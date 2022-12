Música Nueva: De Natti Natasha, Anuel AA, María Becerra y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Anuel AA, LLMN2 (Las Leyendas Nunca Mueren 2)

Aprovechando el impulso de su obra Las Leyendas Nunca Mueren, Anuel AA crea un ambicioso sexto álbum de 33 canciones en su continuación, LLNM2. El set comienza con “BRRR”, un tema en el que Anuel característicamente anuncia “esto es música de bandidos” para rapear — sobre un sample hipnótico de Mobb Deep (“The Shook Ones, Pt. II”) — acerca del lado siniestro de la cultura de trabajar sin parar sin ver retornos. Se da un paseo por el EDM maximalista junto a David Guetta en “Vibra”, y muestra un lado más introspectivo en “Monstruo”. “Sufro”, que abre con un sampleo de Gilberto Santa Rosa, pega duro con su vibra de lucha contra el mundo, con la asistencia de Kodak Black y Ñengo Flow. El astro del trap puertorriqueño batalla con sus demonios al tiempo que se deleita con un libertinaje de estilo tropical en títulos como “Borracha & Loca” o “Wakanada”. Si bien el álbum rinde homenaje a algunas grandes leyendas de la música, también acoge a exponentes clave de la escena urbana: Bryant Myers, De La Ghetto, su pareja Yailin la Más Viral, DaBabby y otros. A fin de cuentas, el rapero profundiza en el trap latino que lo convirtió en estrella en primer lugar, sin limitarse a un estilo o ritmo singular. — ISABELA RAYGOZA

María Becerra, La Nena de Argentina (300 Entertainment)

María Becerra hace gala de su orgullo argentino en su segundo álbum, lanzado el viernes (9 de diciembre), que le sigue al nominado al Latin Grammy Animal. La cantante explora variados géneros a lo largo de 13 canciones que van desde la bachata romántica “Hasta que la muerte nos separe” y la fusión de cumbia y reggaetón “Adiós”, hasta un trap experimental con dembow, “Mandamientos”. El set lleva el nombre de su álter ego, La Nena de Argentina, y captura su personalidad camaleónica y sin complejos. Para el álbum, Becerra solo reclutó a su hermana Ailín para los coros en “Pídelo”. “Quería ser yo misma, María, La Nena de Argentina, y moverme con la corriente”, explicó en un comunicado de prensa. “Esto refleja mi amor por hacer música y mi fascinación por todos los géneros musicales. En estas canciones, se exponen mis dos costados; el lado más salvaje, lleno de tensión sexual y seducción, y mi lado sensible, donde soy emotiva y dramática”. — INGRID FAJARDO

Natti Natasha, “To’ esto es tuyo” (Pina Records/Sony Music Latin)

Natti Natasha celebra su cumpleaños 36 por adelantado con un nuevo temazo de fiesta titulado “To’ esto es tuyo”. Producida por los renombrados creadores de éxitos latinos Hear This Music, la vibrante canción bailable combina lo mejor de la esencia musical de su país: bachata con dembow y música electrónica. La letra incluye un estribillo como siempre coqueto en el que Natti canta “Papi, si me sube, sube, sube, sube, sube, de aquí no me baja, to’ esto es tuyo”. Igualmente derrocha sensualidad en un video musical dirigido por Chacha. — JESSICA ROIZ

Paloma Mami, Pailita, El Jordan 23, “Síntomas de soltera” (Sony Music Latin)

“Síntomas de soltera” marca una nueva etapa para Paloma Mami, quien estuvo apartada de los escenarios durante casi un año. La canción — su primera desde “Cosas de la vida” lanzada en octubre de 2021 — trata simplemente de vivir la vida, estés o no soltera. Un contagioso ritmo de reggaetón impulsa de principio a fin el tema, que presenta a los raperos chilenos Pailita y El Jordan 23. “La forma en que me he acercado a mi música en este momento es muy diferente a la de hace dos años. Estoy experimentando un poco con este nuevo álbum, con las letras y el flujo, pero todavía se siente muy yo y muy Mami”. “Síntomas” es el primer sencillo de su próximo álbum, que planea lanzar el año entrante. — GRISELDA FLORES

Carin León X Grupo Frontera, “Que vuelvas” (BorderKid Records/Sony Music Latin)

Carin León no perdió tiempo para colaborar con la sensación viral Grupo Frontera (conocida por su exitazo en TikTok “No se va”). Empeñado en alejarse de las versiones, el grupo basado en Texas lanza un nuevo sencillo original llamado “Que vuelvas”, donde León entrelaza su característica voz áspera con la más profunda de Payo. Compuesta y producida por el ganador del Latin Grammy Edgar Barrera, “Que vuelvas” es una canción tejana agradable sobre el anhelo de un amor perdido. “Deberías estar aquí, aquí donde te quiero/ pero, al contrario, estás allá donde te extraño/ Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas”, dice el nostálgico estribillo. El video musical fue grabado en formato en vivo en Las Vegas durante la semana de los Latin Grammy. — J.R.

Prince Royce, “Otra vez” (Smiling Prince Music/Sony Music Latin)

Prince Royce celebra el final de su Classic Tour, en el que conmemoró su primera década de carrera, con una nueva canción que está a punto de convertirse en un himno de la bachata. La cadenciosa “Otra vez” se alimenta de un sutil ritmo de bachata que resulta casi relajante y terapéutico. Por supuesto, la voz aterciopelada de Royce resplandece cuando canta sobre enamorarse ciegamente otra vez, lo que él está dispuesto a hacer incluso si eso significara lastimarse nuevamente, perpetuando un círculo vicioso de amor arraigado en relaciones pasadas. — G.F.

Rawayana & Spreadlof feat. Fernando Palomo, “Soy tu papá” (Brocoli Records)

Bañada en un sol de baile tropical, “Soy tu papá” sencillamente resplandece. El sencillo, de la banda venezolana de indie fusión Rawayana, tiene como invitado al rapero Spreadlof y ofrece una vibra optimista que se remonta al pop latino de los 90 con una pizca de coros estilo bossa nova. El lanzamiento llega casi dos años después de su álbum de 2021 Cuando los acéfalos predominan, y la canción trata de las rivalidades amistosas que surgen con el videojuego de la FIFA. — I.R.

Caloncho, Bomba Estéreo, “Regalo” (Universal Music Group México)

Caloncho y Bomba Estéreo presentan el video oficial de “Regalo”, parte del álbum de lujo Buen Pez de Caloncho. Como todo lo que el artista radicado en Sonora entrega con su música, este singular sencillo habla del poderoso significado de dar. Con raíces tropicales, una fusión de calipso y melodías de synth (fiel al estilo de Bomba), esta canción es pura buena vibra, o como dice el propio Caloncho, “un círculo victorioso de afecto”. La letra narra la importancia de dar lo que tienes para ofrecer y esperar lo que la vida te da a cambio. “Esto tú lo sabes, no estoy inventando nada/ Es como geometría sagrada/ Y lo que entregas un día regresará”, canta el artista en la primera estrofa. — I.F.

Bray, RaiNao, “Tú y yo” (UMG Recordings)

Dos de los artistas emergentes más candentes de Puerto Rico, Brray y RaiNao, unen fuerzas en “Tú y yo”. Para promover la canción, el par imitó la clásica foto de portada de Monchy y Alexandra “Hoja en Blanco”, pero lejos de ser una canción de bachata, se trata de una canción de house sensual y cautivadora producida por PLYBCK (la primera canción de EDM de Brray). Coescrita por Mora, RaiNao y otros, “Tú y yo” habla de dos personas que disfrutan estar juntas, pero también su libertad. Un video musical dirigido por Dad Filmed It muestra a ambos artistas disfrutando de su química en un club bajo luces de neón. — J.R.

Alejo X CNCO, “Estrella” (Jungl/ONErpm)

No en vano lo llaman “El Favorito de las Nenas”. Y para hacer que las chicas se desmayen aún más, el artista emergente puertorriqueño Alejo ha reclutado a la boy band latina CNCO para una primera colaboración. La letra de “Estrella”, escrita por ambos artistas, habla de la atracción mutua que existe entre dos personas. “Te vi en la disco bailando, tu mirá’ y la mía conectó”, dice parte de la canción, respaldada por una melodía contagiosa de pop urbano y ritmos EDM perfectos para una noche de perreo en el club. — I.F.