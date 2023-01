Música Nueva: De Christian Nodal & Tini, Rosalía, DannyLux y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Explorar See latest videos, charts and news Christian Nodal DannyLux Rosalía See latest videos, charts and news

Christian Nodal, TINI, “Por el resto de tu vida” (Christian Nodal/Sony Music México)

En su primera colaboración, Christian Nodal y TINI forman un dúo deslumbrante. Comenzando con una hermosa interacción de guitarra de bolero, el pionero mariacheño y la cantante pop argentina unen sus corazones al tiempo que sus voces chocan para cantar uno de los temas de amor más dulces en lo que va del año. Sin embargo, lo más curioso es la capacidad continua de Nodal para experimentar dentro de los límites de la música regional mexicana, y TINI es una gran acompañante para realzar ese sonido. Los hi-hats entran casi un minuto después de empezar la canción para hacer causa común con el güiro, una transición sutil pero fascinante que se transforma en un latido de bolero-trap. — ISABELA RAYGOZA

Rosalía, “LLYLM” (Columbia Records)

“El que quiero no me quiere como quiero que me quiera”, canta Rosalía con sus características palmadas de fondo. La estrofa de apertura de “LLYLM” es casi un trabalenguas con una letra que denota desesperación después de comprender que al chico que le gusta no le gusta como a ella le gustaría que le gustara. Luego se mueve sin esfuerzo al inglés, para expresar su punto de vista en caso de que algo se pierda en la traducción. “I don’t need honesty. Baby, lie like you love me, lie like you love me” (No necesito honestidad. Cariño, miente como si me amaras, miente como si me amaras), canta, volando sobre una melodía de guitarra fusionada con palmadas magnéticas. Es el primer sencillo del año de la española después de su álbum Motomami, ganador del Latin Grammy 2022. — GRISELDA FLORES

Marc Seguí, “Plaza en el cielo” (Taste the Floor Records/Warner Music Spain)

Marc Seguí arranca el 2023 con un nuevo sencillo y una nueva etapa musical. Esta vez, el artista español se aleja de su característico sonido reggaetón-pop para aventurarse en el rock. “Plaza en el cielo”, con el video que lo acompaña, da vida a la nueva etapa rockera de Seguí. Producida por Carlos Ares, Andrés Goiburu y Jack Stone, la canción de punk rebelde presenta la voz cautivadora de Seguí cantando sobre errores que ha cometido en su vida (pero de los que también ha aprendido). “Quería hablar de una etapa más oscura de mi vida en la que estuve bastante perdido, una etapa en la que la música que más me acompañaba era el rock”, explica en una nota de prensa. “Plaza en el cielo” es el primer sencillo de su próximo EP. — JESSICA ROIZ

Peter Nieto x Lenier, “Conocerte” (Diamond Music)

Los prometedores Peter Nieto y Lenier crecieron en Cuba pero ahora viven en Estados Unidos, algo que ayuda a explicar el sonido más internacional que aportan a sus respectivos estilos de música tropical. Ambos se unen en “Conocerte”, una bachata romántica donde el tenor suave y quejumbroso de Nieto contrasta maravillosamente con la voz áspera de Lenier. A pesar del chanteo de Lenier, este es un puente más melódico entre lo tropical y lo urbano, que se vuelve aún más atractivo con una letra verdaderamente hermosa. — LEILA COBO

KYEN? ES? X Maffio, “Sopita” (Saban Music Group)

KYEN? ES? es un proyecto musical conceptual de Saban Music Group que se enfoca en rendir homenaje a la música latina. Para su último sencillo, el artista — que mantiene su identidad privada tras grandes gafas de sol y mascarillas — reclutó al creador de éxitos dominicano Maffio para “Sopita”. El alegre bop rinde homenaje a ese perenne clásico de fiesta, “Sopa de Caracol”, lanzado originalmente en 1991 por el grupo hondureño Banda Blanca. Producida por Maffio, la nueva versión convierte a la tradicional canción de punta en un merengue mid-tempo, manteniendo viva su esencia fiestera. Un video musical vibrante presenta a ambos artistas en una fiesta latina, donde incluso hacen alarde de la próxima tendencia de baile viral. — J.R.

Rauw Alejandro, Daddy Yankee, “Panties y brasieres” (Sony Music Latin/Duars Entertainment)

En línea con el álbum retro de Rauw Alejandro, Saturno, y el ánimo de viajar en el espacio/tiempo, El Fókin Zorro y Big Boss se unen para lanzar “Panties y brasieres”, también conocido como el tema oculto número siete. Lo que una vez fue el interludio de 19 segundos “Loading” en el álbum, ahora se convierte en un éxito vintage: el par acoge la batería de hip hop de la vieja escuela, esa de antes de que el patrón de batería de reggaetón se solidificara a fines de los 90. De hecho, el tema bailable contiene un sampleo de “Camuflash” de Yankee, del álbum Playero 40: New Era de 1996 de DJ Playero. — I.R.

Daniel & Me Estás Matando, “Sólo tú” (Inmadurez Records)

En “Sólo tú” encontramos al dúo mexicano Daniel, Me Estás Matando (Daniel Zepeda e Iván de la Rioja) haciendo lo que mejor saben hacer: bolero glam. Al ritmo de suaves congas y riffs de guitarra acústica soñados, el par canta sobre un amor muy puro y sobre sentirse seguros con esa persona especial. “Sé que si voy de tu mano/ Y el miedo nos busca, no estamos/ Nos fuimos a un mundo lejano, donde estás solo tú”, dice parte del coro. El tema romántico se mantiene fiel al refinado género del bolero y luego pasa a una exploración instrumental psicodélica. — J.R.

Miguel Campello & Nya de la Rubia, “RUMBACUMBIA” (Chatarrero Records)

Tras una serie de sencillos previos a su próximo álbum Noche y Día, que saldrá el 3 de febrero, Miguel Campello lanza dos temas muy diferentes: el flamenco experimental “Vete” y “Rumbacumbia”. Esta última, en la que participa la actriz y cantante sevillana Nya de la Rubia, es una rumba electrizante incluida en el lado “día” del álbum conceptual, tan edificante como el calor del sol. El calado de la guitarra flamenca y una percusión suave como la seda toman protagonismo, mientras las voces del exlíder de El Bicho y Nya estimulan con sus poéticas estrofas de amor y cariño. — I.R.