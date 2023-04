Las mujeres están rompiendo barreras en la música latina, ¿pero por qué toma tanto tiempo?

Mañana Será Bonito de Karol G hizo historia al debutar en el No. 1 del Billboard 200 con fecha del 5 de marzo. Anteriormente, solo dos álbumes en español lideraron la lista de todos los géneros, ambos de Bad Bunny (Un Verano Sin Ti en 2022 y El Último Tour del Mundo en 2020).

Para algunos, el hito simboliza un punto de inflexión para las mujeres en la música latina y más allá.

La realidad es que, si te alejas de esa hazaña histórica para ver el panorama general, las mujeres artistas (desde cantantes hasta compositoras y productoras) todavía están subrepresentadas en la música latina; no son tan escuchadas como los hombres en los servicios de streaming y todavía no tienen un gran impacto en las listas, a pesar de artistas como Karol G y Selena.

Dos de los cinco álbumes latinos más escuchados de 2021 fueron de mujeres (según el informe de fin de año de Billboard y Luminate), pero solo uno de ellos, KG0516 de Karol G, era un álbum nuevo. El otro fue Selena’s Ones, un pilar en las listas.

Karol G es también una de las dos únicas mujeres que han llegado al No. 1 de Top Latin Albums entre 2020 y 2023: sus producciones KG0516 (2021) y Mañana Será Bonito (2023) encabezaron la lista, además de Revelación (2021) de Selena Gomez. Ni una sola mujer colocó un álbum en el No. 1 de este chart en 2020 o 2022. Hasta ahora, 18 álbumes de hombres han sido No. 1 en los últimos tres años. El hecho de que los hombres superan a las mujeres refleja lo que se ha visto desde la década de 1990, cuando se lanzó la lista. Por ejemplo, del 2000 al 2009, un total de 23 álbumes de mujeres alcanzaron el No. 1, mientras que los hombres colocaron 123 álbumes en el primer lugar en ese período. Del 2010 al 2017, solo 19 proyectos liderados por mujeres, en comparación con 150 de hombres, dominaron la lista. La fallecida Jenni Rivera logró seis álbumes No. 1, Thalia tuvo tres y Shakira dos. Ninguna mujer colocó un álbum en el No. 1 entre el 2018 y el 2019.

En Hot Latin Songs ocurre algo similar. A principios de las décadas de 1990 y 2000, las mujeres se estaban apuntando más No. 1. Pero luego hubo un cambio. Del 2010 al 2019 — cuando el reggaetón, un género liderado principalmente por hombres, dominaba por completo el streaming y la difusión radial — solo 14 No. 1 correspondieron a artistas mujeres. En ese mismo período, los hombres colocaron cerca de 80 canciones en la cima.

Hasta ahora, en la década del 2020, los hombres han tenido 16 No. 1 en Hot Latin Songs, mientras

que las mujeres han colocado ocho. Estos incluyen “Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53”, que también es la primera canción en español de una mujer en debutar en el top 10 del Billboard Hot 100. Este mismo año le siguió “TQG”, también de Shakira, pero con Karol G, que llegó al No. 7. El logro es grande, pero también resalta la falta de canciones encabezadas por mujeres en esa lista.

Por otra parte, solo dos mujeres han alcanzado el No. 1 en la lista Latin Songwriters: la prometedora cantautora mexicoamericana Yahritza Martínez (de Yahritza y Su Esencia) y Karol G. Mientras tanto, ninguna mujer ha figurado en Latin Producers, que clasifica a los 10 productores principales de la semana. Ambos charts se lanzaron en 2019.

“No se trata solo de colocar mujeres en sus primeros trabajos en la industria, sino también de brindar oportunidades individuales para que las mujeres aprendan sobre el negocio, ya sea en el lado ejecutivo o creativo”.

— Alexandra Lioutikoff

Es difícil precisar por qué las cifras simplemente no favorecen a las mujeres, pero “las oportunidades limitadas son definitivamente parte [del problema]”, dice Alexandra Lioutikoff, presidenta de Universal Music Publishing Group Latin America & U.S. Latin. “Creo que los hombres tienden a traer a sus amigos, generalmente otros hombres, a las salas de composición sin pensarlo demasiado. Eso está cambiando, pero tomará más tiempo”.

Los números anteriores reflejan lo que sucede en Estados Unidos, pero en América Latina, el desempeño es parecido. Según datos de Luminate, de ocho países latinoamericanos, las mujeres representan el 23% del Top 100 general en América Latina, de acuerdo al total de streams de audio y video. Los hombres constituyen el 70%. Un 5% es mixto (grupos formados por mujeres y hombres) y un 2% nulo (no se pudo definir la composición de género). En cuanto a streaming, según el Top 100, la difusión de las mujeres no se compara con la de los hombres. Por ejemplo, en Colombia los hombres comprenden 79,6% de los streams y las mujeres 11,7% (todos los datos se basan en la semana que terminó el 23 de febrero de 2023).

La raíz del problema es un poco más sistémica, argumenta la productora y compositora ganadora de premios Grammy y Latin Grammy Claudia Brant. Para que haya un cambio significativo en la representación de mujeres, debe comenzarse desde arriba. “Hay una desconexión cuando se trata

de sellos que contratan a mujeres productoras u organizan campamentos de composición para mujeres. Siempre es una mezcla”, dice. “En la mayoría de los casos son 10 hombres y una mujer. Esto también afecta el lenguaje que se usa en una canción, por lo que las mujeres siguen siendo objetos”.

Brant agrega que espera que más mujeres asuman más riesgos para destacarse y desafiar las expectativas estructurales o de la industria. “No sé de qué planeta es Rosalía; tiene sus propias ideas, su propio punto de vista y su propio estilo de producir y escribir. Ella impresiona a todo el mundo porque no le importa, hace lo que quiere”.

La estrella española — que este año fue la primera homenajeada como Productora del Año en los Billboard Women in Music, expresó por qué producir era una forma de obtener el control creativo de su arte. “Me di cuenta de que quería decidir qué iba a cantar. También quería decidir qué iba a decir y cómo sonaría”, dijo Rosalía previamente a Billboard. “Me convertí en compositora y productora porque me importaba demasiado”.

Existen organizaciones que están tomando cartas en el asunto para promover la representación de las mujeres en las listas y más allá. She Is the Music y We Are Moving the Needle se centran en la tutoría, networking y concesión de becas para mujeres que se encuentran en las primeras etapas de sus carreras.

“Tenemos la base de datos mundial más grande de mujeres creativas y ejecutivas en la música”, dice Lioutikoff, copresidenta del comité latino de She Is the Music. “No se trata solo de colocar mujeres en sus primeros trabajos en la industria, sino también de brindar oportunidades individuales para que las mujeres aprendan sobre el negocio, ya sea en el lado ejecutivo o creativo”.

Brant, quien es parte del programa de mentores de la Academia Latina de la Grabación, dice que se trata de decirles a las mujeres que nada es imposible. “Tenemos que hacerles entender que es factible, que tienen que ir por sus sueños y hacerlos realidad”.

