Mariah Angeliq habla de ‘Ricota’, huir de casa y posible gira por EEUU

Mariah Angeliq se reunió con Billboard News para hablar de las críticas que inspiraron su más reciente sencillo, “Ricota”, el haber huido de casa para dedicarse a la música y cómo prospera como mujer en el campo del reggaetón.

“[Crecí] escuchando música, por mi mamá. Le encanta la música y me llamó Mariah porque Mariah Carey era su artista favorita”, explica. “Cuando tenía como 9 años, me di cuenta de que sí, quería estar en la pantalla. Esa podría ser yo.

La cantante nacida en Miami ha tenido mucho éxito en poco tiempo, incluyendo con su sencillo “Perreíto”, que interpretó en la Semana Billboard de la Música Latina 2022, y más tarde con “EL MAKINON” con la estrella colombiana Karol G, que encabezó las listas de éxitos.

Mariah recordó haber conocido al productor Nely “El Arma Secreta” a los 16 años y que el creador de éxitos de Luny Tunes la motivó a comenzar a cantar en español. “Durante toda mi adolescencia, canté en inglés y me decía que iba a ser algo así como la próxima artista estadounidense de R&B”, dijo a Billboard.

Por esa época, huyó de casa para sumergirse por completo en su búsqueda de una carrera musical, algo que dice que su familia no se tomó en serio al principio. A pesar de la falta de entusiasmo de sus seres queridos, siguió adelante. “Como artistas, siempre sabemos que lo vamos a lograr”, dice. “Siempre creí en mí y en mi música”.

Su sencillo más reciente, “Ricota”, es una respuesta a los insultos que los “haters” le lanzaron en internet a la cantante de 23 años en relación con su peso. “Comenzaron a decir que estaba gorda y yo no estoy aquí buscando que me validen. Creo que ese es el mensaje de la canción”, explica Mariah. “La sociedad tiene una perspectiva tan distorsionada de la belleza. Pero mientras recibía todos esos comentarios negativos, recibí un mensaje directo que decía que estaba ‘bien ricota’, así que me inspiré”.

Cuando se trata de moverse en la industria del reggaetón, que por años estuvo dominado por hombres, toma fuerza de estrellas como Ivy Queen y de su propia energía de “jefa”. “Me parece que he navegado o aprendido a navegar muy bien debido a mi actitud y mi carácter fuertes. Lo único que hay que hacer es aprender a hablar por ti misma y tener una voz”.

Mariah Angeliq saldrá de gira por Europa este verano a la que posiblemente siga un tour estadounidense.