Latin Grammys 2022: 12 nominados menos conocidos (más allá de mejor artista nuevo)

Hay un puñado de logros con las que todo músico ambicioso sueña. Llamémoslos los cinco pilares que validan la maestría musical: 1) obtener un disco de platino, 2) entrar en el “Billions Club” de una plataforma de streaming, 3) encabezar las listas de Billboard, 4) ser portada de Billboard o Rolling Stone, y 5) ganar un Grammy.

Para los Bad Bunnys, Karol Gs y Ozunas del mundo, esas hazañas vienen en abundancia, sobre todo porque la música urbana sigue aumentando cada vez con más impulso global.

Relacionadas Loud And Live se compromete a donar 1 millón de dólares a la Fundación Cultural Latin Grammy

Mientras los grandes de la música mainstream siguen dominando varias áreas de los “cinco pilares”, Billboard destaca una docena de músicos de gran talento actualmente nominados al Latin Grammy que son menos conocidos en la industria global — más allá de la categoría de mejor artista nuevo.

Sean Mireya Ramos y Román Rojas, que compiten por el premio a la mejor canción regional contra monolitos musicales como Christian Nodal, Christina Aguilera, Grupo Firme y Maluma; o la cantante flamenca Carmen Doorá y los tangueros rockeros Spinettango, aquí 12 artistas nominados que debes conocer, en orden alfabético.

Afro-Andean Funk

Nominados por: The Sacred Leaf (mejor álbum alternativo)

Perú es conocido por su enriquecedora música andina, su folklore colorido y sus rituales medicinales mediante el chamanismo. Si mezclas estos elementos con toques psicodélicos, el resultado es The Sacred Leaf (La hoja sagrada) de Afro-Andean Funk. Formado por Araceli Poma y el Matt Geraghty, el dúo, que canta en una combinación de español y quechua, trae a la mesa temas musicales como la curación mediante la hoja de coca y el agua sagrada. El álbum es experimental e introspectivo, pero sobre todo, es una carta de amor a la antigua cultura andina.

Bala Desejo

Nominados por: Sim sim sim (mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa)

Compuesto por Julia Maestre, Dora Morelenbaum, Zé Ibarra y Lucas Nunes, el grupo brasileño Bala Desejo aporta calidez y alegría a Sim sim sim. Los integrantes del cuarteto de Río de Janeiro se mudaron juntos durante la pandemia para unir sus capacidades artísticas y confeccionar el disco (p)optimista. Combinando coros jubilosos, baladas playeras y una pizca de experimentación, su primer álbum es una refrescante continuación de la tropicália de finales de los 60, completado con vibras vanguardistas para el siglo XXI.

Bruses

Nominada por: Monstruos (mejor álbum pop/rock), y “Qué voy a hacer conmigo???” con Elma y Elsar (mejor canción pop/rock)

La artista tijuanense Bruses mezcla emo rock, crudeza e introspección lírica de manera interesante en su álbum Monstruos. Aborda temas delicados con firmeza frente a un sonido propulsor, combinando elementos contradictorios que sencillamente funcionan juntos — así como en la película The Nightmare Before Christmas (Pesadilla antes de Navidad) o el dúo japonés de chicas BABYMETAL. “Para mí, estas canciones representan 13 de mis monstruos, que también sé que no son solo míos, son los monstruos de todos y que de alguna forma hemos aprendido a sobrevivir con ellos”, dijo la artista en un comunicado.

C4 Trío

Nominados por: Back to 4 (mejor álbum instrumental)

Back to 4 es igual al virtuosismo del cuatro. Los cuatro maestros venezolanos — Edward Ramírez, Héctor Molina, Jorge Glem y el bajista Rodner Padilla — navegan a través de la experimentación folklórica, el joropo y los ritmos caribeños en su disco instrumental, demostrando las distintas facetas del instrumento autóctono de su país en sus mejores momentos.

CA7RIEL

Nominado por: El Disko (mejor álbum de música alternativa ) y “Bad Bitch” (mejor canción alternativa)

El excéntrico artista de Buenos Aires construyó su reputación en la escena del trap argentino como un bromista encantador con un una onda siniestra, evidente en sus primeros EPs del 2018. En su debut de estudio, El Disko (2021), CA7RIEL amplía su sonido en un sentido abstracto lleno de complejidad emocionante. Los funky grooves (“Bad Bitch”), la vieja escuela del rap con transiciones y distorsiones ominosas (“Polvo”), y los sintetizadores brillantes (“Chanel Maconha”) chocan con el minimalismo lo-fi. Es media hora de emoción sin predicción.

Carmen Doorá

Nominada por: Orgánica (mejor álbum de música flamenca)

La magia de Orgánica existe en su sencillez cautivadora. La dinámica voz de Carmen Doorá y los ritmos impresionantes del guitarrista Paco Hereida forman una poderosa pareja. Juntos, elaboran la música flamenca con el máximo respeto a la tradición centenaria. Con material original y hermosas interpretaciones de Nina Simone (“Feeling Good”), Joan Manuel Serrat (“Pare”) y Carlos Gardel (“Volver”), la cantante murciana interpreta diez temas en directo en el estudio con una entrega casi hechizante.

Isabel Marie

Nominada por: Una ilusión (mejor álbum de música tejana)

Inspirada por la música de Selena, Vicente Fernández y Mariah Carey, Isabel Marie es una voz prometedora que está empujando la música tejana hacia adelante. Nacida en Chicago y afincada en Texas, la joven cantante incursionó en el mundo de la música de niña, en la competencia La Voz Kids, y desde 2014 se ha dedicado a lanzar un flujo constante de canciones rancheras, tejanas y mariachi, con gusto. Su EP nominado al Latin Grammy 2022, Una ilusión, hace gala de su cálida voz y se complementa con ritmos llenos de energía para la pista de baile.

KURT

Nominado por: La Vida (mejor álbum vocal pop tradicional)

KURT sabe cómo construir una balada pop deslumbrante. Con su destreza poética y su habilidad para tocar la guitarra, el músico mexicano se está estableciendo como un cantautor apasionante que hay que conocer. En su álbum La Vida (2021), el sinaloense, cuyo nombre completo es Kurt Schmidt Ramos, muestra la mezcla perfecta de lirismo romántico y melodías pegadizas. “Las canciones de KURT no se dedican a cualquiera”, escribió uno de sus seguidores en Twitter.

Marilina Bertoldi

Nominada por: Mojigata (mejor álbum de rock)

Con mucha actitud y confianza, la rockera argentina cautiva cantando versos como “paso el tiempo afilando cuchillos” y “te falta mucho para hablar de mí como hablás” (letras de “La Cena”). El piano disonante, las guitarras chirriantes y la batería potente solo agrandan el sonido de Mojigata (2022). Marilina colabora con la artista chilena Javiera Mena en “Amuleto”, y luego agrega distorsión con acordes humeantes en “Beso Beso Beso”. En 2019, se convirtió en la primera rockera en ganar el Premio Gardel de Oro.

Mireya Ramos & Román Rojas

Nominados por: “Nunca te voy a olvidar” (mejor canción regional mexicana)

Comienza con un fascinante ritmo de joropo en manos del cuatro de Jorge Glem, y transita hacia un feroz himno de mariachi. Guiada por un guitarrón palpitante y luego una vihuela vigorizante, la canción marca la primera nominación de Mireya Ramos como solista — normalmente ella codirige y toca el violín para Flor de Toloache. Producida por el alquimista venezolano Román Rojas, y escrita por ambos, “Nunca te voy a olvidar” es la unión de la tradición mexicana con el folk venezolano en su máxima expresión.

Nico Cotton

Nominado a: productor del año; álbum del año (por Ya no somos lo mismo de Elsa y Elmar) y mejor ingeniería de grabación para un álbum (por el mismo disco)

Nico Cotton es uno de los productores más solicitados detrás de muchos temas en auge de la escena trap en Argentina. Un movimiento que comenzó a acelerarse hace pocos años, el pop latino global ha visto a artistas como Cazzu, María Becerra y Tiago PZK alcanzar prominencia mundial, en parte gracias a sus aportaciones de producción a esos artistas. Trabajando con configuraciones de trap y drill — como en Trampa Nena (2022) de Cazzu — el tres-veces nominado también ha prestado su talento a la cantautora colombiana Elsa y Elmar y al esplendor indie-rock de Conociendo Rusia, mostrando su impresionante versatilidad. Este año compite con Tainy, Eduardo Cabra, Julio Reyes Copello, y Edgar Barrera (el ganador del año pasado) por el título de productor del año.

Spinettango

Nominados por: Spinettango (mejor álbum de tango)

El debut epónimo de Spinettango es una reimaginación de las canciones de Luis Alberto Spinetta con una profunda afinidad por el tango. Diez años después del fallecimiento de Spinetta, uno de los iconos más influyentes del rock en español, la banda se lanza a explorar el lado tanguero de El Flaco. Por ejemplo, “Muchacha (ojos de papel)” y “Seguir viviendo sin tu amor” son obras encantadoras. El disco también cuenta con la participación de argentinos legendarios como Litto Nebia y Daniel Melingo, así como la murga uruguaya de Falta y Resto. Spinettango es la creación del colectivo Los Altiyeros, integrado por Hernán “Don Camel” Sforzini junto con Damián Torres Quinteto y Santiago Muñiz.