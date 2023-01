‘Horas y Horas’: Muni Long lanza versión en español de ‘Hrs & Hrs’

Muni Long lanzó la versión en español de su sencillo “Hrs & Hrs” el lunes (30 de enero) como parte de su nuevo Spotify Singles.

Con The Avila Brothers al frente de la producción, en la nueva versión se escucha a la estrella emergente del R&B preguntar “¿Pero te puedo cantar… en español?”, antes de comenzar a interpretar el sensual tema.

“Lo tuyo, es mío, ahora/ Puedo hacer esto por horas/ Sentar y hablarte aquí por horas/ Regalarte unas rosas/ Nos bañamos en las olas/ De champaña y una cena/ Pero eres tú que me devoras”, canta, traduciendo los sentimientos de su éxito de 2022, que Billboard nombró como una de las mejores canciones de R&B del año pasado.

Como parte de Spotify Singles, Long también le dio un giro rítmico al clásico “Superstar” de The Carpenters de 1971, no muy diferente de la famosa versión de Luther Vandross, en la que canta: “Long ago and oh, so far away/ I fell in love with you before the second show/ And your guitar, it sounds so sweet and clear/ But you’re not really here, it’s just the radio/ Don’t you remember, you told me you loved me baby/ You said you’d be comin’ back this way again, baby/ Baby, baby, baby, baby, oh baby/ I love you, I really do” (Hace mucho tiempo y oh, tan lejos/ Me enamoré de ti antes del segundo show/ Y tu guitarra suena tan dulce y clara/ Pero en realidad no estás aquí, es solo la radio/ ¿No te acuerdas?, me dijiste que me amabas, cariño/ Dijiste que volverías por aquí otra vez, cariño/ Cariño, cariño, cariño, oh cariño / Te amo, de veras te amo).

Long está actualmente nominada al Grammy al mejor artista nuevo, mientras que “Hrs & Hrs” compite por los premios a la mejor canción de R&B y mejor interpretación de R&B. Antes de la transmisión televisiva de este domingo, fue homenajeada en un evento especial en el Museo del Grammy.

Escucha “Horas y Horas” de Long y su versión de “Superstar” aquí: