Maria Becerra en Mujeres en la Música Latina 2023: ‘Gracias por confiar en mi visión’

Luciendo un peinado y vestido inspirado en la década de los 60, Maria Becerra asistió al evento inagural de Mujeres Latinas en la Música de Billboard, donde recibió el premio Visionaria de manos de los recién casados Lele Pons y Guaynaa el sábado (6 de mayo).

“Primero que nada, quiero agradecerle a Billboard por este reconocimiento tan lindo como visionaria. Gracias por juntar a tantas mujeres talentosas y por pensar en premios que reconozcan el esfuerzo y el trabajo que cada una de nosotras le dedica todos los días a su carrera”, dijo en su discurso de aceptación. “Este homenaje no es solo para mí. Este premio tiene mucho que ver con la capacidad de generar ideas, de no quedarme quieta un segundo, pero también con un gran equipo que me acompaña y que potencia todo lo que nos proponemos. Gracias por confiar en mi visión y gracias por tener ustedes también una gran visión, por sus ideas, por su trabajo, y por su amor ante todo. Y quiero mandarte un shout-out a todas mis colegas esta noche, felicitarlas por el increíble trabajo que hacen”.

Becerra, quien de adolescente comenzó como YouTuber y luego fue nominada a un Latin Grammy como mejor artista nueva en 2021, también se adueñó del escenario para interpretar su agitado tema de cumbia urbana “Adiós” junto con una banda de nueve miembros. “Adiós” se colocó en el top 10 de la lista Billboard Argentina Hot 100.

Para Becerra recibir el premio Visionaria representa tener confianza en su proyecto y estar rodeada de un equipo que la apoya.

“Yo soy una persona muy activa, de disparar ideas, de querer generar nuevos conceptos, de querer hacer nuevos y diferentes géneros”, dijo anteriormente a Billboard. “Creo que va más por ese lado, en el sentido de no estancarnos y siempre estar pensando en cosas nuevas y mirar hacia el futuro”.

El especial de dos horas Mujeres Latinas en la Música de Billboard, conducido por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, se llevó a cabo el sábado 6 de mayo en el Watsco Center en Miami y se transmite al día siguiente (7 de mayo) por Telemundo.

El primer evento de su tipo, Mujeres Latinas en la Música celebra a artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música. Shakira recibió el primer premio Mujer del Año. Otras homenajeadas incluyen a Ana Gabriel como Leyenda Viviente; Emilia como Estrella en Ascenso; Evaluna con el premio Tradición y Futuro; Thalia como Poderosa Global, y Goyo como Agente de Cambio.

El evento inaugural Mujeres Latinas en la Música de Billboard se anunció a principios de este año como una expansión de la franquicia Billboard’s Women in Music. Billboard y Telemundo tienen como objetivo elevar aún más la música latina a nivel mundial y celebrar a las mujeres que han tenido un impacto concreto en la música latina a través de sus logros artísticos, o acciones tangibles y notables, que han resultado en un reconocimiento y oportunidades concretas para las mujeres, logrando un cambio positivo en la industria como un todo.