempre hermosas y armoniosas voces de ambas. Producida por Daniel “Vago” Galindo y coescrita por las hermanas radicadas en Colombia, la canción se enfoca en esos “temblores” que se sienten cuando comienza a gustarte alguien. “Tú decides si te quedas/ Tú decides si te vas/ No quiero echar a perder esta oportunidad/ Te has ganado mi cariño/ En tan poquito tiempo/ Me tienes rezando/ Por que se acabe el tiempo”, canta Vale, nominada a mejor artista nueva en los Latin Grammy 2022. — J.R.