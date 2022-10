Música Nueva: De Piso 21, Silvestre Dangond, Paty Cantú, Pablo Alborán y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin. Esta es la selección de la semana.

Piso 21, 777 (Warner Music Mexico)

Piso 21 le regala a sus fans su cuarto álbum de estudio, 777, con 16 canciones que siguen consolidando su título como el grupo pop más prolífico de la música latina en este momento. El set comienza con “Los cachos”, con Manuel Turizo, que puede considerarse la secuela de su gran éxito de 2018 “Déjala que vuelva”. A diferencia de “Déjala”, que trata de un chico convencido de que su ex regresará, “Los cachos” es sobre una chica que ha logrado reponerse oficialmente de su novio infiel y no tiene planes de volver con él. De ahí, el grupo se desplaza a “TDQ”, con el dúo puertorriqueño Gigolo y La Exce. En este reggaetón contundente, el grupo habla de un alma rebelde que rompe las reglas de la cuarentena porque es soltera y está lista para una relación. Ese mismo tipo de energía se escucha en “Nadie la controla”, un reggaetón convertido en merengue “ripiao” sobre una chica que es el centro de la atención y que no se puede controlar.

En 777, tenemos a Piso 21 en todo su esplendor creativo, entregando vibras relajadas de afrobeat, como se escucha en “Apaga el celular”; una ranchera innovadora como “Qué triste”, con Carin León; un hip hop lleno de soul como “Equivocado”, con Santa Fe Klan; y hasta punk rock alternativo como en “Elevarte” y “Mató mi corazón”. Las letras del álbum son, como siempre, ingeniosas, emotivas y próximas a quien las escucha. Grabado entre Miami, Medellín y México, el grupo colombiano contó con los productores Federico Vindver, Mr. NaisGai, Súbelo NEO y Sky Rompiendo. Dim, miembro de Piso 21, también muestra sus habilidades de producción en este set. Otros colaboradores incluyen a Ñejo, Marc Seguí, Totoy El Frío, Khea y Danny Ocean en el tema “Felices perdidos”. — JESSICA ROIZ

Farruko, “Viaje” (Sony Music)

Tras el éxito del año pasado de su canción tropical veraniega “Pepas” — que obtuvo cuatro Premios Billboard de la Música Latina 2022, incluyendo “Hot Latin Song” Canción del Año — llega “Viaje”, un tema en el que Farruko continúa su jornada espiritual hacia la iluminación a través de la canción. Interpolando por momentos la clásica salsa de Héctor Lavoe “El Cantante”, el músico puertorriqueño reflexiona sobre su pasado, presente y futuro a ritmo de guaracha con unos coros desbordantes. “Ama, que la vida es corta y no perdona”, canta Farruko tiernamente. “Goza, vive la vida que es hermosa”. — ISABELA RAYGOZA

Joss Favela, Aclarando la Mente (Sony Music Latin)

Un año después de lanzar Llegando al rancho, Joss Favela regresa con su cuarto álbum de estudio, Aclarando la mente. Favela, un cantautor prolífico y en el fondo un narrador, se apega a sus características letras románticas con las que cuenta historias de amor, deseo y desamor. Como era de esperar, el artista sinaloense opta por cantar en solitario, sin la colaboración de ningún vocalista invitado en este set de 12 canciones. También compuso todo el álbum, su más personal hasta la fecha, que se nutre de letras directas y crudas. Si bien Favela ha incursionado en múltiples subgéneros regionales mexicanos (como la banda y el mariachi), Aclarando se inclina más hacia el pop norteño, con el acordeón de su padre escuchándose a lo largo del LP. — GRISELDA FLORES

Pablo Alborán & Carin Leon, “Viaje a Ningún Lado” (Warner Music Spain)

Pablo Alborán reclutó a Carin León para sumergirse en el regional mexicano con “Viaje a ningún lado”, una mágica colaboración que formará parte de su próximo álbum, La cuarta hoja. Acompañado de una hermosa fusión de guitarras acústicas, melodías de mariachi y flamenco — y el profundo poder interpretativo de ambos — la canción habla de un amor al que quizás es hora de dejar ir. “Prefiero que te marches / Antes de que empiece a sentirme solo contigo / Antes de que aprenda más de ti por lo que callas / Y que la duda nos levante otra muralla”, cantan en el estribillo. — INGRID FAJARDO

Silvestre Dangond, Intruso (Sony Music Latin)

En su nuevo álbum de estudio, el 16o de su carrera, Silvestre Dangond se puso tan experimental que incluso decidió apodarlo Intruso. ¿Será que se siente como un intruso en el ámbito de la música urbana? Por el contrario, Dangond mantiene viva su esencia tropical y de vallenato incluso mientras aprovecha otros ritmos, y como era de esperar, los 13 temas fueron compuestos por él. En “Pa qué”, el músico mezcla sensuales ritmos de trap con su característico sonido de acordeón, mientras que en “No tenemos la culpa”, su primera colaboración con su hijo MONACO, opta por una contagiosa melodía pop-urbana. “Manzana prohibida” incorpora a la debutante dominicana La Ross María en un conmovedor reggaetón tropical.

Intruso incluye también éxitos lanzados anteriormente como “Justicia” con Natti Natasha, “Vivir Bailando” con Maluma, y la canción definitiva para pedirle a alguien matrimonio, “Cásate conmigo”, con Nicky Jam. El focus-track del álbum, “Se que estás con él” con Reik y Boza, es el que abre el set. Otros de sus colaboradores son Zion y Lennox y Ñengo Flow. “Estoy contento con el resultado de este nuevo disco, me divertí mucho y admiro a cada uno de los artistas que colaboraron conmigo, incluido mi hijo, que me enorgullece muchísimo. Espero que lo disfruten y disfruten de todas las canciones”, dijo Dangond en un comunicado. — J.R.

Rosa Pistola & Los Xxxulos, “Ella Me Dijo” feat. Young Miky (La Checkera REC)

La DJ mexicana de origen colombiano Rosa Pistola ha ayudado a liderar la explosión del neoperreo desde mediados de la década pasada, ofreciendo una visión más freaky y digitalizada del reggaetón. Esta vez, la alquimista tatuada se une a los proveedores del perreo pesado Los Xxxulos y el productor BrunoOG en “Ella me dijo”, con la participación del rapero mexicano Young Miky. La canción ya suena como un banger, con ritmos incendiarios y una transición hipertropical que choca con el merengue maníaco y la música dance electrónica. Es el epítome del reggaetón mexicano. — I.R.

Paty Cantú, “Mi Película” (OCESA Seitrack)

La cantautora mexicana Paty Cantú lo apuesta todo en una canción pop burbujeante y romántica para destacarse en el concurrido campo de estrenos este viernes. La dulce voz de Cantú ocupa un lugar central mientras canta sobre cómo por fin consigue terminar su cuento de hadas. “Mi película es junto a ti / Sabes, mi película es junto a ti / Desde principio a fin”, canta. Pero tendrás que ver el video musical para enterarte del giro de la trama, porque podría estar todo en su cabeza. — G.F.

Nino Augustine, “Noche” (SOON COME Entertainment)

Desde su adoptiva Atlanta, Nino Augustine hace música con Panamá en el corazón, su país natal y la cuna del reggae en español. Tras lanzar una serie de sencillos con toques de afro-pop y reggaetón, el artista vuelve con “Noche”. La sensual canción, producida por Capo Musica, brilla en su esplendor nocturno (como también muestra el video) moviéndose al ritmo del reggae con la seductora voz del artista. El tema forma parte de su próximo álbum, Champion Nins, que saldrá en noviembre; el video musical, filmado en Medellín, fue dirigido por Jimmy Usma y Alejandro Gutiérrez. — I.R.