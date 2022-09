Tokischa, Emilia Mernes, Mariah Angeliq, Denise Rosenthal y Lili Zetina: Mujeres en Ascenso en Latin Music Week

Durante la presentación del panel Mujeres en Ascenso en la Semana Billboard de la Música Latina (Latin Music Week), que como dijo la moderadora Elena Rose estaba repleto de “jefas y mujeres de carácter fuerte”, cuatro artistas emergentes discutieron una variedad de temas. Mientras hablaban de todo, desde cómo han cambiado sus carreras en los últimos seis meses hasta qué significa la libertad en esta industria, una pregunta en particular generó las respuestas más impactantes: “¿Cómo están contribuyendo a su cultura?”

Fue especialmente significativo para el panel, que se llevó a cabo el martes (27 de septiembre) en el segundo día del evento bajo la conducción de la compositora y cantante Elena Rose, quien el año pasado participó en el mismo como invitada. Este año la conferencia incluyó a la reggaetonera miamense Mariah Angeliq, la multifacética argentina Emilia Mernes, la cantante y rapera dominicana Tokischa, la cantautora y actriz chilena Denise Rosenthal y la pionera regional mexicana Lili Zetina.

Independientemente de cada senda personal, Rose resumió mejor el panel cuando dijo: “No vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de guerreras”.

A continuación, las frases más poderosas de cada una de estas artistas emergentes.

Tokischa, sobre la libertad: “Para mí, cuando me siento libre es cuando soy yo misma. Para mí la libertad es sentirme a gusto con lo que me rodea, con lo que hago, sentirme única. Sentirme especial y amada por mí misma, porque uno de los pasos hacia la libertad es el amor propio, y si me amo y me comprendo y me conozco, y sé lo que necesito, sé por dónde voy a caminar y cómo voy a hacerlo”.

Denise Rosenthal, sobre representar a la mujer de Chile: “Hay muchas mujeres creando música increíble y creo que el mensaje que les comunicaría es que sigan buscando, sigan tratando de encontrarse a sí mismas. Cuando vamos al encuentro de nuestra identidad y las herramientas que necesitamos para comunicarnos honestamente, es algo muy profundo. A veces es muy doloroso porque tenemos que deconstruirnos para poder volver a construirnos… Para mí lo más importante es crear y fijar metas y trabajar por ellas, y no parar hasta lograrlas. Pero hay que disfrutar del camino. A veces estamos tan concentrados en donde queremos llegar y qué queremos alcanzar, pero a mí me encanta el proceso de llegar aquí”.

Emilia Mernes, sobre alcanzar el equilibrio entre la vida personal y el estrellato: “Lo más difícil que tenemos que manejar como artistas es separar nuestra vida privada del artista que se transforma y sube al escenario. He recibido muchos comentarios negativos en las redes sociales solo por ser mujer… A veces creía todo lo que la gente decía y eso afectaba mi autoestima, dudaba cada vez que comenzaba a moverme en esos escenarios y eso destruía una gran parte de mi personalidad, así que tuve que esforzarme mucho para recuperarme de eso”. Mientras Angeliq asentía con un gesto de solidaridad, Rose ofreció este consejo: “La mayor parte del tiempo solo tengo en mente que soy una persona que trabaja y representa a mi cultura… Todos estamos juntos en esto representando y trabajando”.

Mariah Angeliq, sobre tener un mensaje más allá del escenario: “Todo ha cambiado muy rápido en el último año. Vivo en el aeropuerto… pero esto es lo que siempre quise hacer. Verdaderamente, el mensaje que todas queremos comunicar es que somos poderosas, somos capaces y podemos decir y hacer lo que queramos y podemos tener éxito”.

Lili Zetina, sobre el aporte a su cultura: “En mi caso quiero que la gente entienda que vengo de un rancho, yo no sabía leer hasta los 13 años… ni mi familia creía en mi sueño. Tuve que dejar el rancho, cruzar un desierto y venir aquí, incluso teniendo hijos. A veces pensamos que teniendo hijos no podemos ir en pos de nuestros sueños, pero después de tener tres hijos empecé a cantar y atrapé ese sueño americano. Perdí un hijo, él es mi ángel… Soy madre soltera, pero ahora tenemos una vida mejor”.