Música Nueva: De Jenni Rivera, Mora, Thalía y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin. Esta es la selección de la semana.

Jenni Rivera, “Misión cumplida” (Jenni Rivera Enterprises/Sony Music Latin)

Jenni Rivera compuso la canción en 2008, pero solo ahora los fans pueden escuchar “Misión cumplida”, una de las últimas que Rivera escribió antes de su prematura muerte en 2012. Producida por Sergio Lizárraga, es un tema por excelencia de Jenni Rivera. En esencia una pieza de banda sinaloense, “Misión” nos muestra a una Jenni emotiva que canta de enamorarse perdidamente de alguien a quien había rechazado antes. “Mi mamá era muy exigente con los arreglos musicales”, dijo Johnny Rivera sobre por qué Lizárraga era el creador de éxitos perfecto para estar al frente del proyecto de su madre. “Le encantaba la banda sinolasense y Sergio es un maestro en eso. Pudo mantener su esencia no solo en su voz, sino también en la música”. La canción es parte del próximo álbum de Rivera, que se lanzará antes de fin de año. — GRISELDA FLORES

Paulo Londra con Feid, “A veces” (Warner Music Latina)

Paulo Londra ha estado lanzando música nueva a diestra y siniestra desde su regreso a principios de este año. Luego de ocho sencillos que incluyen colaboraciones con Ed Sheeran y Duki, el artista argentino nos trae “A veces”, con la participación del artista colombiano Feid. Una colaboración sorprendente pero muy necesaria, el sencillo combina la voz dulce y áspera de Londra con el pavoneo medellinense de Feid, dando vida a la letra sobre un hombre que no está seguro del estado de su relación con la chica con la que está saliendo. “Tú me pides que me quede hasta que amanece / Otras vece’ llama’ y solo desaparece’”, dice el estribillo. Un video musical grabado por Ballve irradia la camaradería entre Londra y Ferxxo en el estudio. — JESSICA ROIZ

Mora, PARAISO (Rimas Entertainment)

Si el paraíso fuera dejarnos llevar por nuestros sueños prohibidos y sumirnos en noches de juerga y excesos, entonces hemos llegado al sitio correcto. Bienvenidos a la euforia descarnada cargada de EDM de PARAISO, el tercer álbum de larga duración de Mora, en el que el provocador puertorriqueño explora las diferentes facetas del placer. Mora da rienda suelta a su pasión andariega, alejándose cada vez más de la dependencia del reggaetón sin abandonar por completo ese formidable ritmo. En cambio, invita a los espectadores a entrar en un mundo de éxtasis frente a la abundancia de música electrónica contundente. Aunque Mora brilla sobre todo como solista, invita a unos pocos a acompañarle. Hace equipo, así, con el rapero español Quevedo en “Apa”, donde comparten su ubicación para encuentros libertinos; se vuelve lascivo con el cantante emergente paopao; y recorre Ibiza con Danny Ocean en “Eivissa”, con ritmos minimalistas de tecno como trasfondo. El synthwave hipnótico (“Malafama”) y los pausados ritmos afro (“¿Como has estau?”) hacen su aparición de forma encantadora. Como si lanzar dos álbumes de larga duración este año (y el aval de Bad Bunny) no fuera suficientemente, el coqueto astro en ascenso está decidido a amplificar los sonidos exigentes y dominantes de la música urbana, mientras reinventa una tierra prometida donde se abrazan las tentaciones. — ISABELA RAYGOZA

Thalía, “Psycho B**ch” (Sony Music Latin)

Thalía muestra su lado juguetón e irreverente en su nuevo sencillo pop, “Psycho B**ch”. Con un ritmo pegajoso, un breve segmento de rap y un coro que dice “Oops te lo advertí / soy un poco impredecible / Medio psycho bitch / Psy Psyco Bitch / Oops, ¿qué pasa aquí? / Cómo me controlas cuando tú me tienes así / Lo loca lo, lo loca lo”, esta canción en español salpicada de inglés de seguro te pondrá a bailar. El respectivo video musical muestra a la estrella mexicana junto a un grupo de bailarinas en un ambiente de discoteca, con todo y bolas de espejos y luces de neón. — SIGAL RATNER-ARIAS

Paola Jara, “Ve y dile” (YT Rocket)

En Sin ti, un EP de tres temas, Paola Jara narra las emociones que sobrevienen tras una ruptura amorosa. El set abre con el sencillo original “Ve y dile”, producido por Ricardo Torres, en el que la artista colombiana mantiene una profunda conversación con la luna. “Con los ojos aguados / Y mirando al cielo / Le pregunté a la luna / Qué sería de ti”, canta acompañada de un mariachi en vivo. “Dile que se llevó mi calma / Dile que se llevó mi paz / Dile que se llevó mis ganas / De volver amar”, continúa en el estribillo. En los otros dos temas, Jara interpreta dos versiones: una fusión cumbia-caribeña de “Después de ti” de Alejandro Lerner, y una versión ranchera de “No te puedo retener” de Vanessa Martí. — J.R.