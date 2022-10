‘Midnights’ de Taylor Swift es No. 1 en lista Billboard 200, registra mejor semana para un álbum en 7 años

Taylor Swift conquistó su undécimo No. 1 en la lista Billboard 200 (a la fecha del 5 de noviembre) a registrar Midnights la mejor semana de lanzamiento de cualquier álbum en casi siete años. El set debuta con 1,578 millones de unidades equivalentes a álbumes ganadas en Estados Unidos la semana finalizada el 27 de octubre, según Luminate. El último álbum con una mejor semana de estreno fue 25 de Adele, con 3,482 millones de unidades (para la semana del 12 de diciembre de 2015).

Explorar Explorar Taylor Swift See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

Midnights fue lanzado el 21 de octubre después que Swift lo anunciara dos meses antes en los Premios MTV a los Videos Musicales (28 de agosto). No se lanzó música del álbum hasta que este salió a la luz el 21 de octubre, cuando también se divulgó el video del primer sencillo de Midnights, “Anti-Hero”. Midnights es el décimo álbum de estudio de larga duración de Swift e inicialmente se presentó como un lanzamiento estándar de 13 temas. Tres horas después de su salida, Swift lanzó una versión de lujo (“3am Edition”) con siete canciones adicionales.

Swift queda empatada con Barbra Streisand con la mayor cantidad de álbumes No. 1 entre mujeres. También es la sexta artista con más de 10 álbumes No. 1 en la Billboard 200 desde que la lista comenzó a publicarse semanalmente en 1956. Se une, así, a los Beatles (que lideran con un récord de 19 semanas en el No. 1), Jay-Z (14), Drake, Bruce Springsteen y Streisand (cada uno con 11).

Midnights ya es el álbum más vendido de 2022 por ventas generales a lo largo del año, y cuenta con la semana de ventas más grande para un álbum desde que Reputation, también de Swift, debutó en 2017 con la tercera mejor semana de streaming para un álbum y la mejor semana de ventas para un álbum de vinilo en la era moderna (desde que Luminate comenzó a rastrear las ventas de música en 1991).

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en Estados Unidos según su consumo multimétrico medido en unidades equivalentes álbumes, computado por Luminate. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes a temas (TEA) y álbumes equivalentes a streaming (SEA). Cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 con publicidad o 1.250 transmisiones de audio y video oficiales a pedido mediante pago/suscripción generados por canciones de un álbum.

De las 1.578 unidades equivalentes a álbumes de Midnights obtenidas, las ventas de álbumes comprenden 1.140 millones, las unidades SEA comprenden 419.000 (lo que equivale a 549,26 millones de streams oficiales a pedido del total de 20 temas del set) y las unidades TEA comprenden 19.000.

La mejor tercera semana de streaming de la historia: Midnights registra la mejor tercera semana de streaming de la historia para un álbum, por el total de streaming oficiales a pedido. También logra la mejor semana de streaming de un álbum que no es de R&B/hip hop y cualquier álbum de una mujer.

Con anterioridad, la mayor semana de streaming de un álbum de Swift se registró en la primera semana de Red (Taylor’s Version), con 303,23 millones en 2021.

El álbum más vendido de 2022: Con 1,140 millones vendidos, Midnights ya es, con mucho, el álbum más vendido de 2022. Anteriormente, el éxito de ventas de 2022, sumando todas las ventas generadas durante el año, fue Harry’s House de Harry Styles, con 633.000 copias vendidas hasta el 27 de octubre. (En términos del total de unidades equivalentes a álbumes, Un verano sin ti, de Bad Bunny es el mayor álbum de 2022, con 2,911 millones de unidades ganadas).

Un desglose de la primera semana de ventas de Midnights de 1,140 millones arroja que las ventas físicas comprenden 980.000 (575.000 en vinilo, 395.000 en CD y 10.000 en casete) y las descargas de álbumes digitales 161.000.

La mejor semana de ventas desde Reputation: la cifra de 1,140 millones de copias vendidas de Midnights representa la mejor semana para cualquier álbum desde que Reputation de Swift debutó con 1,216 millones de copias vendidas (a la fecha del 2 de diciembre de 2017).

Swift tiene cinco álbumes que vendieron más de un millón de copias en una semana: Midnights es el álbum No. 22 en vender al menos un millón de copias en una sola semana desde que Luminate comenzó a seguir las ventas de música en 1991. En total, ha habido 24 casos, de 22 álbumes diferentes, en los que un álbum vendió al menos un millón de copias en una semana. Uno de esos álbumes, 25 de Adele, vendió más de un millón de copias en tres semanas distintas. Swift es la única artista con cinco álbumes diferentes que han vendido al menos un millón de copias en una sola semana en la era Luminate: Midnights, Reputation, 1989, Red y Speak Now.

Nuevo récord de ventas para la era moderna del vinilo: Midnights rompe por mucho el récord de la era moderna de ventas de álbumes de vinilo de una semana en Estados Unidos, con 575.000 LP de vinilo vendidos. Es la semana más grande para un álbum en vinilo desde que Luminate comenzó a rastrear las ventas de música en 1991. Supera el máximo anterior, establecido a principios de este año cuando Harry’s House debutó con 182.000 copias de vinilo (semana que finaliza el 26 de mayo de 2021).

Midnights también es el álbum de vinilo más vendido de 2022 hasta la fecha. Anteriormente, el vinilo más vendido del año fue Harry’s House, con 377.000 vendidos durante el año.

Las ventas de 395.000 CD de Midnights es la mayor semana de ventas más de un álbum en CD desde el lanzamiento de Reputation, con 507.000 copias vendidas.