En México, Muse ofrece un explosivo inicio de su gira por Norteamérica

Sobre los poderosos riffs del guitarrista y vocalista Matt Bellamy, llamaradas se elevaban en los laterales del escenario y hombres con caretas robóticas simulaban ser un grupo de activistas posmodernos luchando por la libertad. Así comenzó el miércoles (18 de enero) el primero de cuatro conciertos en México del famoso trío británico Muse, parte del tramo norteamericano de su gira mundial Will of the People.

Explorar Explorar Muse See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Las gigantescas letras en llamas que reprodujeron el título de su canción y noveno disco de estudio, Will of the People (2022), dieron la bienvenida a los 19.000 asistentes — según cifras de los promotores — al Estadio Banorte de la norteña ciudad de Monterrey.

Y es que Bellamy, el guitarrista Chris Wolstenholme y el baterista Dominic Howard buscan innovar en sus giras, superando siempre a la anterior con un despliegue de tecnología y elementos que hacen de sus shows momentos memorables para sus seguidores.

En su regreso a tierras mexicanas tras las restricciones y suspensiones que trajo la pandemia de COVID-19, la agrupación ofrece un espectáculo poderoso y energético con un puñado de sus más grandes hits y nuevas canciones que enganchan a cualquiera.

“Luce Muse, ¡explosivo!”, titulaba el periódico mexicano Reforma su reseña el jueves. “Muse llena de energía a los regios en su primer concierto por México”, describió por su parte el diario Milenio.

En redes sociales, los fans señalaban que uno de los momentos más emotivos del concierto del grupo originario de Teignmouth, Devon, se produjo durante su interpretación de la canción “Madness”, cuando alguien del público le lanzó a Bellamy un muñeco de peluche conocido localmente como el Dr. Simi. Se trata del personaje de una conocida cadena de farmacias en México, que ha sido adoptado por los fans como regalo para los artistas durante sus shows. Algunos han sido personalizados: el de Muse portaba una máscara como aquellas usadas por la banda en Will of the People.

El trío mexicano de heavy metal The Warning, conformado por las hermanas Villarreal Vélez, fue el elegido para fungir como telonero de Muse en sus cuatro shows en México.

Muse se presentaba el viernes en la ciudad de Guadalajara, y el domingo y lunes en el Foro Sol de la capital, donde se espera que convoque a unas 120.000 personas en ambas noches, según cifras de la promotora Ocesa.

Tras su paso por México, Will of the People recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, comenzando el 25 de febrero en Chicago, según la página oficial de la banda. La gira los mantendrá en el ruedo hasta el verano, en Europa.

De acuerdo con información de Live Nation, desde su formación en 1994, Muse ha lanzado nueve álbumes de estudio de los que ha vendido en conjunto más de 20 millones de copias. Ha ganado dos premios Grammy al mejor álbum de rock, en 2011 por The Resistance y en 2016 por Drones. Y su disco Simulation Theory de 2018 debutó en el primer puesto de los charts del Reino Unido.

En las listas de Billboard, ha tenido, entre otras, tres canciones en el Billboard Hot 100 y 10 canciones en el Billboard 200, incluidas “Drones”, que llegó al No. 1 de ese chart, y “The Resistance”, “The 2nd Law” y “Black Holes and Revelations”, que también llegaron al Top 10.

Aquí el set que Muse ofreció en el Estadio Banorte de Monterrey:

Intro (Chant)

Will of The People

Hysteria

Drill Sergeant

Psycho

Pressure

Won’t Stand Down

Stockholm Syndrome

The Gallery

Compliance

Thought Contagion

We Are Fucking Fucked

Interestitial ‘Parkour’

Time is Running Out

Madness

Supermassive Black Hole

Interestitial ‘Driving’

Plug in Baby

Behold, The Glove

Uprising

Starlight

Encore

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia