Nominados a mejor artista nuevo reflexionan sobre la importancia del reconocimiento

El pasado jueves (17 de noviembre), la 23ª edición de los Latin Grammy estuvo llena de momentos emocionantes y sorpresas. John Legend se unió a Sebastian Yatra en el escenario para cantar su versión de “Tacones rojos” por primera vez en vivo; Rosalía y Rauw Alejandro acapararon las miradas en la alfombra roja con sus innegables looks de power couple; y Los Bukis, liderados por la carismática Persona del Año, Marco Antonio Solís, llevaron a la audiencia a corear a todo pulmón “Tu cárcel” al final de la ceremonia.

Además, las debutantes Angela Álvarez y Silvana Estrada, de 95 y 25 años, respectivamente, empataron en una de las categorías más importantes de la noche, mejor artista nuevo, en uno de los momentos más especiales.

Pero más allá de recibir un Latin Grammy, los nominados a mejor artista nuevo celebraron la sola nominación como un reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación a su trabajo y una victoria.

Antes de que se anunciaran los ganadores, Billboard Español habló con Estrada, Pol Granch, Nicole Zignago y Sofía Campos sobre lo que significa para ellos recibir el aval de una de las instituciones más prestigiosas de la música. También compartieron algunos consejos para quienes comienzan en este negocio.

Silvana Estrada

Una de las dos ganadoras del Latin Grammy 2022 al mejor artista nuevo buscó con el alma su voz interior, la grabó en su debut en Glassnote Records, Marchita, y su revolución poética comenzó al instante. Su voz, a menudo acompañada por el cuatro, es simplemente un instrumento poderoso. Y sus letras, por momentos, recuerdan a grandes latinoamericanas como Chavela Vargas o Mercedes Sosa.

¿Cómo se siente que tu trabajo sea reconocido por la Academia Latina de la Grabación?

Es precioso. Llevo muchos años trabajando con el turbo puesto, entonces para mí ha sido muy bonito toda esta experiencia. Todo el trabajo que yo hago, lo hago pensando en la gente, en mi público, en mis shows, en mi música. Yo a veces estoy como caballito, que no veo a los lados porque quiero concentrarme en lo mío, y no me fijo en todo lo otro que pasa. Y es muy bonito estos [Latin] Grammys porque me siento muy apreciada y reconocida por gente de la industria — que al final es la gente que sabe realmente cuál es el trabajo que hay detrás de las pequeñas y grandes cosas. Me siento muy agradecida con toda esta gente que está poniendo su atención en mi trabajo, y que está reconociendo mi esfuerzo.

¿Qué consejos le darías a un artista que apenas empieza y sueña con ser nominado al Latin Grammy?

Yo creo que para alguien que apenas empieza hay que concentrarse primero en la música. Siento que es muy fácil distraerse. Pero si tú tienes una buena canción, si tú le echas muchas ganas y mucho trabajo a conseguir un proyecto sólido, a conseguir una canción que conmueva, o un beat que te haga bailar… lo que sea que hagas, hazlo por la calidad de la música, y todo lo demás por ende aparecerá. Pero en cambio, si el orden de los factores es al revés, yo siento que no es tan bonito.

Pol Granch

Pol Granch tiene una extravagancia cautivadora que simplemente hipnotiza, y cuando la combinas con su provocador electro-pop de tonos neón — como se escucha en los temas de su desanimado álbum Amor Escupido de 2022 — resulta difícil no convertirte en un fan al instante. Aunque a veces recuerda a un joven Miguel Bosé, el artista madrileño afirma tener influencias de leyendas de SoundCloud como el difunto Lil Peep.

¿Cómo se siente tener el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación?

Y pues la verdad es lo que te digo… Es un agradecimiento total porque de alguna forma u otra han reconocido mi trabajo y hacen que yo tenga más motivación, más seguridad en mí mismo y muchas más ganas de seguir para adelante.

¿Qué consejo le darías a alguien que viene empezando en la música?

Pues siempre lo digo, pero es que es real, que si sea tu sueño, que si tú puedes imaginar una cosa, lo puedes llegar a ser al 100% y que sigan para adelante a pesar de las cosas malas que le puedan decir, porque hay que saber desde el primer momento que si quieres trabajar en esto te enfrentas a todas las opiniones de todo el mundo, y pues bueno es eso. Pero que vayan para adelante siempre como un caballo de carrera.

Nicole Zignago

Zignago pasó de ser una creadora detrás de escenas a convertirse en su propio foco de atención. Empezó a hecerse un nombre coescribiendo éxitos para Sofía Reyes y Mariah Angeliq. Como solista, la cantautora peruana causó revuelo con su primer EP de 2022, Así me siento hoy, un delicioso trozo de electro-pop sensual.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando te enteraste de la nominación?

¿Qué te digo? Una locura. Estaba en la cama literalmente, era tempranito en la mañana y estaba viendo las nominaciones. Dijeron mi nombre justo al final de la categoría. Fue una sorpresa gigante. Lloré. Me llamó mi familia, mis amigos y me explotó la cabeza, porque es algo que me sueño desde que soy muy pequeña. Que haya sido nominada en esta categoría precisamente es súper importante y bonito, porque es una nominación que solo sucede una vez en la vida. Una vez que te nominan para otra categoría, ya no puedes ser nominada como mejor nuevo artista. Entonces que mi primera nominación está siendo esta es una bendición gigante y súper feliz.

¿Qué consejos le darías a un artista que apenas comienza y quiere dedicarse a la música como carrera?

Les diría que tengan un norte muy claro, que sepan muy bien qué quieren hacer. Yo sé que eso puede cambiar a lo largo de los años. La forma de llegar a ese norte siempre puede cambiar, pero que tengan un propósito. Eso los va a hacer y las va a hacer encontrar un centro siempre, y los va y las va a guiar hacia donde tienen que llegar con esta carrera.

El corazón y el instinto también son súper importantes. Que se rodeen de gente buena, la gente que realmente los quiere y las quiera ver triunfar. Que tengan mucha paciencia, mucha disciplina, y que sepan que esta carrera es de 25/8, no de 24/7. Que se recuerden estar presentes y agradecidos porque esta vía se pasa muy rápido, y si eligen esta carrera va a pasar aún más rápido todavía porque es mucha chamba. Que se den espacios para descansar. Que le den con todas, que se metan a la piscina sin saber qué va a suceder. Así lo describo, lanzarse al vacío, pero con mucha convicción [de] que eso es para ti.

Sofía Campos

Al escuchar su magnífica mezcla de pop lánguido pero alegre, está claro que la cantautora argentina no teme desnudar su corazón. Su segundo disco de 2021, Lugares Imaginarios, es el tipo de álbum que despierta la curiosidad con reflexiones inquisitivas acompañadas de hermosos rasgueos de guitarra acústica.

¿Cómo se siente recibir este reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación?

Se siente como un regalo de la música y del esfuerzo. Siempre quise hacer canciones con mucho cariño y de repente empiezan a volver cosas como esta. Se siente muy especial, como algo que no se va a repetir nunca.

¿Qué consejo le darías a alguien que empieza en la música?

Yo no me siento con ese título de darle un consejo a alguien, pero sí puedo decir cosas que me digo a mí misma, como tratar de no perder el foco. Me parece importante tratar de acordarse del por qué hacer las cosas: por qué estás haciendo canciones, por qué quieres cantar, por qué quieres subir esta canción a las plataformas, por qué hacer este concierto. Está bueno conectar con las razones realmente importantes, como por qué disfrutas cantar, porque es lo que más te hace feliz.

Y no perderse en algunas cosas más frías que hay en la industria, como los números, la cantidad de oyentes, el dinero, los boletos y el sold out o no. Siento que son cosas que te hacen frustrar o estresar. Pero está bueno para guiar tus decisiones y enfocar tus frustraciones en las cosas que valen la pena, y no en lo que no vale la pena. Conectar con la esencia por la que hacen las cosas y la razón verdadera.