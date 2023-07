Juanes, Chayanne, Gloria Estefan y otros músicos recuerdan a Tony Bennett: ‘Un grande nunca parte’

El mundo perdió el viernes (21 de julio) a una leyenda indiscutible. Tony Bennett, el inigualable intérprete del Gran Cancionero Americano cuya carrera abarcó siete décadas, murió en su casa de Nueva York, según un comunicado de su compañía de management. El ganador de 20 premios Grammy tenía 96 años.

A lo largo de su dilatada carrera, Bennett ha colaborado con una increíble colección de artistas de todas las épocas y géneros, como Aretha Franklin, Amy Winehouse, Lady Gaga, Queen Latifah, Mariah Carey, Barbra Streisand, Juanes, Elvis Costello, George Michael y Stevie Wonder, entre otros.

Desde que se conoció la noticia de su muerte, celebridades y compañeros han publicado homenajes en celebración del renombrado vocalista y su imponente carrera. “Descansa en paz, Tony. Eras la personificación de un caballero con una voz única. Fue un gran honor de mi carrera y de mi vida compartir el escenario contigo”, escribió Carrie Underwood en Instagram. La estrella del country apareció en el álbum Duets II de Bennett, que alcanzó el Billboard 200 en 2011.

Elton John, ganador de Oscars y Grammys, reflexionó en Instagram: “Sin duda el cantante, hombre e intérprete con más clase que jamás verás. Es irremplazable. Lo quería y lo adoraba”.

Incluso políticos como la ex secretaria de Estado Hillary Clinton rindieron homenaje al icono de la música, escribiendo en Instagram: “Un verdadero talento, un verdadero caballero y un verdadero amigo. Te extrañaremos, Tony, y gracias por todos los recuerdos”.

A continuación encontrarás más homenajes sinceros de músicos y otras celebridades a Tony Bennett:

“Muy triste enterarme del fallecimiento de Tony Bennett. Descanse en paz”. — Ozzy Osbourne en Twitter.

“Tony fue una de las personas más espléndidas que han existido. Amable, cariñoso, talentoso y generoso, nunca nos defraudó. Envío mi amor a Susan, Danny y a su familia y amigos. Tony fue un verdadero campeón”. — Nancy Sinatra en Twitter.

“Acabo de enterarme del fallecimiento del gran Tony Bennett. Qué legado no solo de música atemporal soberbia, sino de un estudio de clase en frescura, gracia y elegancia”. — Keith Urban en Twitter.

“¡Descansa en paz, Tony Bennett!” — Keith Richards en Twitter.

“Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Tony Bennett. También son mi familia y amigos emocionales”. — Nile Rodgers en Twitter.

“Muy Impactado con la noticia de la muerte de Tony Bennett. Solamente lo conocí un día pero parecía que lo conocía de toda la vida. Era una de esas personas que ho hace falta mucho tiempo para quererlas. Es una gran pérdida. Mi sentido pésame a la familia y amigos. Hemos perdido aparte de un gran crooner a un gran ser humano. ¡Qué suerte la mía de haberlo conocido!” — Franco De Vita en Instagram.

“Mi más sentido pésame a toda la familia Bennet por la partida del gran Tony. Tuve la oportunidad de conocer a un ser de luz, generoso y extremadamente talentoso, que me enseñó demasiado en corto tiempo. Los mejores recuerdos de Mr. Tony Bennett, entre ellos un casete con sus lecciones de canto que me regaló, vivirán conmigo para siempre”. — Juanes en Instagram.

“Tony Bennett es uno de los mejores vocalistas, narradores e intérpretes de todos los tiempos. Decir que fue una parte importante de la persona en la que me convertí es quedarse corto. Mi abuelo ponía constantemente discos de Tony Bennett mientras yo crecía, y fue un honor aprender de él. Que mi héroe me tomara bajo su protección fue uno de los mejores momentos de mi vida y de mi carrera. ¿Cómo tuve tanta suerte de arrodillarme a los pies del maestro durante 2 décadas? Tony, nunca dejaré de aprender de ti, y te prometo que haré todo lo posible por mantener viva la música que tanto apreciamos. Descansa en paz”. — Michael Buble en Instagram.

“He admirado al incomparable @itstonybennett desde que era niña. Con su voz de terciopelo me hizo añorar a San Francisco cuando ni siquiera podía encontrarla en un mapa y, a través de su vida, ha hecho a nuestro mundo más bello con sus canciones y sus pinturas. Su voz se mantuvo siempre joven, inmaculada, elegante y relevante por más tiempo que cualquier otro cantante que yo conozca. Estaré por siempre agradecida de haber estado en su orbita. Mis oraciones y condolencias para su bella familia que lo amaron y cuidaron y para sus incontables fanáticos por todo el mundo que se aseguraran de mantener viva su memoria”. — Gloria Estefan en Instagram.

“Tony Bennett, ¡maravilloso artista! Hoy recordamos su hermosa voz, su gran carrera y legado. ¡El Señor conceda paz a sus familiares y amigos!” — Luan Luis Guerra en Instagram.

“En el camino de la música hay momentos que no se olvidan jamás, hace más de una década fui invitada a participar en el álbum de estudio “Viva Duets” junto a este gran artista de la música estadounidense, el señorón @itstonybennett. Un proyecto musical hermoso, que celebra la vida de un ícono de la música que inició su historia musical hace más de 8 décadas atrás. Durante la grabación de la canción “The Way You Look Tonight”, uno de sus más grandes clásicos, viví hermosos momentos al lado de este maestro de maestros, que atesoraré en mi corazón. Aunque hoy nos embarga la tristeza de su partida nos alegramos enormemente por sus gigantes aportes a la música, pero sobre todo agradezco a Dios la bendición de haber podido compartir junto a él, uno de mis lugares más amados, el escenario. Vuela alto Tony, mientras aquí nosotros seguiremos escuchando el regalo de tu voz, yo imagino que tu alma está cantando libre en tu nuevo destino”. — Thalia en Instagram.

“Tuve el placer de estar cerca de @itstonybennett dos veces en mi carrera, ambas en Navidad. Fue un caballero y un icono de la música y su voz vivirá durante años. Descansa en paz, Tony”. — Reba McEntire en Instagram.

“Un grande nunca parte, su arte queda para siempre en el recuerdo. Mis mas sentidas condolencias a su familia”. — Chayanne en Instagram.