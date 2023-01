Miley Cyrus crea himno de amor propio: Aquí la letra de “Flowers” en español

Miley Cyrus comienza el 2023 con lo que podría convertirse en un himno de amor propio, “Flowers”, o lo que traducido al español quiere decir “Flores”.

El sencillo de tres minutos y veinte segundos contiene una mezcla perfecta de letra poderosa, acordes de bajo marcados y sonidos de guitarras eléctricas estilo disco funk de los 80. Muchos lo han comparado con el clásico de Gloria Gaynor “I Will Survive” de 1978.

Explorar Explorar Miley Cyrus See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Comencé a llorar pero entonces recordé/ Que puedo comprarme mis propias flores/ Escribir mi nombre en la arena/ Hablar conmigo por horas / Decir cosas que tú no entiendes”, canta Miley con su distintiva voz ronca.

Esta nueva carta abierta de Miley Cyrus es un recordatorio de que el amor se busca primero adentro. Aquí te dejamos la traducción de la letra al español.

Éramos buenos, éramos oro

Como un sueño que no se puede vender

Teníamos razón hasta que no la tuvimos

Construimos un hogar y lo vimos quemarse

Mm, yo no quería dejarte

Yo no quería mentir

Comencé a llorar pero entonces recordé

Que puedo comprarme mis propias flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo por horas

Decir cosas que tú no entiendes

Puedo sacarme a bailar

Y sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, bebé

Me pinto las uñas de rojo cereza

Combinan con las rosas que dejaste

Sin remordimiento, sin arrepentimiento

Perdono cada palabra que dijiste

Ooh, yo no quería dejarte, bebé

Yo no quería pelear

Comencé a llorar pero entonces recordé

Que puedo comprarme mis propias flores

Escribir mi nombre en la arena

Hablar conmigo por horas, sí

Decir cosas que tú no entiendes

Puedo sacarme a bailar, sí

Puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor,

Puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor

Oh, yo

Yo no quería dejarte

Yo no quería pelear

Comencé a llorar pero entonces recordé

Que puedo comprarme mis propias flores (oh)

Escribir mi nombre en la arena (mmh)

Hablar conmigo por horas (sí)

Decir cosas que tú no entiendes (nunca lo harás)

Puedo sacarme a bailar, sí

Puedo sostener mi propia mano

Sí, puedo amarme mejor que

Sí, puedo amarme mejor que tú

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, bebé (oh)

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor (que tú), bebé

Puedo amarme mejor

Puedo amarme mejor, bebé

Puedo amarme mejor