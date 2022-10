Música Nueva: De Yurida y Ángela Aguilar, Natanael Cano, y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin. Esta es la selección de la semana.

Yuridia & Ángela Aguilar, “Qué agonía” (Sony Music Entertainment México)

Yuridia une fuerzas con Ángela Aguilar para “Qué agonía”, el quinto sencillo de su nuevo álbum de música regional mexicana, Pa’ Luego Es Tarde, producido por Edén Muñoz. Tanto la canción como el álbum salieron el jueves (20 de octubre). Con una hermosa orquestación, y armonías sublimes de estas dos grandes voces, “Qué agonía” — escrita por Aguilar — es una romántica balada mexicana sobre seguir enamorada mucho después de una ruptura. “La verdad, no te olvidé… y aunque es mucho que pasó, y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento”, cantan. En el video oficial, aparecen acompañadas de una banda femenina de mariachi, entre otros músicos. — SIGAL RATNER-ARIAS

Jhayco, Feid, Sech, “En la de ella” (UMG Recordings)

Jhayco ha reclutado a Feid y Sech para una colaboración triple titulada “En la de ella”. Producida por Sky y Jowan, la contundente e innovadora canción de reggaetón derrocha sensualidad al combinar cada una de las voces de estos artistas. Al más puro estilo de Jhayco, Feid y Sech, las ingeniosas letras se enfocan en empoderar a las mujeres con un mensaje muy claro: “No la mire’, que ella está en la de ella. Pídele otra botella, que eso e’ lo que quiere ella”. “En la de ella” es precisamente eso, un nuevo himno para la mujer independiente. El video musical fue dirigido por Deathofgian en Miami y en él aparecen los tres artistas. — JESSICA ROIZ

Snow Tha Product, To Anywhere (Snow Tha Product)

Le tomó seis años lanzar un nuevo álbum, pero la espera valió la pena. To Anywhere, el muy anticipado segundo álbum de estudio de Snow Tha Product, finalmente salió el viernes (21 de octubre). Con 14 temas, una introducción y un interludio, el álbum (que debe escucharse de principio a fin) es una narración autobiográfica en la que Snow habla de su viaje en la industria musical como una rapera mexicana-estadounidense. “Ahora que estoy creciendo me doy cuenta de que merezco ser feliz. Y aunque las cosas son difíciles a veces, necesitas hacer lo que realmente te hace feliz”, dice la artista en la introducción, presagiando la vibra del álbum.

Aunque rapea sobre trajines y luchas, una cosa resulta clara: Snow se siente, artística y personalmente, tan segura de sí misma como siempre. Y tampoco se frena al fustigar a quienes querían verla fracasar. A nivel sonoro, To Anywhere es una colección de estilos en la que Snow acoge el reggaetón, el hip hop y el trap, por citar algunos. También presenta a estrellas invitadas como Vf7, Santa Fe Klan, Lauren Jauregui y Juicy J, quienes la acompañan en algunas de las canciones. — GRISELDA FLORES

Alejandra Guzmán, “TUYA” (La Reina del Rock Records)

Alejandra Guzmán vuelve a sus raíces rockeras en un sencillo íntimo y personal titulado “TUYA”, impulsado por guitarras eléctricas con influencias de los años 80 y su voz áspera y potente. La letra explícita, llena de sensualidad y pasión, habla de cuando no puedes dejar de pensar en alguien, pero aún puedes sentir que está contigo solo con sus recuerdos. “Estoy pensando en tu boca frente al espejo. Me estorba la ropa. Improvisando aquí en la cama, sola quitándome las ganas”, canta. — INGRID FAJARDO

Natanael Cano X Victor Cibrian, “Qué me importa” (Warner Music Latina/JHRH)

Para su nuevo sencillo, Natanael Cano reclutó a Victor Cibrian, quien este año, con su música, se ha vuelto viral en TikTok. En “Qué me importa” Cano mantiene su característico sonido de corrido tumbao, grabando en vivo con charchetas, tololoche y una tuba. Es tan honesto como siempre en las letras, al cantar sobre las dificultades de la vida pero también sobre sus metas logradas. “El que persevera alcanza, se los digo yo”, corean ambos. La voz profunda de Cibrian encaja a la perfección con los tonos más altos de Cano. En el tema, Cibrian incluso comparte un discurso motivador sobre trabajar por tus objetivos en silencio para evitar los malos augurios de los haters. — J.R.

GALE, “D Pic” (Sony Music Latin)

La prometedora artista GALE regresa con su espíritu anti-pop, esta vez con una nueva canción brutalmente honesta, “D Pic”. En el triste tema de rock alternativo, la cantautora puertorriqueña quiere dejar su mensaje muy claro: no te pases de la raya. “No sé por qué piensas que me gustan los mensajes a mitad de madrugada … Y tal vez, tal vez no digan nada, pero sorry, no estoy tan desesperada. No quiero una foto de ti. Guárdate eso y vete pa’ la…” Acerca de la canción, GALE dice: “Había pasado por esta experiencia, y el consentimiento es muy importante para mí, así que esta canción se escribió sola; la hicimos en 20 minutos. Esta canción es mi forma de decir: ‘Si no te la piden, no la envíes’. Así que espero que la gente conecte con ella”. — G.F.

Joonti X Moffa X Animal, “Tempestad” (AP Global Music)

Siguiendo el modelo que funcionó en un principio para estrellas como Ozuna, Rauw Alejandro y Bad Bunny, la nueva ola de artistas puertorriqueños no tiene reparos en colaborar juntos. “Tempestad” destaca a los artistas emergentes Joonti, Moffa y Animal en un innovador tema que comienza como una balada pop antes convertirse en una fusión de EDM-trap. Creado para convertirse en un futuro éxito de discotecas, “Tempestad” alude a recibir señales contradictorias de la persona que te interesa. El video muestra a los artistas pasando una buena noche en la ciudad. — J.R.

Majo Aguilar, “Tómbola” (Fonovisa/Unviversal Music Group México)

Majo Aguilar deleita a sus fans con un nuevo himno de poder femenino, impulsado por una brillante melodía de mariachi. “Tómbola” es tradicional en el sentido de que es un tema desgarrador, pero Aguilar no se conforma con sentir lástima de sí misma. En lugar de eso, mira el lado positivo: “Yo soy libre, soy valiente. Y si algo me divierte es la gente que se ríe, que se mueve y que me prende”. La artista emergente mexicana, nieta del gran Antonio Aguilar y Flor Silvestre (hija de Antonio Aguilar Je.), se abre paso en el campo del regional mexicano y acaba de conseguir su primera nominación al Latin Grammy al mejor álbum de música ranchera/mariachi por Mi herencia, mi sangre. — G.F.