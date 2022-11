Música Nueva: De Juanes, Sofia Reyes, Pablo Alborán y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Juanes, “Amores prohibidos” (Universal Music Latino)

Juanes imagina a amantes secretos separados durante la pandemia en esta seductora canción que fusiona cumbia, ritmos electro rock/funk, y riffs y solos de guitarra clásicos. “Habrá algún dios que bendiga los amores prohibidos, y entre ‘Te quiero’ y ‘Te quiero’, no veas una amenaza,” canta el rockero colombiano en el coro. “Habrá algún dios que bendiga a los amores pasajeros, yo quiero lo que tú quieres, tú quieres lo que yo quiero”, continúa. “La idea de la canción partió de un artículo que leí durante la pandemia sobre la dificultad de mantener relaciones secretas por los desafíos que implicaba encontrarse con la otra persona”, dice Juanes en un comunicado. El respectivo video musical, dirigido por José Emilio Sagaró, es una pieza abstracta íntima y sensual que presenta a distintas parejas y grupos de personas en la cama, mientras Juanes canta y toca su guitarra. “Amores prohibidos” (Universal Music Latino) es el primer sencillo de su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2023. — SIGAL RATNER-ARIAS

Sofia Reyes, “Luna” (Warner Music Latina)

Sofia Reyes se transforma en una diosa en su más reciente sencillo, “Luna”. La canción pop se nutre de un relajante ritmo de calipso y muestra a la cantautora mexicana tan libre y honesta como siempre, sin rehuir de decir exactamente lo que desea de su próximo amante. Para una experiencia más mágica y divina, “¿por qué no nos vamos a la luna?”, propone. “Luna” es el primer sencillo del próximo álbum de Reyes, que saldrá el año entrante. El nuevo disco le sigue a Mal de amores, lanzado a principios de este año. — GRISELDA FLORES

Pablo Alborán & María Becerra, “Amigos” (Warner Music Spain)

En su primera colaboración, Alborán y Becerra unen fuerzas para escribir una carta de amor musical. El cantante español y la poderosa argentina entrelazan maravillosamente sus voces para dar vida a la historia de dos amigos que tienen sentimientos el uno por el otro pero no se atreven a dar el siguiente paso. “Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira/ Bebiendo las horas como si fueran licor/ Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos/ Que nadie llame, que no respondemos”, corean en el estribillo. Como canto sobre sanar la soledad del otro y ser la sangre del otro en sus venas, la metafórica “Amigos” es una balada romántica con infusión de flamenco. — JESSICA ROIZ

Danny Ocean, @dannocean (Part 2) (Atlantic Recording)

El artista y productor venezolano Danny Ocean lanza la muy esperada segunda parte de Dannocean. Por excelencia un álbum de Danny Ocean, el set se nutre de su característica voz áspera, melodías suaves y ritmos burbujeantes, al tiempo que explora nuevos sonidos como la salsa romántica. El cantante también experimenta con ritmos pop, urbanos y caribeños al fusionar diferentes géneros como la bachata, la salsa, el reggaetón y la balada tradicional. El disco incluye colaboraciones con Mora en “No es Amor”, y una hermosa con Elena Rose, “Las Estrellas // Si tú me love me”, una canción espiritual y mágica. ¡Es un recordatorio para la persona con la que estás de que es bella y posee todo lo que necesitas! “Si tú me love me”, pregunta, si me amas y yo te amo, ¿por qué no estamos juntos? — INGRID FAJARDO

Chancha Vía Circuito, La Estrella (Wonderwheel Recording)

Llega La Estrella, un abismo tropical cósmico donde el agua tibia gotea sobre ritmos ondulantes. Con sus producciones electrónicas ambientadas en algún lugar del espacio exterior, o la jungla, el alquimista argentino crea instantáneamente el ambiente en que sabes que te espera una experiencia sonora inmersiva, estilo Stargate de 1994. En el sencillo de corte tribal “Cometa”, Chancha Vía Circuito incluye a las artistas de fusión-folk Fémina, donde Toti y Wewi brindan poderosos cánticos con verdadero gusto; y en medio de “Amor en silencio”, la artista colombiana Lido Pimienta lanza un gemido eufórico que se diría a la par con el canto de una sirena. Aunque sus siete invitados ofrecen muchos momentos emocionantes a lo largo del álbum, Pedro Canale (nombre real) brilla por sí solo en cuatro de ellos, hechizándonos al poner de manifiesto su alquimia etérea.

Grupo Firme & Joss Favela, “La Bailadora” (Music VIP Entertainment/TuStreams)

Grupo Firme y Joss Favela se salen de sus respectivas zonas de confort para su primera colaboración, “La Bailadora”. En lugar de lanzar un tema norteño o ranchero, Firme y Favela brindan una cautivadora cumbia de estilo sonidero, en la que cantan sobre una mujer que ama bailar y es el centro de atención en cada fiesta. “Tengo una novia que le gusta el baile/ Y a mí me fascina que sea bailadora/ Lo único malo es que me canso pronto/ Y a ella no le gusta eso de bailar sola”, canta Eduin Caz en este tema. El sencillo llega acompañado de un video divertido y vibrante en el que aparecen ambos artistas y el actor y comediante mexicano Adrián García Uribe. — J.R.

El Fantasma & Pepe Aguilar, “Enseñanza de los Viejos” (Afinarte Music)

No es la primera vez que El Fantasma y Pepe Aguilar unen sus fuerzas y potentes voces para producir un himno de banda. Después de “Tus desprecios”, que lanzaron el año pasado, ambos regresan con “Enseñanza de los viejos”, una oda a los padres, abuelos y a aquellos que han enseñado o trasmitido lecciones valiosas. “De mi madre heredé lo buena gente/ Y mi padre me enseñó a no ser corriente/ Con orgullo traigo escuela de mi tata/ Por mi nana soy hoy un hombre decente”. — G.F.