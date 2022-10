Miembros de BTS servirán en el ejército surcoreano

SEÚL, Corea del Sur — BTS no podrá presentarse con su alineación completa de siete miembros hasta 2025, pues el grupo va rumbo al ejército de Corea del Sur. Sin embargo, Jin, el primero de ellos en ser reclutado, lanzará material como solista en las próximas semanas.

El sello discográfico de BTS, BigHit Music, una subsidiaria de HYBE, anunció el lunes que cada uno de los integrantes del grupo (Jin, RM, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook) estará sujeto al servicio nacional obligatorio, aunque el momento variará por persona.

“Jin iniciará el proceso tan pronto como concluya su itinerario para su lanzamiento como solista a fines de octubre. Luego, seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano. Otros miembros del grupo planean realizar su servicio militar según sus propios planes individuales”, dijo BigHit Music en un comunicado. Agregó que el grupo se volverá a reunir alrededor de 2025, después de que todos finalicen sus respectivos períodos de servicio.

Todos los ciudadanos surcoreanos masculinos que estén físicamente capacitados deben servir en las fuerzas armadas durante al menos 18 meses, aunque la duración del servicio puede variar. El reclutamiento comienza el año en que cumplen 18 años, pero puede posponerse hasta los 28. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó la llamada “ley BTS” para que los artistas de K-pop puedan posponer su servicio hasta los 30 años, con una recomendación del ministro de Cultura.

Jin cumplirá 30 años en diciembre y es el miembro de mayor edad. Jungkook, el menor, tiene 25.

El servicio militar obligatorio para la banda, así como para los astros del pop coreano en general, ha dividido al país en los últimos años, ya que la popularidad del K-pop ha crecido en todo el mundo. Si bien muchos, incluidos algunos legisladores, dicen que la contribución de los músicos al reconocimiento mundial del país debería calificarlos para una exención, otros, entre ellos el Ministerio de Defensa, se han opuesto a la medida.

En un país que tiene vecinos muy poderosos como China y Rusia, así como una Corea del Norte que hace alardes belicosos, muchos consideran que el requisito del servicio militar contribuye a la igualdad social y cualquier intento de tomar una salida fácil ha suspendido o arruinado las carreras de varios artistas y otras figuras públicas.

Para algunos observadores de BTS, el anuncio hecho por la banda de que se tomaría un descanso en sus actividades grupales para concentrarse en proyectos individuales fue un claro augurio. En julio, J-Hope fue el primero en lanzar material como solista con el álbum Jack in the Box, que incluye los sencillos “MORE” y “Arson”.

En un concierto gratuito especial el sábado, donde la banda interpretó 19 temas en apoyo de la candidatura de Busan, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, a la Expo Mundial 2030, Jin presentó un primer adelanto de su proyecto como solista. “Tuve la oportunidad de trabajar con alguien que me gusta, así que pronto saldrá un sencillo”, dijo Jin.

Por separado, J-Hope abordó el futuro de la banda y les dijo a los fans que BTS estaba en una etapa en la que “necesitamos su confianza”.

Aquí la declaración completa:

BIGHIT MUSIC se enorgullece en anunciar hoy que los miembros de BTS actualmente llevan adelante planes para cumplir con su servicio militar. Después del fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, y a medida que cada individuo se embarca en proyectos como solistas, es un momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados de prestar su servicio.

Desde la creación de BTS hace más de diez años, la banda ha alcanzado el éxito internacional, batido récords y catapultado al K-Pop a la estratósfera mundial. BIGHIT MUSIC se ha concentrado en el momento histórico en que fuera posible respetar las necesidades del país y que estos jóvenes saludables prestaran servicio con sus compatriotas, y eso es ahora. El integrante del grupo Jin iniciará el proceso tan pronto como concluya su itinerario para su lanzamiento como solista a fines de octubre.

Luego seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano. Otros miembros del grupo planean realizar su servicio militar según sus propios planes individuales. Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor de 2025 luego de su compromiso de servicio.

Con el lanzamiento de su primer álbum de antología a principios de este año, se abrió el camino para permitir que los miembros se tomaran un tiempo para explorar proyectos individuales. Como parte de la familia HYBE, apoyamos y alentamos a nuestros artistas y estamos más que orgullosos de que ahora cada uno tendrá tiempo para explorar sus intereses únicos y cumplir con su deber al servicio del país al que llaman hogar.

“Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” es más que una canción de su último álbum, es una promesa, hay mucho más por venir en los próximos años de BTS.