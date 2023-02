Marca Registrada y Grupo Frontera lanzan tema romántico tejano ‘Di que sí’: Mira el video

Después de semanas lanzando indirectas a sus fans en las redes sociales, Grupo Marca Registrada y Grupo Frontera finalmente lanzaron su sencillo “Di que sí” (RB Music/Interscope Records), cuyo video puedes ver exclusivamente en Billboard a continuación.

Escrita por Edgard Barrera, la alegre canción tejana con una cautivadora percusión y melodía de acordeón, cuenta la historia de un hombre que está bebiendo sus penas, llama borracho a una ex y admite que estaba equivocado pero que ahora quiere hacer funcionar la relación.

“Dame un minuto pa’ explicarte que la regué/ Me equivoqué/ Perdóname, no lo vuelvo a hacer/ Porque tengo varias noches sin dormir/ Mi cama se quedó con el olor a ti/ Yo te extraño, te extraño, y no haces nada/ Tanto que yo hice por ti”, corean Adelaido “Payo” Solís III de Grupo Frontera y Fidel Castro de Marca Registrada.

“Edgar Barrera nos envió la canción primero, diciendo que estaba hecha para nosotros”, dice Castro a Billboard. “Tuvimos una gran química con Frontera y nació una linda amistad. Ambos grupos están seguros de que esta canción será un éxito”.

El video musical, filmado por Abel en Monterrey, Nuevo León, México, muestra a todos los miembros de ambos grupos interpretando la canción en una plaza, donde miles de fanáticos se reunieron a mirar.

Tanto Marca Registrada como Frontera formaron parte de la codiciada lista de Billboard “23 artistas latinos que escuchar en 2023”. El primero es un grupo norteño-sierreño que se fundó en 2014 en Sinaloa y recientemente obtuvo sus primeras entradas en la lista Hot Latin Songs de Billboard gracias a colaboraciones con Junior H (“El Rescate”) y Luis R. Conriquez (“Puro Campeón”). El segundo es un grupo de cumbia y norteño radicado en McAllen, Texas, que con sus éxitos virales “No se va”, “Que vuelvas” con Carin León” y “Bebé dame” con Fuerza Regida se convirtió en el primer artista regional mexicano en tener tres canciones en la lista Billboard Hot 100.

Mira el video musical de “Di que sí” aquí: