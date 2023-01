Mocedades regresa con nueva versión de ‘Eres tú’, junto a Plácido Domingo

En 1973 “Eres tú,” la emblemática canción de Mocedades, compitió en el Festival de la Canción de Eurovisión. No ganó (obtuvo el segundo lugar), pero logró ser un hit mundial tan grande que entró al Top 10 del Billboard Hot 100, un hito para un grupo español entonces, y aún ahora. Hoy, a 50 años de su grabación, Mocedades busca romper las barreras generacionales con una nueva versión junto al tenor Plácido Domingo que sale el viernes (27 de enero).

Explorar See latest videos, charts and news Mocedades Plácido Domingo See latest videos, charts and news

Originalmente escrita por el gran Juan Carlos Calderón, “Eres tú” se tradujo a 70 idiomas (en inglés se llamó “Touch the Wind”), vendió un millón de copias tan solo en Estados Unidos y su paso por los charts de Billboard fue relevante: entró al Hot 100 la semana del 12 de enero de 1974 en el puesto 90 y se mantuvo en la lista durante 17 semanas consecutivas, alcanzando su posición más alta, el No. 9, el 23 de marzo.

La nueva versión de “Eres tú” fue producida por Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos, quien le da nueva vida con la Sinfónica de Bratislava, la participación de Domingo y un arreglo orquestal que, aunque rinde homenaje al original, tiene toques de ritmos modernos.

Todo es parte de una gran celebración de Mocedades, que el año pasado lanzó el álbum Infinito Duets (Fonovisa/Universal), en el que revisita sus grandes éxitos junto a artistas como Gloria Trevi, David Bisbal, Morat, Il Divo, Lucero, Arthur Hanlon, Pedro Fernández, David Bisbal, Ana Torroja y El Bebeto, entre otros.

Luego de un Infinito Tour por Latinoamérica y España, el grupo planea lanzar Infinito Duets 2, que incluirá otras versiones de sus canciones con artistas como Marc Anthony, y cuyo primer sencillo es la nueva “Eres tú.”

Billboard Español habló en exclusiva con dos miembros cruciales de Mocedades: Izaskun Uranga Amezaga, fundadora y única integrante con 55 años activa en el grupo, que además posee los derechos de uso del nombre de Mocedades a nivel mundial; y José Miguel González Robles, quien además de ser uno de sus cantantes, funge como manager y se ha dado a la tarea de modernizar al grupo, entre otras cosas creando el concepto de Infinito.

¿Por qué se pensó en Plácido Domingo para la versión aniversario de “Eres tú”?

Izaskun: Porque ha sido sin duda alguna la voz más internacional que ha tenido España y la voz podríamos decir más universal del idioma español. Ha estado en los mejores escenarios del mundo, así que una canción tan emblemática merecía una voz de esa talla.

¿Les preocupó de algún modo que los señalamientos de acoso que Domingo ha enfrentado puedan perjudicar la imagen de Mocedades?

Izaskun: Nosotros admiramos y queremos a Plácido Domingo como cantante y le admiramos y queremos como persona. Nuestro contacto con él siempre ha sido cordial, cariñoso, respetuoso. Confío plenamente en él y sobre todo en un cosa muy importante: la presunción de inocencia. Plácido Domingo no ha sido ni juzgado, ni investigado, ni condenado.

Has estado desde la fundación de Mocedades hasta el día de hoy. ¿No te agotan las giras tan largas que han hecho?

Izaskun: Mientras la voz y la cabeza no me fallen, sea andando o empujando, seguiré cantando hasta el final. No me pienso jubilar nunca, ni se me ha pasado por la cabeza.

Mocedades ha tenido cambio de miembros a lo largo de los años. Los que ya no están en Mocedades pero fueron fundadores, ¿tienen participación de ganancias?

Izaskun: Tienen su participación de porcentaje de royalties (regalías), de participación de la marca inicial, pero los derechos al uso exclusivo de la marca están a nombre de Izaskun Uranga Amezaga.

José Miguel, tú eres un miembro relativamente nuevo, con una década ya en Mocedades. ¿Era tu idea darle un giro al grupo grabando estas nuevas versiones?

José Miguel: Me han llamado el modernizador de Mocedades, pero lo que he tratado de hacer en los últimos años es tratar de llegar a las nuevas generaciones con un concepto de Mocedades adaptado al siglo XXI, no vivir de lo que se tenía. El concepto ha sido que Jacobo Calderón, hijo de quien creó las canciones (Juan Carlos Calderón), adapte las canciones para que los chicos de 20 años las escuchen frescas y vigentes.

Hemos hecho de todo. Se ha hecho un disco a Juan Luis Guerra, un disco sinfónico en el Auditorio Nacional, se han hecho dos discos con mariachi — Por amor a México y Por amor a México Vol. 2 — y ahora los dos Infinito Duets.

¿Ha sido un trabajo intenso esta nueva etapa de Mocedades?

José Miguel: Hemos grabado muchísimos duetos, así que falta mucho para que el público conozca. El título Infinito nos permite seguir con el concepto. Todo este trabajo de estos años se resume en más de 600 presentaciones por todo el mundo, más de 20 países recorridos, siete discos publicados, giras con gente muy importante para nosotros. Con Armando Manzanero, por ejemplo, hicimos gira durante tres años. Y bueno, las estrellas que nos han acompañado en más de 30 duetos que tenemos ya grabados.

¿Han pensado en parar para tomar un respiro?

José Miguel: Para nada. Cualquier cansancio queda relegado a un segundo plano cuando recibes, palpas, sientes pero sobre todo te emociona la lealtad, el afecto de tantos mexicanos, colombianos, peruanos, uruguayos, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, españoles que siguen escuchando nuestra música. Ese es el mayor pago al cansancio, a las hora de vuelo, a las horas de esperas o a los momentos amargos que se pasan a veces.