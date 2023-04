Maria Becerra, de YouTuber a la cima de los charts

El magnetismo y la versatilidad de Maria Becerra la han convertido en una fuerza a tener en cuenta. Desde que emergió en la escena internacional de la creciente comunidad global de la música latina con su debut Animal hace dos años, la cantautora argentina sigue ascendiendo con su estilo único y su voz inconfundible.

Con La Nena de Argentina (2022) — su álbum más personal y polifacético hasta la fecha — ha conseguido más de 301 millones de reproducciones solo en Spotify. Su deliciosa mezcla de pop, cumbia villera, bachata y reggaetón, con letras que hablan de amor, desamor y empoderamiento femenino, ha resonado con un público creciente y diverso. En sus propias palabras, su objetivo es entregar al mundo “música de calidad, de canciones que traspasan el tiempo”.

Becerra comenzó como YouTuber en la adolescencia y fue nominada al Latin Grammy al mejor nuevo artista en 2021. Hasta la fecha, ha tenido tres entradas en la lista Hot Latin Songs de Billboard, incluyendo su éxito con “Qué más pues?” con J Balvin, así como dos top 10 en el Latin Airplay (el éxito No. 1 “Te espero” con Prince Royce, y “Éxtasis” con Manuel Turizo en el No. 9) y cinco entradas en el Latin Rhythm Airplay. “Yo creo que cada logro — si entraste en el top 10, o No. 1 o que salga una nota tuya en Billboard — es algo increíble”, reflexiona la cantante.

La Nena de Argentina será homenajeada como Visionaria en la gala inaugural de Mujeres Latinas en la Música de Billboard, que se transmitirá por Telemundo el domingo 7 de mayo.

¿Qué significa ser una visionaria para ti?

Realmente siento que hay que tener mucha confianza en el proyecto, y muchas personas alrededor que también confíen, que tiren para adelante, aportando ideas constantemente. Yo soy una persona muy activa, de disparar ideas, de querer generar nuevos conceptos, de querer hacer nuevos y diferentes géneros. Creo que va más por ese lado, en el sentido de no estancarnos y siempre estar pensando en cosas nuevas y mirar hacia el futuro.

Ya son dos años desde que lanzaste tu debut, Animal. ¿Qué has aprendido desde entonces que valoras hoy en día?

Lo que más valoro es haber aprendido a trabajar. A mí me agarró muy niña todo esto. Yo empecé con la música a los 17 y a los 19 de repente yo vivía sola, yo tenía una carrera, yo cobraba un sueldo, tenía que grabarme en el estudio, hacer publicidades, fotos, entrevistas. Y hoy en día, a mis 23 años, puedo decir que yo amo infinitamente lo que hago y hago un viaje larguísimo de un mes lejos de mi familia, pero yo no estoy mal. [Antes, yo era] “No, no, no, no puedo con esto, no puedo con esta presión, no puedo con este trabajo”. Hoy en día, sí tengo 23 años, pero soy una mujer empoderada, soy independiente, salgo, voy a otro país, me voy por un mes, voy a laburar, voy a trabajar, voy a conocer cultura, a hacer música con productores.

Entonces, estoy feliz porque mi autoestima sube increíblemente, porque estoy trabajando por el mundo de lo que me gusta. Haber entendido eso, siento que fue lo que me dio muchas respuestas y mucha tranquilidad.

Antes de que fueras cantante, empezaste haciendo videos en YouTube y alcanzaste éxito en la plataforma muy joven. Platícame sobre esos inicios.

Fueron más o menos a los 11, 12 años. En realidad, yo empecé en YouTube muy chiquita. Hacía videos cantando covers: One Direction, Whitney Houston. Y lo subía a YouTube, yo feliz. Los veía muy poca gente. Hacía muchos casting también online. Nunca quedaba para nada. Y más o menos como a los 15 se me pegó un video, se volvió súper viral, y ahí dije bueno, mi momento. Fueron cuatro años en los que subía videos todo el tiempo, blogs, videos cantando, los videos, haciendo sketches, los grababa, los editaba yo. Siempre fui muy de la autonomía, ¿viste? Y la gente misma fue incentivándome a, “creo que es momento que dejes de lado el canal y te dediques a la música”. Y fue ahí a los 19 que yo tomé la decisión de dedicarme profesionalmente y ahí empezó todo.

Aprovechar la oportunidad siempre.

Sí, totalmente. Si el mundo no me está dando la oportunidad […] me la voy a hacer yo. Creo que es algo que gracias a Dios, nos sucede a las nuevas generaciones por todo lo de las redes sociales, por toda la masificación que hay con las redes, con todo. Entonces, por suerte podemos emprender, podemos darnos a conocer.

¿Cómo recibiste el apodo de la Nena de Argentina?

La Nena de Argentina surgió en una canción, “Animal”, con Cazzu. Al final de la canción, cuando estábamos grabándola en el estudio, dijimos: “Grabemos algunas pautas para finalizar”. Ella tiró la pauta, “Las nenas de Argentina”, pero la gente no entendió que había dicho “Las nenas de Argentina” (plural). Me empezaron a decir la Nena de Argentina, y así quedó.

¿Qué sentiste cuando tus canciones comenzaron a aparecer en los charts de Billboard?

Increíble. Billboard es un medio muy importante en la música. Formar parte de una lista o de una entrevista es sumamente importante, es un reconocimiento muy lindo para cualquier artista. Yo creo que desde chiquita, el Billboard lo tenés en la cabeza, porque tu artista favorito sale en Billboard. Entonces es algo muy gratificante.

Háblame de tus inspiraciones musicales.

Mis mayores inspiraciones siempre han sido las grandes mujeres de la música — Whitney Houston, Mariah Carey, Amy Winehouse, Montserrat Caballé, Ariana Grande, Rihanna. Yo siempre fui muy fanática de las mujeres con grandes voces, con una presencia escénica increíble, con una fuerza en su voz, en sus gestos, en su interpretación, en todo. Lo que había detrás también de la cantante, del personaje. Es que su forma de ser tan fuerte, tan empoderada, eso a mí me llenaba de ganas.

Tienes varios tatuajes. ¿Cuál fue el último y qué significado tiene para ti?

Lo último que me tatué fue una copa de vino dada vuelta. Lo hice con mi mánager y con su hija. Fue un tatuaje compartido. Estábamos borrachos, realmente. Fue en una fiesta de lanzamiento de mi canción “Automático”, y llevamos tatuadores. Había mucho alcohol y dijimos, “¿¡Nos tatuamos algo juntos!?” “¡Bueno, dale!” “Bueno, ¡la copa!”, dijimos, porque a él (su mánager) le gusta el vino. Es lindo tenerlo compartido y creo que eso es lo importante.

¿Tienes algún talento oculto que el público no conoce?

Soy muy buena cocinera. Hago muy buena comida de olla, comida de madre. Me encanta hacer pastel de papa, polenta, pastas y en abundancia. Yo cocino con mucho amor.

