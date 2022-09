Maluma habla de Royalty Records y revela qué busca en un artista: Latin Music Week

Durante el tercer día de la Semana de la Música Latina (Latin Music Week) 2022, Maluma, quien decora la portada actual de Billboard, celebró la ocasión con una entrevista “Superstar Q&A” conducida por la editora adjunta de Billboard Español, Sigal Ratner-Arias.

Vestido con traje café y mocasines, el artista convertido en empresario habló de su recién lanzado sello Royalty Records, que ya firmó a sus dos primeras artistas, además de otras empresas. Por otro lado, reveló que ya tiene unas 50 canciones de las que elegir para su próximo álbum, que planea hacer su mejor hasta la fecha.

Su mejor consejo para hacer tantas cosas a la vez fue simple: “Como todo en la vida, hay que ponerle amor y entusiasmo para que las cosas se den”.

El cantante colombiano habló de la importancia de lanzar la disquera en su país natal, y contó cómo consiguió a sus dos primeras artistas: Abril y Paulina B. En sus propias palabras, ambas conquistaron su corazón y Maluma admitió con una sonrisa: “Me resulta fácil enamorarme”.

A continuación cinco lecciones destacadas de su conversación.

Trabaja por tus sueños: “He logrado cosas muy bonitas en mi carrera musical pero como dices, no hemos creado un imperio, estamos en construcción de uno, los primeros pasos. Yo toda la vida soñaba con ayudar a otros artistas, pero siempre lo hacía de una manera directa, a nivel musical. Siempre que veía un artista que me gustaba, yo iba directamente, les tocaba las puertas y les decía como que, ‘ey, vení, vamos a hacer música juntos’. Pero luego me di cuenta que había una manera de comercializarlo y de seguir construyendo industria. Ahí fue que me reuní con mi manager y mi abogado y les digo, ‘necesito que me den una guía, ¿cómo hago esto?’ Es muy fácil soñar y decir que uno quiere hacer tantas cosas, pero si no las sabe hacer puede que fracase”.

Encuéntrate a ti mismo primero: “Cuando uno comienza su carrera artística, todos tenemos un referente. Yo también lo tenía. Para mí era Justin Timberlake, Marc Anthony. Yo decía, ‘algún día yo quiero cantar, quiero hacer lo que hace él’. Siempre uno como que tiene referentes y está bien empezar por ahí, pero luego es más importante encontrarse a uno mismo y buscar ser auténtico. También, yo siempre he dicho que el 80% de esto es disciplina y el 20% es talento — y eso fue lo que me pasó a mí en mi carrera… Eso es lo que busco en un artista, y que se sienta feliz, que se sienta libre haciendo lo que hace”.

Vive para ti: “Marc Anthony ha sido una bendición en mi vida porque me ha dado consejos de amigo. Lo que yo sentía que no pasaba en el principio… Ahí fue cuando Marc me dice que uno tiene que ser un poco egoísta hay veces, y tratar de buscar su felicidad y su tranquilidad. Porque desde que tengo uso de razón yo me acuerdo que siempre he hecho todo por los demás y me desgastaba muchísimo… Cuando Marc me dijo, ‘ey, es que no hay una fórmula, simplemente tienes que ser tú’, fue ahí que me llené de valor y desde entonces tengo la fortuna de que musicalmente he hecho lo que yo he querido”.

Pon a tu familia primero: “Yo cuento con la fortuna de que mi padre, aparte de trabajar conmigo, es mi mejor amigo. En la industria se ve mucho cuando uno se mete a trabajar con la familia, pues empieza a haber un conflicto de intereses y de una u otra forma la relación familiar se empieza a deteriorar. Pero desde el primer momento cuando yo terminé mi primer contrato que tenía con mi primer manager, yo no tenía idea de los números ni nada y luego él me entrega todo eso como pa’ yo manejarlo y yo dije, ‘put…, yo no sé cómo manejar plata, yo lo que sé es cantar y vender sándwiches’. Entonces le digo a mi padre, ‘Cucho, te necesito. Es el momento para que le demos vuelta a esto, para que entre los dos enderecemos el barco y comencemos esta vida financiera juntos. Quiero que tú me enseñes’. Y lo primero que le dije es que, ‘si tú vas a ser parte de mi carrera y vas a cuidar de mis negocios es porque en ningún momento nuestra relación de padre-hijo se va a ver afectada’. Eso fue como un pacto desde el principio y fue muy valioso para él y para mí, y han pasado más de ocho años y mi cucho (papá) sigue siendo el CEO y el presidente de mi compañía y nos ha salido todo muy bien hasta el momento, gracias a Dios”.

Deja que tus sueños evolucionen: “Cuando uno va creciendo, las prioridades y los sueños van cambiando, y mis sueños cambiaron un poco. Mi sueño número uno por siempre va a ser la música, yo nunca voy a parar de hacer música hasta el día que me muera… Pero también sentía que podía explorar otros campos. Es ahí cuando empezamos nuestros primeros negocios que fue el tema de la colaboración con Macy’s. También mi fragancia, Royalty by Maluma, y luego llega este negocio tan importante a la mesa que es el negocio de Contraluz, que es mi mezcal… Yo creo que todo es cuestión de ser disciplinados y ordenados… Trato de hacer mi meditación [en las mañanas], hago como una horita de foco en mí mismo y planeo el día. Pero antes no era así; antes me levantaba a cualquier hora, pasaba en el estudio hasta las 4 de la mañana, escuchaba música todo el día, quería estar siempre girando. Ya es diferente. Ya tengo mi rutina, tengo mis oficinas, lo cual me gusta mucho. Pero siempre he dicho que ese picantico de la música no se puede perder. Eso de estar de gira y estar cantándole a mi gente es lo más chimba (genial) que me ha pasado en el mundo”.