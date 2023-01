Música Nueva: De Alejandro Fernández, Yahritza y Su Esencia, y más

Música Nueva es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Alejandro Fernández, “Inexperto en olvidarte” (Universal Music Latino)

En su primer lanzamiento del año, Alejandro Fernández toma el camino de la tradición con la desgarradora ranchera “Inexperto en olvidarte”. Es una canción típica de Fernández, desde hace mucho un maestro de la balada mariachi, y esta no es la excepción. Compuesto por Amanda Coronel y Fernanda Díaz, el tema se nutre de un delicado arreglo de mariachi acompañado de un acordeón que logra el definitivo toque norteño. “Inexperto” es el primer sencillo del próximo álbum del artista mexicano, que saldrá a finales de este año. — GRISELDA FLORES

Yahritza y Su Esencia, “Cambiaste” (Lumbre Music/Columbia Records)

Requintos llorosos y una voz conmovedora y plena de anhelos dan vida a “Cambiaste”, el primer sencillo del año de Yahritza y Su Esencia. Escrito por la vocalista de 16 años, el sentido tema sierreño narra la historia de alguien que hace malabares con sus emociones en una relación y tiene a la otra persona confundida. “Y pues la neta de la nada, cambiaste/ Un día me dices que me amas y pa’l siguiente me tiras a la basura como si no era nada/ ¿Qué pasó con esos días que me decías/ Te amo, siempre estaré a tu lado?”, canta. En el video musical, se ve a los tres hermanos navegando por el Lago de Xochimilco en México. — JESSICA ROIZ

Abraham Mateo, “La idea” (Sony Music España)

Abraham Mateo arranca el año con “La idea”, sentando la pauta de lo que sus leales “abrahameros” pueden esperar en 2023: un Abraham más experimental. Coproducida por el astro pop español y David Cuello, “La idea” es una canción optimista de punk rock con una sentida letra sobre un chico que no puede aceptar que ya no está saliendo con la chica de sus sueños. “Porque la idea era no separarnos nunca jamás/ La idea era que fueras de mis hijos la mamá/ Porque la idea era hacer equipo tú y yo/ Y este amor se acabó, y aunque esa era la idea, sí…/ Sé que es mejor así”, canta apasionadamente. — J.R.

Ozuna & Ovy on the Drums, “CHAO BEBE” (Warner Music Latina/King Ovy)

En su primera canción juntos, Ovy on the Drums y Ozuna apuestan por un contagioso ritmo de reggaetón fusionado con elementos electrónicos. Mostrando las fortalezas de ambos, con Ozuna en la voz y Ovy en la silla de productor, el tema representa la nueva fase de Ovy como Dr. Drums, “un genio que ha dominado la ciencia de la producción y tiene su propia fórmula para crear los mayores éxitos urbanos en su laboratorio”, según un comunicado de prensa. “‘CHAO BEBE’ tiene todas las características de un éxito mundial”, dice Ovy sobre la canción. “Cuando estaba en el estudio trabajando en la pista, inmediatamente tuve la idea de llamar a Ozuna para poner manos a la obra en esta canción”. — G.F.

Mike Bahía, “De qué manera” (Warner Music México)

Bahía es un romántico empedernido en su nuevo tema “De qué manera”, pero más allá de un lirismo honesto y devoto, se adentra en un nuevo género musical: la salsa. Compuesta y producida por el artista colombiano junto a Keityn y el equipo de La Créme, la canción rinde homenaje al estilo tropical que Bahía creció escuchando en su ciudad natal de Cali. “Muchos creen que soy de otra ciudad de Colombia, pero vengo de Cali, la capital mundial de la salsa, donde la salsa se vive y se respira dondequiera que vayas”, expresa en un comunicado. Al combinar su voz azucarada con un toque de rap y la participación del reconocido pianista OILO, “De qué manera” también samplea del clásico de los 2000 “Ya no es igual” del grupo colombiano Two Flow. — J.R.