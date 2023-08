SESAC Latina y Rimas Publishing unen fuerzas para ‘Music 101’ y más momentos inspiradores

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan semanalmente momentos inspiradores de la música latina. Esto es lo que sucedió esta semana.

Music 101 en Puerto Rico

SESAC Latina y Rimas Publishing unieron fuerzas para producir Music 101 en Puerto Rico el jueves (24 de agosto). Según un comunicado de prensa, el evento fue un esfuerzo para “empoderar y educar a los compositores y productores con las herramientas necesarias para tener éxito en la industria de la música”. Con seis paneles, los temas abarcaron desde la importancia de una organización de derechos de interpretación, el papel de un editor y la evaluación creativa y legal, entre otros temas.

“Estamos emocionados con los resultados de Music 101 en Puerto Rico. Estábamos ansiosos por traer de vuelta este seminario y qué mejor manera de hacerlo que en uno de los centros de la música latina. Nuestro agradecimiento a Rimas Publishing por su invaluable apoyo para hacer de este evento un verdadero éxito”, dijo Celeste Zendejas, vicepresidenta de SESAC Latina. “Seguimos comprometidos con fomentar el desarrollo del ecosistema de la industria musical en Puerto Rico y la región, por ello eventos como Music 101 son necesarios para educar a las nuevas generaciones y a quienes quieran aprender a navegar en esta industria”, agregó Emilio Morales, director general de Rimas Publishing.

Becky G anuncia nuevo álbum

La estrella mexicana-estadounidense Becky G anunció el nombre de su próximo álbum, que será su primero de música mexicana. Durante su actuación en Nueva York el viernes (25 de agosto) como parte de la serie de conciertos de Citi en el programa Today, la cantante de “MAMIII” dijo que el su nuevo álbum se titulará Esquinas y explicó el porqué. “Siempre me he identificado no con este lado o aquel lado de las calles que me criaron, sino con la esquina donde se encuentran dos banderas, dos culturas, dos idiomas”, dijo. Becky G está lista para comenzar su primera gira como cabeza de cartel el 14 de septiembre en Boston. Consulta las fechas aquí.

Finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2023

La sensación de la música mexicana Peso Pluma encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2023 con 21 menciones en 15 categorías que incluyen Artista del Año, Compositor del Año, Global 200 Artista Latino del Año, y “Top Latin Album” del Año. Su colaboración con Eslabon Armado “Ella baila sola” compite por seis premios, incluidos “Hot Latin Song” Canción del Año, Global 200 Canción Latina del Año y Canción del Año, Ventas. Y su éxito con Yng Lvcas “La bebe” por cinco, entre ellos “Hot Latin Song” Canción del Año, y Canción “Latin Rhythm” del Año.

Le siguen Bad Bunny y Grupo Frontera con 15 menciones cada uno. Por segundo año consecutivo Karol G es la mujer con mayor número de entradas en la lista de finalistas. La estrella colombiana cuenta con 13 menciones.

Para ver la lista completa haz clic aquí.

Grupo Frontera en el Zócalo

¡Viva México! Grupo Frontera ayudará a celebrar el Grito de Independencia de México con una presentación especial en el Zócalo, la plaza pública más importante del país, el 15 de septiembre. El grupo con sede en Texas se suma a una larga lista de artistas nacionales e internacionales que han puesto un pie en el segunda plaza pública más grande del mundo. En el Zócalo se han presentado músicos como Paul McCartney, Justin Bieber, Shakira y el fallecido ícono de la música regional mexicana Vicente Fernández, entre muchos otros.

El récord de asistencia a conciertos gratuitos realizados en el llamado Primer Cuadro de la capital mexicana lo tiene la banda argentina de rock Los Fabulosos Cadillacs, que logró el hito de reunir a 300.000 personas el pasado 3 de junio.

Beca Nicky Jam

La Fundación Cultural Latin Grammy concedió la Beca Nicky Jam al pianista dominicano de 19 años Leomar Cordero. El premio fue otorgado durante una presentación especial con el reggaetonero el jueves (24 de agosto) en Miami. “En el momento de recibir la noticia no podía creer que me estuviera sucediendo”, dijo Cordero a Billboard Español. “Me sentí muy afortunado de ser elegido como el ganador de la beca y muy feliz al mismo tiempo de saber que todos mis esfuerzos están dando resultados”.

La beca de cuatro años tiene un valor máximo de 200.000 dólares y permitirá a Cordero cursar una licenciatura en el Berklee College of Music de Boston a partir de este otoño.