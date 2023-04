Mario Bautista y Adriel Favela unen fuerzas en la optimista ‘Mejor así’: Estreno exclusivo

Mario Bautista reclutó a Adriel Favela para su nuevo sencillo y video musical “Mejor así”, que se estrenó exclusivamente en Billboard.

Respaldadas por fuertes melodías de ranchera con toques de sonido pop urbano producidos por Yera, las potentes voces de Bautista y Favela armonizan maravillosamente en una canción que trata de encontrarse a uno mismo después de una relación fallida. “Como decía mamá, el tiempo cura las heridas. A veces el decir adiós es una bienvenida”, dice parte de la letra optimista.

Un video musical melancólico en blanco y negro, dirigido por Antonio Roma para La Catrina Films, presenta a Bautista y Favela interpretando la canción en un ambiente de teatro íntimo.

“Fue maravilloso trabajar con Adriel, su energía siempre fue excelente”, dice Bautista a Billboard. “Nos conocimos el día de la filmación del video y vibramos increíblemente y de ahí empezó una amistad. Sé que esta canción también lo representa a él. De veras disfruté trabajar con alguien como él, alguien que valora [la canción] y trabaja en equipo. Estoy bastante seguro de que vamos a hacer más música sin duda”.

“Mejor así” es un nuevo empeño en el regional mexicano del astro pop tras su éxito “Brindo”. El remix con Banda El Recodo de Cruz de Lizárrga le valió a Bautista su primer No. 1 en la lista Regional Mexican Airplay en 2022. Ambos temas están cargados de letras positivas.

“Lo que de veras me gusta captar en mis canciones es un mensaje que le dé algo a la gente”, señala. “Son mensajes que me han ayudado y que he aplicado a mi vida. Por eso me encanta plasmarlos en mis letras que luego conectan con millones de almas y pueden multiplicar las buenas vibras. Ese es el propósito de la vida”.

Mira el videoclip de “Mejor así” a continuación: