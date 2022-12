Adiós a Pelé el músico, no solo la leyenda del fútbol

Pelé, el rey del “jogo bonito”, falleció el jueves (29 de diciembre) en São Paulo a los 82 años. Había recibido tratamiento por cáncer de colon desde 2021 y permaneció hospitalizado el último mes, según The Associated Press. Su agente, Joe Fraga, confirmó el deceso.

Con su muerte, el mundo no solo pierde a uno de los deportistas más grandes de la historia. El legendario futbolista brasileño, que ganó un récord de tres Copas Mundiales y fue parte de la cultura pop (apareciendo incluso en un capítulo de Los Simpson), también deja un legado como cantautor.

Es una faceta mucho menos conocida a nivel internacional: “No quería que el público hiciera la comparación entre Pelé el compositor y Pelé el jugador de fútbol”, dijo el astro al diario británico The Guardian en 2006. “Eso hubiera sido una gran injusticia. En el fútbol, ​​mi talento fue un regalo de Dios. La música era solo para divertirme”.

Sin embargo, a lo largo de su vida se mantuvo alimentando su vocación musical: “Nunca estaba lejos de una guitarra, y llevaba consigo una minigrabadora para capturar melodías y letras cuando se le ocurrieran”, destacó Lawrie Mifflin en su obituario de Pelé para el New York Times.

Y llegó a publicar su música a través de los años, desde el LP Pelé de 1977, hasta su colaboración con Rodrigo y Gabriela “Acredita No Véio (Listen To The Old Man)” hace apenas dos años.

Aquí cuatro álbumes y canciones de Pelé para escuchar hoy:

Pelé de Sergio Mendes

El álbum de 1977 del compositor y arreglista brasileño Sérgio Mendes fue la banda sonora de un documental sobre la vida de Pelé y representó el debut del futbolista como cantante y cantautor. Pelé interpretó dos canciones de su autoría en esta producción: el tema principal “Meu Mundo É uma Bola (My World Is a Ball)”, y “Cidade Grande (Big City)”, acompañado por la cantante brasileña Gracinha Leporace.

“Esperança”

Escrita por Pelé en honor a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, “Esperança” es una alegre canción de estilo pagode interpretada junto a un coro de niños que habla de la juventud. Su respectivo video combina imágenes de Pelé cantando en el estudio con algunas de chicos jugando fútbol y escenas de la ciudad.

Pelé Ginga

Este álbum de 13 canciones lanzado en 2014 incluye colaboraciones con figuras de la música brasileña tan grandes como Gilberto Gil, en “Quem Sou Eu”, y Elis Regina, en “Perdão Não Tem” y “Vexamão”. También cuenta con la participación del rapero braileño Rappin’ Hood en “Ginga”, palabra con la que se describe un estilo brasileño para jugar fútbol en la que se domina el balón, se pasa y se anota con tal flow que pareciera que el rival fuera inexistente.

“Acredita No Véio (Listen To The Old Man)”, con Rodrigo y Gabriela

Lanzado el 20 de octubre de 2020, apenas tres días antes de su cumpleaños 80, el sencillo “Acredita No Véio” cuenta con la colaboración del dúo de guitarristas mexicanos laureado con el premio Grammy Rodrigo y Gabriela. “Escribí esta [canción] porque cuando jugaba con el Santos, el entrenador solía decir que cuando perdíamos era culpa de los jugadores, pero cuando ganábamos era la macumba (magia negra) la que había ayudado”, dijo entonces Pelé en un comunicado. “La canción bromea sobre eso”.