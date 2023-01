David Crosby, fundador de The Byrds y Crosby, Stills & Nash, muere a los 81 años

David Crosby, quien fue incorporado dos veces al Salón de la Fama del Rock & Roll, falleció, confirmaron fuentes cercanas a su familia a Billboard. Tenía 81 años. Se desconoce la causa de su muerte.

Crosby fue una figura esencial y pionera en el campo del folk-rock durante más de seis décadas como miembro de The Byrds; Crosby, Stills & Nash, y luego Crosby, Stills, Nash & Young. También tuvo una prolífica carrera como solista, especialmente en los últimos años, lanzando nueva música a un ritmo casi frenético.

Sus antiguos compañeros de banda recurrieron a las redes sociales para elogiar su talento.

“Con profunda tristeza me enteré de que mi amigo David Crosby falleció”, publicó Graham Nash en Instagram. “Sé que la gente tiende a centrarse en lo volátil que ha sido nuestra relación a veces, pero lo que siempre nos ha importado a David y a mí más que nada era la alegría pura de la música que creamos juntos, el sonido que descubrimos juntos y la profunda amistad que compartimos durante todos estos largos años. David era valiente en la vida y en la música. Deja un tremendo vacío en cuanto a personalidad y talento en este mundo. Expresó su mente, su corazón y su pasión a través de su hermosa música y deja un legado increíble. Estas son las cosas que más importan. Mi corazón está, en verdad, con su esposa Jan, su hijo Django y todos a los que ha tocado en este mundo”.

Stephen Stills dijo en un comunicado: “Leí una cita en el periódico esta mañana atribuida al compositor Gustav Mahler que me dio qué pensar por un momento: ‘La muerte, sobre plácidas patas de gato, entró en la habitación’. Debí saber que algo estaba pasando. David y yo chocamos mucho con el tiempo, pero en su mayoría eran golpes de refilón, y aún así nos dejaban el cráneo entumecido. Estaba feliz de estar en paz con él. Fue sin duda un gigante de la música, y su sensibilidad armónica era poco menos que genial. El pegamento que nos mantuvo unidos mientras nuestras voces se elevaban, como Ícaro, hacia el sol. Estoy profundamente triste por su deceso y lo extrañaré inconmensurablemente”.

Crosby, nativo de Los Ángeles e hijo del director de cinematografía ganador de un Oscar Floyd Crosby, se unió a los Byrds en 1964. Un año después, la banda, conocida por sus guitarras tintineantes y armonías en capas, llevó dos canciones al No. 1 del Billboard Hot 100: “Mr. Tambourine Man”, compuesta por Bob Dylan, y “Turn!Turn!Turn! (To Everything There Is a Season)”, de Pete Seeger.

Debido a una pelea con sus compañeros de banda Roger McGuinn y Chris Hillman, Crosby dejó los Byrds en 1967. En 1968, después de conocer a Stills y Nash, se formó el trío y Crosby, Stills & Nash se presentaron en Woodstock en agosto de 1969 en la que apenas fue su segunda actuación en vivo.

Su primer álbum homónimo generó dos éxitos Top 40 en el Hot 100 — “Suite: Judy Blue Eyes” (No. 21) y “Marrakesh Express” (No. 28) — y el trío ganó el Grammy al mejor artista nuevo en 1969. (Crosby es apenas uno de los dos únicos individuos en la historia de los Grammy que ha recibido dos nominaciones a mejor artista nuevo. Fue postulado al premio como parte de The Byrds (1965) antes de su victoria con CSN).

En 1969, Neil Young se unió al trío, llevándolos a mayores alturas con su álbum de 1970 Deja Vu, que alcanzó el No. 1 en el Billboard 100. Crosby contribuyó al grupo canciones como “Guinnevere”, “Almost Cut My Hair”, “Long Time Gone” y “Wooden Ships”, pero era más conocido por sus armonías ajustadas y su manera de tocar la guitarra rítmica.

“Como compositor y cantante principal y (en particular) como cantante de armonías, su comprensión de las canciones y la estructura armónica era instintiva, inspirada y mágicamente creativa”, escribió el productor Peter Asher en su cuenta de Instagram. “Aunque el paso del tiempo (¡y su propio comportamiento!) pueden haber cambiado su apariencia, nunca cambió su voz o su hermoso sonido que ahora vivirá para siempre. Sin Dave, ni los Byrds ni CSNY se habrían convertido en las bandas tremendamente influyentes y exitosas que fueron”.

Crosby recibió 10 nominaciones al Grammy en su vida, incluyendo una a mejor película musical por Remember My Name, pero el premio al mejor artista nuevo de CSN fue su única victoria.

Crosby, homenajeado inaugural del reconocimiento Persona del Año de MusiCares en 1991, deja a su esposa durante 35 años, Jan, y sus hijos Django y James Raymond, entre otros parientes.

Los periodistas de Billboard Katie Atkinson, Keith Caulfield y Paul Grein contribuyeron a este despacho.