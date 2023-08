Maluma habla de nueva gira, música renovada, y esa canción con J Balvin

Primero vino Pretty Boy, Dirty Boy. Después, Papi Juancho. Ahora, Maluma es Don Juan, el título de su nuevo y ecléctico álbum, que incluye colaboraciones con Jowell & Randy (en el reggaetón duro “Nómina”); Carin León (en “Según quién”, un vals mexicano); Marc Anthony (en la canción tropical “La fórmula”); y con otros como Yandel y Anuel.

También hay mucho de ese reggaetón más pop y romántico que nos encanta de Maluma, además de una sorpresa inesperada: un tema con J Balvin titulado “Gafas negras”.

“¡Espérenlo!”, dice Maluma, misterioso, quien filmó el video junto a Balvin durante el lanzamiento del álbum el 24 y 25 de agosto en Medellín. Aunque el tema aparece en la lista de canciones de Don Juan en los servicios de streaming, aún no se puede escuchar.

El suspenso es apropiado, considerando que aparte de participar juntos en algunos remixes, los dos artistas y amigos paisas no habían colaborado en una canción desde “Qué pena” del 2019.

“Estoy seguro que a la gente le gustará la canción. Pero lo que realmente importa es que nos estamos llevando muy bien y le agradezco que haya abierto su corazón. Ambos dejamos nuestros egos a un lado y decidimos hacer buena música”, dijo Maluma. La estrella colombiana habló con Billboard durante un descanso en los ensayos de su gira Don Juan World Tour, que arranca el 31 de agosto en San José, California.

Más allá de Balvin, “Don Juan es mágico. Es divertido, moderno, y a la vez, muy sentimental”, dice Maluma. “Esa es la vibra que estoy sintiendo ahora. Es música para disfrutar la vida. Estoy tan feliz con mi vida ahora mismo. No tienes idea. Estoy tan agradecido cada mañana cuando me despierto y solo quiero hacer cosas positivas. Eso es Don Juan. Ese es el álbum entero”.

Muchas de las canciones de Don Juan son gráficas en cuanto a letras. Pero también sorprenden musicalmente, llevando a un balance. Y, definitivamente, Maluma las quería cantar en su gira.

“Al final del día, yo soy el artista, y si voy a cantar en vivo, la quiero pasar bien, y quiero cantar la música que realmente me gusta”, dice. De hecho, Don Juan llegó en un momento en el que estaba un poco varado creativamente.

“A veces te sientes un poco atrapado en esta industria. Una vez que me di cuenta, dije, ‘Me estoy cansando. Ya no estoy tan feliz’. Era como hacer una tarea que no quería hacer. Claro, la estaba haciendo lo mejor posible, pero ahora creo que puedo llevar las cosas más lejos porque estoy en un lugar muy feliz y veo las cosas de otra forma”.

Ese punto de vista también se aprecia en la gira. Maluma ha estado ensayando por mucho tiempo, y ha incorporado arreglos nuevos a muchas de sus canciones. En el ensayo, que pudimos presenciar el día de la entrevista, escuchamos interpretaciones llenas de musicalidad y arreglos dinámicos tocados por una banda impecable donde priman los instrumentos verdaderos y no las pistas.

“Todo cambió un poquito. Sentí una evolución grande después de Papi Juancho. Quería arreglar un par de cosas. Ahora todo suena más grande y mejor”.

Mira arriba el video completo de la entrevista (en inglés).