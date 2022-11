Mundial Qatar 2022: Tu playlist definitiva, con canciones de Jennifer López, Pitbull y más

Es oficialmente el mes de la Copa Mundial y Billboard ha compilado la playlist definitiva para los aficionados al fútbol de todo el mundo.

La lista de reproducción dura más de dos horas e incluye 45 canciones para celebrar, ​​incluyendo “La Copa de la Vida” de Ricky Martin, la canción oficial del evento de 1998 realizado en Francia, y “Waka Waka (This Time for Africa)” de Shakira para el Mundial de 2010 en África. La primera alcanzó el puesto 45 en la lista Billboard Hot 100 en 1998; la segunda el No. 38 en el Hot 100 del 3 de julio de 2010.

También hay canciones relacionadas con fútbol de Carlos Vives y Camilo (“Baloncito viejo”); Jason Derulo y Maluma (“Colors”); Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi (“Live It Up”); y Akon (“Oh Africa”), por nombrar algunas. Además de un puñado de canciones oficiales para la Copa Mundial 2022 lanzadas por la FIFA, como “Hayya Hayya (Better Together)” de Trinidad Cardona, Davido y Aisha, que fusiona influencias de R&B y reggae, y “Arhbo”, una colaboración optimista entre Ozuna y el rapero franco-congoleño Gims, cuyo título es la palabra “bienvenido” en argot local de Qatar y encarna el espíritu acogedor del país árabe.

La Copa Mundial de la FIFA 2022 comienza el 20 de noviembre con el primer partido del torneo de la nación anfitriona, Qatar, contra Ecuador. Participarán un total de 32 equipos representando a diferentes países. Al final, uno será coronado campeón el 18 de diciembre.

Escucha la playlist aquí abajo. (También puedes conseguir la lista actualizada de Billboard de las canciones del Mundial Qatar 2022 aquí)