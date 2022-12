Música Nueva: De Jowell & Randy, Paula Cendejas, Fuerza Regida y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Paula Cendejas & Marc Seguí, “a tu manera” (Warner Music Spain)

Paula Cendejas y Marc Seguí unen fuerzas en una refrescante canción pop sobre una historia de amor moderna. El dúo, parte de una nueva generación de artistas provenientes de España, intercambia estrofas en “a tu manera”, un tema sobre amar en tus propios términos. “Solo pa’ ver si e’ verdad, que funciona esta vez”, cantan en el estribillo. “¿Cómo te explico que quiero irme y después volver?” — GRISELDA FLORES

Quevedo, Myke Towers, “Playa del Inglés” (Taste the Floor Records/Warner Music Spain)

Tras el gran éxito de “BZRP Music Sessions, Vol. 52”, Quevedo se une a Myke Towers en “Playa del Inglés”. En esta canción de electro-dancehall producida por Ovy on the Drums, el artista español y el rapero puertorriqueño cantan sobre una aventura memorable que sucedió en los balnearios de Islas Canarias. “Tú no fuiste la primera / Tampoco serás la última / Pero como yo quisiera / Que sí, que fueras la única / Que le presente a mi familia y a mi gente / Cáele pa’l party, pa’ que entres en otro ambiente”, canta el debutante español, mientras la voz de Towers asegura: “Y cada vez que te veo, me acuerdo más de aquella vez / Del perreíto en Plaza, en Playa del Inglés / Yo no quiero ser tu ex”. — JESSICA ROIZ

Héctor Montaner, “Dale, dale” (Hecho A Mano Music)

https://open.spotify.com/album/3bVAU3hMRxD6HNTsWCvbgd

Diez años después de lanzar “Apariencias”, su último sencillo como cantante, Héctor Montaner vuelve a tomar el micrófono para “Dale, dale”. La canción, escrita por el mismo Héctor como tema central de la serie de Disney+ sobre su famosa familia, Los Montaner, es una contagiosa cumbia que además resulta perfecta para las fiestas de fin de año. “Pasamos todo el año como en Navidad / Siempre hay una buena razón pa’ celebrar / Poniendo a Dios primero siempre pa’ empezar / Mejor nos va, mejor nos va”, canta el artista. Quizás más conocido por el éxito de 2004 “Amor del bueno”, Héctor en realidad nunca se apartó de la música: estuvo produciendo y componiendo para artistas que incluyen a Thalía, Leslie Grace, y su padre, Ricardo. Pero “Dale, dale” es un regreso bienvenido a su faceta como talentoso vocalista, con un alegre video protagonizado por todo el clan Montaner — SIGAL RATNER-ARIAS

Jowell y Randy ft. Wisin y Yandel, “Si te pillo” (Rimas Entertainment)

Jowell y Randy cierran el año con una súper colaboración junto a Wisin y Yandel. En su segundo esfuerzo conjunto — el primero en más de una década — los dos dúos icónicos de reggaetón unen fuerzas en “Si te pillo”. Coescrita por Jowell y Randy, Ríos y Yartzi, y coproducida por Georgie Milliano y Nesty, el contagioso tema de reggaetón entrelazado con perreo tiene letras picantes sobre un hombre que busca a la chica de sus sueños. “Baby, si te pillo no voy a soltarte”, dice parte del estribillo. Es de destacar que los cuatro artistas cuentan con voces características que han resistido la prueba del tiempo, dando origen a la unión definitiva de “dos de los nombres más fuertes del movimiento urbano”, como afirma Wisin al comienzo y al final de la canción. — J.R.

Danny Ocean, “amor tonight” (Atlantic Recording Corp)

Después de lanzar la primera y segunda partes de su álbum @dannocean, el cantautor venezolano Danny Ocean regresa con nueva música. Esta vez, le regala a los fans un optimista himno en Spanglish que habla sobre vivir el momento y aceptar un nuevo amor. “Eres un surprise, eres súper nice, un amor tonight, one love, one life”, canta con un hipnótico ritmo electrónico de fondo. — G.F.

Álvaro Díaz, “SUPRA 94TRO” (UMG Recordings)

Alvaro Díaz ha lanzado una nueva canción que, sorprendentemente, es su primera de reggaetón como solista. Producida por Jotarosa, Oceanvi y Caleb Calloway, “SUPRA 94TRO” es un reggaetón innovador y futurista cuyo título hace referencia al clásico Toyota Supra 1994 mientras narra la historia de una pareja poderosa por excelencia. “Ella tiene un par atrás que se creen gángster / Si cuando nos ven juntos sienten la presión, pues que aguanten”, dice parte de la letra. “SUPRA 94TRO” forma parte del próximo álbum de estudio de Díaz, Sayonara, que se lanzará en 2023. “En el video, llevo pues mi look característico que he lucido en mi gira estadounidense, el cual está inspirado en algunas de mis películas favoritas como Blade, Matrix y Fight Club”, dijo el artista puertorriqueño en un comunicado. — J.R.

Fuerza Regida, Grupo Frontera, “Bebé dame” (Rancho Humilde/Sony Music Latin)

Todos los ojos han estado puestos en Grupo Frontera desde que la banda de McAllen se catapultara a la viralidad (y las listas de Billboard) con su versión de “No se va” de Morat. Ahora, alejándose de sus versiones innovadoras y echando mano a música original (en su mayoría escrita con Edgar Barrera al frente), Grupo Frontera se une a Fuerza Regida en “Bebé dame”. Producida por el líder de Regida, Jesús Ortiz Paz, la canción es un tema romántico de cumbia-grupera sobre alguien especial e inolvidable. “Bebé dame” es la segunda colaboración de Regida y Frontera este año, y le sigue al sencillo de Frontera “Que vuelvas” con Carin León. — J.R.

DEKKO, Totoy El Frío, “Antes de que muera” (Interscope Records)

Los artistas colombianos en ascenso Dekko y Totoy El Frío unen fuerzas en “Antes de que muera”, manifestando solo buenas vibras y un año exitoso. Compuesta y producida por el propio Dekko (cuyo verdadero nombre es Daniel Esquiaqui Lecompte), la canción acústica inspirada en el corrido tumbado saca a la luz una lista de deseos por cumplir antes de fallecer, empezando por “ser millonario” y “gobernar el mundo”. “La vida que yo he llevado, no fue la que mami quiso / Me volví algo más cabrón, eso te lo garantizo / Y me critican porque hago lo que me da la gana / Pero les hace falta saber que el que no arriesga no gana”, dice parte de la letra. — J.R.