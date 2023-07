¿Cuál es tu colaboración latina favorita de junio de 2023? ¡Vota!

Cada mes, Billboard pide a sus lectores que voten por la mejor colaboración latina lanzada en las últimas cuatro semanas que haya sido destacada en nuestra playlist semanal New Music Latin o algún artículo.

La encuesta de junio incluye 20 colaboraciones, entre ellas dos lanzamientos de Bizarrap: “BZRP Music Sessions, Vol. 55” con Peso Pluma y “BZRP Music Sessions, Vol. 56” con Rauw Alejandro. El primero es un corrido de desamor, mientras que el segundo es un coqueto tema techno dance.

Daddy Yankee también sorprendió a sus fans con dos nuevas canciones. Primero lanzó “BEACHY” con el debutante Omar Courtz, un reggaetón con fusión afrobeat respaldado por la voz dulzona de Yankee y los tonos más ásperos de Courtz, sobre una chica que se broncea en la playa y disfruta del sol mientras vive su mejor vida de soltera. Luego apareció en el álbum DATA de Tainy, en “La baby”, en la que se asoció con Feid y Sech para empoderar y motivar a las damas.

Además, la más reciente artista latina en ascenso de Billboard, Young Miko, también lanzó dos canciones este mes: el tema de perreo “ID” con el veterano dúo Jowell y Randy, y la viral “Chulo pt.2” junto a Bad Gyal y Tokischa.

La encuesta de este mes también incluye “En alta” de J Balvin, su tema de regreso tras un descanso de casi 10 meses de las redes sociales; la muy esperada “Copa vacía” de Shakira y Manuel Turizo, en cuyo video musical los artistas encarnan a una sirena y un príncipe heroico; y “Billboard”, el tema que Ovy on the Drums y Blessd crearon en solo 30 minutos durante el panel “Making the Hit, Live!” en la Semana Billboard de la Música Latina 2022, por nombrar algunos.

El mes pasado, Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle ganaron la encuesta como la mejor colaboración latina de mayo con “Vagabundo”, con más del 64% de los votos. ¿Quién debería ganar en junio? Vota a continuación:

Las 2022 colaboraciones ganadoras, votadas por los fans, fueron “Santo” de Christina Aguilera y Ozuna (enero); “MAMIII” de Becky G y Karol G (febrero); “Tacones rojos (Remix)” de Sebastian Yatra y John Legend (marzo); “BZRP Music Session” de Bizarrap y Paulo Londra (abril); “Paris” de Morar y Duki (mayo); “Energía” de Blessd y Rels B (junio); “Contigo” de Pablo Alborán y Sebastián Yatra (julio); “Santa diabla” de Anonimus y R3ymon (agosto); “La siguiente” de Kany García y Christian Nodal (septiembre); “Déjame vivir” de Juan Gabriel y Anahí (octubre); “Tukoh taka” de Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares (noviembre); y “Estrella” de Alejo y CNCO (diciembre).