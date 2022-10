Música Nueva: De Julieta Venegas, Don Omar, Paula Arenas y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin. Esta es la selección de la semana.

Julieta Venegas, “La Nostalgia” (Altafonte)

La adorada artista mexicana lo sabe todo acerca de una melodía perfecta, de esas que instantáneamente se pegan y se asoman a tu alma. Pero sobre todo, Julieta Venegas sabe captar esos momentos especiales en apenas tres minutos. “La nostalgia” encarna la esencia de ese sentimiento. De hecho, la canción nació mientras recordaba Tijuana, su natal ciudad fronteriza. (Venegas ahora vive en Argentina). Ya sea su voz serena y su juego de palabras caprichoso (“Te veo cantando / Una vieja melodía / Una que entonaste en otra vida”, susurra), o el seco rasgar de la guitarra acústica de fondo, el sencillo de su próximo álbum, Tu historia (que debe salir el 10 de noviembre), se remonta a otra época. — ISABELA RAYGOZA

Paula Arenas, “Un día a la vez” (Do Re Millions LLC)

La cantautora pop colombiana Paula Arenas lanza “Un día a la vez”, una canción introspectiva que, según notas de prensa, es el resultado de un periodo de reflexión y lucha interna con la depresión y la ansiedad. “Si apago las luces yo sé / Que soy solo alma, hueso y piel / Y lo que me juzgue / Quisiera que no me importara después / Un día a la vez, un día a la vez”, canta la artista nominada al Latin Grammy en el estribillo del tema, que coescribió con Valentina Rico. El video musical, dirigido por su esposo, Beto Pérez Fleta, ofrece una mirada a los pensamientos y sentimientos de Paula al escribir esta canción. “Un día a la Vez” es el tercer sencillo de su próximo álbum de estudio, después de “Volando bajito” y “Puro sentimiento” con Manuel Medrano. El disco, aún sin título, saldría en el primer trimestre de 2023. — SIGAL RATNER-ARIAS

Don Omar & Akon, “Good Girl” (Unisono/Saban Music Group)

El año pasado, Don Omar tuvo un regreso notable, colaborando con artistas como Residente, Nio García, Wisin, Gente de Zona, Lil’ Jon y, más recientemente, Akon. En “Good Girl”, el veterano del reggaetón une fuerzas con el renombrado creador de éxitos senegalés-estadounidense para un éxito certificado de club que comienza con un ritmo de reggae y pasa a un mambo electrónico. Producida por el productor de toda la vida de Don, Alcover, y coescrita por Don y Akon, “Good Girl” hace referencia a la mujer del título, de apariencia engañosa. Un video dirigido por Carlos Pérez en Miami presenta a ambos artistas cantándole a una modelo en un club de striptease. — JESSICA ROIZ

Rauw Alejandro, “Dime quién???” (Sony Music Latin)

En medio del éxito que ha tenido en TikTok con “Punto 40”, Rauw Alejandro da todo un salto a los sonidos sintético-pop de los años 80, siguiendo una fórmula similar a la que funcionó para su gran éxito mundial “Todo de ti”. “Dime quién???” es el tercer sencillo del próximo álbum de Rauw, Saturno, que debe salir el 11 de noviembre. La canción electro-pop relata cómo se siente perder a alguien y que tu ex haya encontrado ya un nuevo amor. “Dime, ¿quién es? / El que ahora te hace el amor en el coche / El último que te habla por las noches”, suplica en el estribillo. — INGRID FAJARDO

Lupita Infante, “Las flores del camposanto” (Sony Music)

En su versión mariachi de “Las flores del camposanto”, Lupita Infante da nueva vida a una histórica y apasionada balada que compara los campos de flores marchitas con el desamor y la desesperanza. Originalmente escrita por el poeta Luis Rosado Vega a principios del siglo XX e interpretada por el trovador mexicano Oscar Chávez, la joven tradicionalista grabó la canción para honrar una era pasada en el Día de Muertos y resucitarla para una nueva generación. Con un arpa centelleante, violines arrebatadores y una vigorizante sección de metales, la voz conmovedora de Infante es simplemente asombrosa. “Las flores de camposanto” también es una oda al clásico “La Llorona”, cantada por la famosa Chavela Vargas. — I.R.

Natalia Lafourcade, De Todas las Flores (Sony Music México)

En una próspera carrera que abarca el rock alternativo, el indie pop y el folk latinoamericano, Natalia Lafourcade regresa con música original por primera vez en siete años con De todas las flores. Esta vez, la admirada cantautora se centra en una cuidadosa orquestación y grandes arreglos sinfónicos. Producido por Adanowsky y grabado en cinta analógica, su décimo álbum de estudio — creado en la era de la pandemia — muestra a Lafourcade encerrada en su amado Veracruz. Sin embargo, se nutre de un mundo inspirado en sus paisajes nativos, playas y colibríes. Por ejemplo, “Llévame viento” recrea de manera impresionante el silbido y el soplo de un mar enfurecido, pero canciones como “Canta la arena” hacen eco del estilo de vida despreocupado y agradable en la costa. — I.R.

Morat & Feid, “Salir con vida” (Universal Music Spain)

Morat reclutó a Feid para su nuevo sencillo, “Salir con vida”. El tema une a la banda de pop con el cantante urbano colombiano para alcanzar la máxima fusión de voces, combinando ambos mundos en una sustancia romántica. Producido por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, este nuevo sencillo forma parte del nuevo álbum de Morat que saldrá el 4 de noviembre y que presentará una imagen y un sonido más maduros. “Nunca te vayas, que yo quiero salir con vida / Y aunque intentara olvidarte, mi boca no lo haría / No me hagas daño, que yo quiero salir con vida”, cantan en el estribillo. — I.F.

El Fantasma & Yeison Jiménez, “Un Loco Enamorado” (AfinArte Music)

Tras mostrar un pequeño adelanto en redes sociales, la música regional mexicana y la “música popular” colombiana se une una vez más para regalar a los fans una nueva colaboración entre El Fantasma y Yeison Jiménez. Compuesto por el reconocido cantautor Eden Muñoz y El Fantasma, este tema de ritmo de banda relata la historia de un “amante loco” que podría enamorarse de una mujer con solo ver su sonrisa. El romanticismo de ambos cantantes hace que la canción sea aún más especial. “Un loco enamorado de sus besos y su aroma / Que tan solo una sonrisa rapidito lo ilusiona / Y que quiere entregar el corazón”, cantan. — I.F.